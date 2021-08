«Nous sommes en guerre»: l’hystérie du COVID prépare la dystopie de «l’urgence climatique» et la Troisième guerre mondiale

«Great Reset» et «Nouvel Ordre Mondial» bidon

Nous sommes au milieu d’une nouvelle aridité, d’un nouveau désert idéologique et politique. Nous sommes invités à nous «réinitialiser», nous sommes invités au «Great reset» bidon, sous un capitalisme technorobotique «socialement responsable, écosocialiste, écolo-féministe-LGBTQZ» (sic). L’Occident décadent face à l’Orient émergent. Le «Grand reset» d’ajustement – les 7 du quebec

Un «Nouvel Ordre Mondial» nous est promis par ceux qui nous terrorisent. Un soi-disant nouvel ordre économique qui n’aura que l’apparence de la nouveauté, car le capitalisme national de l’État providence socialement responsable n’est pas une notion nouvelle. L’idée remonte, comme le note Joaquin Flores, à l’époque du socialisme, du fascisme, du national-socialisme triomphant il y a environ 90 ans : « Il est en quelque sorte l’incarnation de l’idéal corporatiste, et technocratique, et bureaucratique du siècle dernier, jusqu’aux années 1970 environ, lorsque le Friedmanisme [néolibéralisme] est devenu de rigueur». https://lesakerfrancophone.fr/la-sagesse-antique-le-paradis-et-lenfer-sentremelent-dans-une-guerre-impetueuse

Aujourd’hui, la responsabilité sociale de l’utopique «État providence» est à nouveau présentée comme la raison pour laquelle le communisme prolétarien est considéré comme inapproprié, puisque ce qui est bon pour l’État assujetti au capital des entreprises multinationales privées et publiques est bon pour la société capitaliste dans son entièreté, puisque nous aspirons tous à la sécurité, à l’équité, à la solvabilité (sic) prétendent les banquiers et leurs mercenaires économistes. « Nous sommes en guerre ». Vers la stagflation et le krach – les 7 du quebec

La « refondation » du capitalisme de marché

Il s’agit du capitalisme marchand – qui a été étranglé depuis longtemps dans les pays impérialistes avancés et surendettés. Le terme «capitalisme» est utilisé par les idéologues d’aujourd’hui pour garder une continuité spirituelle de transition entre le «libéralisme mondialiste» et le «totalitarisme national-socialiste-fasciste mondialisé». L’objectif camouflé, sous la pellicule de cellophane, est cependant de refonder une société «capitaliste-impériale profitable».

Une société mondialisée ou l’ancienne puissance hégémonique occidentale (USA) aura trouvé sa place, complémentaire, compétitive, et inféodée, au nouvel ordre mondial imposé par l’empire asiatique technologique technocratique (Chine).

Il s’agit d’une société qui développera de nouvelles technologies coercitives en fonction de la vieille maxime selon laquelle «tout doit changer pour que les choses restent les mêmes». C’est-à-dire pour que les ploutocrates milliardaires actuels, leurs politiciens larbins administrateurs de l’État carcéral restent en poste, mais après un «relooking», de sorte que lorsque les emballages seront retirés, ils apparaîtront comme neufs et brillants après la nième crise économique démentielle. La crise mondiale du transport maritime est bien plus grave qu’on ne l’imagine – les 7 du quebec

Changement de la garde impériale

Ce n’est ni à une insurrection, encore moins à une révolution, que nous assistons présentement, mais à un simple changement de la garde impériale occidentale (Alliance Atlantique), par la garde impériale orientale (Alliance de Shanghai). L’épidémie convidienne qui secoue l’Empire du chaos depuis deux ans ne constitue qu’un épisode de cette saga impériale titanesque afin que le nouvel empire du Milieu remplace le précédent. L’Empire chinois (eurasien) encercle l’empire américain (île lointaine entre deux océans) – les 7 du quebec

La vision du Grand capital mondialisé est à la fois abstraite et dénuée de toute empathie pour la condition humaine. La population – la nouvelle piétaille de la guerre globale contemporaine – doit être enrôlée, entraînée et soumise à une discipline de type Covid-panique, faite de confinements, de couvre-feux, de surveillance, de traçabilité, de pass-sanitaire, de vaccination forcée, de soumission, de contingentement et de rationnement « NOUS SOMMES EN GUERRE »: prochaine étape = Pénurie alimentaire programmée – les 7 du quebec dans un premier temps, puis, bientôt, soumis à d’autres «restrictions» requises par «l’urgence climatique»… Le Green Deal européen et l’effondrement industriel de l’Europe – les 7 du quebec.

La dystopie de l’urgence climatique

Les idéologues utilisent la terreur et le chaos pour anesthésier le public et l’amener à accepter cette nouvelle technoréalité…et surtout pour l’amener à en accepter le prix exorbitant qui verra disparaître leurs épargnes… pour ce qu’il en reste. « Nous sommes en guerre! » Reprise menacée et inflation: les Bourses aveugles! – les 7 du quebec.

« L’une des rares déclarations honnêtes de Bill Gates (le plus grand propriétaire foncier d’Amérique) a été sa remarque, faite début 2021, disant que si vous pensez que les mesures dues à la Covid sont terribles, attendez de voir les mesures prises contre le réchauffement climatique. L’Union européenne est en train d’imposer, du haut vers le bas, les mesures les plus draconiennes à ce jour, qui détruiront effectivement l’industrie moderne dans les 27 États de l’Union européenne. Sous de jolis noms tels que « Fit for 55 » et European Green Deal, des technocrates non élus finalisent à Bruxelles des mesures qui provoqueront le pire chômage industriel et le pire effondrement économique depuis la crise des années 30. Des industries telles que l’automobile ou le transport, la production d’électricité et l’acier sont sur la sellette, tout cela pour une hypothèse non prouvée appelée réchauffement climatique d’origine humaine. » « FIT FOR 55 »: LE PACTE VERT S’ACCÉLÈRE… POUR RÉDUIRE DE PLUS DE 20% LE POUVOIR D’ACHAT DE VOTRE SALAIRE – les 7 du quebec

« Le traumatisme est le point d’entrée, et les crimes antérieurs qui ont été perpétrés contre l’humanité peuvent être métamorphosés – par ce traumatisme – en crimes que l’humanité elle-même a commis, et qu’elle doit maintenant payer, et payer très cher comme réparations de guerre. Les crimes de la classe dirigeante contre les peuples sont ainsi transformés en crimes que les peuples ont commis contre eux-mêmes et que la classe dirigeante, ses parties prenantes (gouvernements, institutions, ONG) doivent maintenant corriger. Et ces mesures correctives seront de nature coercitive et disciplinaire et seront payées par les prolétaires. » Les lois n’ont pas de bras…la classe dirigeante a un bras armé – les 7 du quebec

Le Grand capital se sert de l’appareil d’État pour casser le prolétariat

Néanmoins, la dystopie technocratique – bureaucratique peut être perçue par beaucoup comme un héritage de la social-démocratie, du socialisme et du communisme à la soviétique ou à la chinoise. Les partis politiques bourgeois de gauche comme de droite tenteront de s’en distancier, mais en vain. Cette dystopie est une nécessité pour le capital et sa survie en mode libéral ou totalitaire (capitaliste ou socialiste). Les politiciens larbins aspirent tous aux applaudissements et aux louanges des médias mainstream (propriété des milliardaires de l’industrie de l’information) et des plates-formes technologiques (GAFAM), et surtout, ces polichinelles aspirent aux utopiques pouvoirs de sous-fifres administratifs dominés par le Grand capital mondialisé.

Comme la plèbe aliénée n’a plus aucune illusion à propos des instances politiques (elle ne croit même plus aux mascarades électorales fétiches),

LA DÉMOCRATIE AUX ÉTATS-UNIS (Les mascarades électorales) – les 7 du quebec, les coûts exorbitants de cette «refondation-manipulation économique et sociale» seront transférés autoritairement sur le dos du prolétariat et du peuple tout entier, y compris sur le dos de la bourgeoisie paupérisée qui commence à comprendre que son sort a changé depuis la crise globale, économique, sanitaire, sociale et politique.

Tandis que le prolétariat et ses alliés seront tondus jusqu’au dernier denier, la richesse extirpée (piller par l’État des riches) sera canalisée vers le haut de la pyramide sociale, vers une oligarchie restreinte et autoritaire (2000 milliardaires et leurs directeurs exécutifs), via leurs États totalitaires – le nouveau visage du fascisme de gauche comme de droite. Une énième vague de coups d’État sanitaires déferle sur le camp atlantiste – les 7 du quebec

La saga du Covid comme étape préparatoire et de conditionnement à la guerre

Il y a du vrai dans ce texte dilatoire qui rate pourtant son objectif qui devait nous unir – nous, de la classe ouvrière révolutionnaire – contre notre ennemi commun du Grand capital mondialisé. Au lieu de cela ce discours gauchiste divise la piétaille de la lutte de classe. Ainsi, il est écrit que:

«La petite bourgeoisie offre une base sociale homogène avec un discours qui fusionne la Résistance à partir des anti-vaccins, du libertarisme réactionnaire, de la pseudoscience, du féminisme bourgeois, du conspirationnisme, de l’anti-franc-maçon, du nationalisme, de l’égalitarisme utopique et de l’antisémitisme et du pseudo antiracisme… beaucoup de travailleurs sociaux, des îles coloniales aux gilets jaunes anarchiques et beaucoup de «France insoumise»… Ils sont nombreux, mais ils ne cessent d’être une minorité excentrique, idéale comme ennemi cohésif du macronisme, qui peut ainsi profiter des galas rationalistes. Et pourtant, il s’agit d’un mouvement extrêmement significatif du moment historique et de la culture qu’il distille. » LE «PASSEPORT COVID» ET LE RETOUR DES «SORCIÈRES»! – les 7 du quebec.

La petite-bourgeoisie, en cours de paupérisation et de prolétarisation ne l’oublions pas, s’est effectivement largement investie dans la Résistance aux préparatifs de guerre que constitue l’hystérie pandémique covidienne. « Nous sommes en guerre » : Docteur Louis Fouché présente quelques actions de résistance à l’État totalitaire – les 7 du quebec.

Bien sûr, la petite bourgeoisie aborde cette lutte de classe de son point de vue de classe étroit, idéaliste, conformiste, narcissique, réformiste, et même parfois réactionnaire, mû par l’illusion que le système capitaliste, dans sa forme sociale-démocrate ou socialiste, ou dans sa forme totalitaire ou fasciste, qui l’a historiquement et momentanément avantagée, pourra encore assurer sa prospérité et lui permettre pour des années de singer les riches et leur mode de vie décadent.

Quand ils réaliseront que ce n’est plus possible – que le capitalisme ne leur offre plus d’autres choix que la misère et l’aliénation – la petite bourgeoisie fera ses choix – s’embrigader encore une fois dans les phalanges fascistes étatiques ou militer pour la Révolution prolétarienne, sous la direction du prolétariat. Il faudra des années d’insurrection populaire chaotique, ou la bourgeoisie enragée fera des siennes, avant d’en arriver à la construction prolétarienne d’un nouveau mode de production et de nouveaux rapports sociaux de production.

Le Prolétariat international contre le Grand capital mondial

Encore faudra-t-il que la voie révolutionnaire prolétarienne soit ouverte. Seul le prolétariat révolutionnaire peut ouvrir cette voie et ce n’est pas en restant assis sur la clôture de la gauche radicale – indifférente aux préparatifs de guerre bactériologique sanitaire-viral orchestrée par le grand capital en perdition – que le prolétariat ouvrira cette voie – cette brèche – dans le front uni bourgeois.

« Nous sommes en guerre » et il n’y a pas d’autres choix que la Résistance farouche aux préparatifs de la guerre bactériologique sous toutes ses formes (confinements, couvre-feux, espionnage, surveillance, délation, traçabilité, répression, verbalisation, incarcération, restrictions, pass-sanitaire, vaccination, violence en tout genre, etc.). La nouvelle guerre virale que nous mène le grand capital n’a pas de ligne de front. Le front est partout à la fois et chaque individu est conscrit, enrôler de force dans l’armée du Grand capital dirigée par les polichinelles politiques, des politiciens larbins que nous devons tous dénoncer et rejeter.

L’intensification de la lutte de classe présentement en cours mondialement déterminera, encore cette fois, si le prolétariat est à la hauteur de son destin révolutionnaire et si cette classe opprimée a enfin appris à s’emparer du leadership de la révolution sociale et à diriger la construction d’un nouveau mode de production.

Si pour la troisième fois consécutive le prolétariat se voit usurper son rôle dirigeant de la Révolution sociale radicale… ce sera parti remis, car l’effondrement de la société du capital et l’édification de la société communiste prolétarienne sont nécessaires pour sauver l’humanité. Ne nous laissons pas diviser. L’unité est notre plus grande force. Inflation, déflation ou stagflation, les banques préparent l’effondrement post-Covid – les 7 du quebec.

