Covid-19, urgence climatique et Grande réinitialisation — La «nouvelle troïka» comme façade et «solution» au système financier en faillite

La confiance sur laquelle le Groupe de travail sur les emplois verts et l’Agence internationale de l’énergie se basent en matière de création d’emplois semble donc quelque peu mystérieuse. Il est probablement utile de noter qu’il s’agit de prédictions modélisées.

Le successeur de Carney en tant que gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déjà déclaré qu’il serait important de se débarrasser des « emplois improductifs » et a affirmé que les pertes d’emplois, suite à la « crise du Covid-19 », sont inévitables. Une fois de plus, la pandémie mondiale semble nous avoir acclimatés à la nouvelle économie neutre en carbone.

Une réponse « économique » sans précédent

Mark Carney, alors gouverneur de la Banque d’Angleterre, a participé au Symposium des banquiers centraux du G7 à Jackson Hole, dans le Wyoming, quatre mois avant que les premiers cas de Covid-19 ne soient signalés. Lors de cette réunion, la plus grande société de gestion d’investissements au monde, BlackRock, a présenté devant les banquiers centraux présents son rapport intitulé « Faire face à la prochaine récession », dont voici un extrait :

BlackRock a déclaré que l’actuel Système monétaire et financier international ne serait pas en mesure de réagir efficacement à une crise financière majeure :

« Les politiques monétaires conventionnelles et non conventionnelles fonctionnent principalement par le biais de l’impact stimulant de la baisse des taux d’intérêt à court et à long terme. Ce mécanisme est presque à bout de course. »

La politique budgétaire (dépenses publiques et fiscalité) ne serait pas en mesure de répondre à un « ralentissement » important, parce que la dette publique atteint des niveaux sans précédent. Le manque d’activité dans l’économie productive signifie que les augmentations d’impôts seraient insuffisantes pour répondre à un crash financier majeur. De même, la politique monétaire (création de monnaie) est àbout de course parce que les prêts interbancaires et les marchés obligataires associés sont au bord de l’implosion.

Il régnait un sentiment d’urgence parmi les banquiers du G7, comme l’a révélé Mark Carney. En août 2019, s’exprimant au symposium de Jackson Hole, il a déclaré :

« Plus fondamentalement, une asymétrie déstabilisante au cœur du Système monétaire et financier international est en train de se développer […] une économie mondiale multipolaire nécessite un nouveau Système monétaire et financier international pour réaliser son plein potentiel. Cela ne sera pas facile. L’histoire nous enseigne que la transition vers une nouvelle monnaie de réserve mondiale peut ne pas se dérouler sans heurts […] Les développements technologiques offrent le potentiel nécessaire à l’émergence d’un tel monde. La Banque d’Angleterre […] a été claire […] les termes d’engagement pour tout nouveau système de paiement privé systémique doivent être en vigueur bien avant tout lancement […] peut-être par le biais d’un réseau de monnaies numériques de banques centrales […] les déficiences du Système monétaire et financier international sont devenues de plus en plus évidentes. Même une connaissance superficielle de l’histoire monétaire suggère que ce noyau ne tiendra pas […] Je terminerai en ajoutant une dimension d’urgence au défi lancé par Ben Bernanke. Mettons fin à la négligence maligne du Système monétaire et financier international et construisons un système digne de l’économie mondiale diversifiée et multipolaire qui est en train d’émerger. »