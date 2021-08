Défaite de la globalisation et victoire du protectionnisme flagornent les économistes

Nous: Les7duQuebec.net souhaitons réagir à ce salmigondis obséquieux. (Voir l’annexe ci-dessous). Il est tout aussi ridicule de prétendre à la dé-globalisation-dé-mondialisation du mode de production capitaliste que de suggérer la « dé-capitalisation » du capitalisme en sa phase impérialiste qui domine présentement l’ensemble de la planète (pays socialiste y compris). Ce que les économistes bourgeois assimilent à des indices de déglobalisation-démondialisation ne sont que des manoeuvres tactiques des deux grandes alliances internationales (Alliance Atlantique-américano-européenne versus Alliance de Shanghai comprenant la Chine, la Russie et l’Iran) qui préparent l’affrontement mondial qui déterminera qu’elle sera la nouvelle puissance hégémonique globale.

Ainsi, la guerre sanitaire reposant sur des armes bactériologiques (SRAS-Cov-2-Covid-19), qui a commencé dans un laboratoire militaire chinois (Alliance de Shanghai), se solde finalement par la défaite chaotique de l’Alliance Atlantique qui ne parvient pas à forger un Front-uni populiste autour de son oligarchie milliardaire décadente (Covid-19, urgence climatique et Grande réinitialisation — La «nouvelle troïka» comme façade et «solution» au système financier en faillite – les 7 du quebec ).

On ne peut qualifier de victoire de la « démondialisation » cette défaite de l’ancienne puissance hégémonique (USA) et cette victoire du dauphin chinois – unique prétendant au trône. Cette victoire de l’axe totalitaire asiatique sur l’axe totalitaire occidental marque simplement que le changement de la garde impériale est amorcé. («Nous sommes en guerre»: l’hystérie du COVID prépare la dystopie de «l’urgence climatique» et la Troisième guerre mondiale – les 7 du quebec ).

Il en va de même de la bataille autour de la fumeuse « urgence climatique« , thématique frauduleuse, dont l’équipe Trump n’a pas compris le rôle mystificateur et rassembleur de la plèbe populiste – chair-à-canon-culpabilisée – dans la présente confrontation pour la relève de la garde impériale – entre les deux grands blocs impérialistes antagonistes. Ici aussi, l’Alliance Atlantique se présente en désordre – désunie – déchirée par ses intérêts financiers contradictoires face à l’Alliance de Shanghai unie et complémentaire : La Russie regorge de ressources naturelles, minières, énergétiques, militaires, et l’hyper puissance industrielle chinoise dispose de la technologie de pointe et de la main-d’oeuvre qualifiée en surabondance pour transformer ces ressources en capital valorisé, profitable et réinvestissable. (LA COURSE QUANTIQUE: DE LA MILITARISATION À LA CAPITALISATION D’INTERNET – les 7 du quebec ).

Ne reste à se partager, entre ploutocrates milliardaires, que les marchés « libéralisés » dans ce monde capitaliste, de concurrence à outrance, en cours d’effondrement. Et c’est bien là la difficulté. Pour rameuter la petite bourgeoisie paupérisée et en cours de prolétarisation accélérée, les deux hyperpuissances – de gauche comme de droite – n’ont rien trouvé de mieux que de ressusciter les oripeaux du national-socialisme-chauvin-raciste et fasciste. Ce « national-socialisme-fasciste » n’est qu’une posture de croque-mitaine réactionnaire visant à duper les bourgeoisies nationales désespérées du sort que leur réserve le grand capital ( Covid-19, urgence climatique et Grande réinitialisation — La «nouvelle troïka» comme façade et «solution» au système financier en faillite – les 7 du quebec ) afin qu’elles mobilisent la populace terrorisée, autour de frauduleux champions capitalistes nationalistes. Le prolétariat sera floué s’il se laisse encore une fois berner (1914-1939) dans une alliance contre nature entre le salariat exploité et le patronat exploiteur. Le nationalisme populiste-patriotique est un attrape-nigaud que le prolétariat internationaliste doit rejeter sans hésiter.

Les économistes (ci-dessous) – idéalistes et métaphysiciens – inversent l’ordre des choses et ils accréditent l’utopie que L’Organisation mondiale du Commerce a été créée fortuitement, puis que les fonctionnaires de l’OMC désoeuvrés se sont imaginé une activité – celle d’imposer des règles favorisant la délocalisation des industries et le développement du commerce-transport international – d’où aurait émergé la Mondialisation (sic). C’est exactement le contraire qui s’est produit. Les forces internes du développement économique capitaliste réclamaient – exigeaient – la refonte des lois et des règles de fonctionnement de la production-commercialisation-distribution du capital-marchandise (y compris des règles régissant la marchandise-force de travail et sa rétribution- salaire et régime de pension) afin de relancer le procès de valorisation du capital. Ce qui entraîna la création de l’OMC ayant pour fonction de concocter et d’imposer les lois du capitalisme revamper – « Great reset » (sic) – des puissances impériales hégémoniques – à toutes les entreprises et à tous les pays du monde entier (voilà l’origine de la globalisation économique et sociale). Ces nouvelles lois « revamper » ont été bénéfiques aux puissances émergentes (Chine et Inde notamment) disposant de grandes quantités de capital humain qualifié et peu dispendieux. Et depuis ce temps la guerre commerciale est en cours entre ces différentes puissances. ( La crise mondiale du transport maritime est bien plus grave qu’on ne l’imagine – les 7 du quebec ).

Pour conclure: la guerre en cours oppose deux grandes alliances mondialisées – l’Alliance occidentale capitaliste décadente à l’Alliance orientale capitaliste émergente. La mission du prolétariat internationaliste est d’empêcher la constitution d’un Front uni patriotique autour des bourgeoisies nationalistes chauvines et en lieue et place de créer un Front-Uni internationaliste prolétarien révolutionnaire…car ce mode de production capitaliste décadent doit être renversé pour que naisse le mode de production international prolétarien. Voilà l’exact contraire de ce que présente l’analyse des économistes nationalistes-démondialistes que nous présentons ci-dessous.

Robert Bibeau. Éditeur. les 7 du quebec

ANNEXE

• Conversation entre deux économistes hors des courants conformistes de la bienpensance, et qui énoncent paisiblement quelques vérités-de situation que nos simulacres ne parviennent plus à dissimuler. • Jacques Sapir et Yves Perez vous parlent donc de la “démondialisation” (ou “déglobalisation”) que le Covid vient d’achever, et de ce qui suit : retour des nations et du politique, protectionnisme bien tempéré. • L’économie du monde est bien entendu également plongée dans la Grande Crise, mais à visage découvert désormais, sans masques.

Dans notre ‘F&C’ du 8 août 2021, nous abordions le thème de la globalisation définitivement vaincu par la crise sanitaire, d’abord en nous référant à une intervention de Jacques Sapir dans sa chronique ‘RussEurope express’ du 3 août, sur Spoutnik-France. Nous écrivions ceci, qui introduit le sujet général de cette chronique sur lequel nous revenons plus en détail en raison de son intérêt comme un des faits majeurs mais assez peu exploré, nous qui sommes occupés à compter les seringues, de la crise-Covid :

« Jacques Sapir, dans sa dernière intervention de la chronique qu’il tient avec Clément Olivier sur Spoutnik-France, le 3 août avec son invité le professeur Yves Perez (auteur de ‘Vertus du protectionnisme’, éditions de L’Artilleur, 2020), prenait comme thème ‘la démondialisation’ (je dirais ‘la déglobalisation’, mais bon…). Ainsi tout le monde s’entend-il pour désigner la crise Covid comme “le dernier clou dans le cercueil de la globalisation” (selon Carmen Reinhardt, Cheffe Économiste au FMI et amie de Sapir, dès janvier 2020 : “Cette crise sanitaire, c’est le dernier clou dans le cercueil de la globalisation”). » Sapir rappelle évidemment que l’invasion-Covid a commencé en Europe dans les zones industrielles (Italie du Nord, Ruhr, etc.) très actives dans les échanges commerciaux, économiques et technologiques avec la Chine. Ainsi nous vinrent par cargaison entière de Boeing et d’Airbus des régiments de Coronavirus, matricule Covid19. »

Dans cette chronique, Sapir et le professeur Pérez, économiste et enseignant à l’Université Catholique de l’Ouest (Angers) s’appuient sur deux parutions d’eux-mêmes : la réédition du livre ‘La démondialisation’ de Sapir, édité en 2010 et réédité amendé au Seuil/Points (2021), et ‘Vertus du protectionnisme’, de Perez, déjà signalé. Les deux auteurs s’entendent à merveille pour plaider le dossier dans le même sens, dans la mesure logique où la “démondialisation” implique d’une façon ou l’autre, en plus ou moins renforcé, le retour du protectionnisme.

(Ici, nous faisons un aparté pour expliciter une fois de plus la question de l’emploi général par les français du terme “mondialisation” alors qu’il dispose dans leur langue, également, du terme “globalisation”. Il y a au moins deux textes, qui nous ramènent à des périodes plus ou moins anciennes de ce site, montrant que cette remarque linguistique et conceptuelle est pour nous essentielle et de longue date : le 6 janvier 2005 et le 29 août 2011. A notre sens, les Français n’exploitent pas assez l’avantage d’avoir les deux termes dans leur langue : la “mondialisation” est une conception géographique, à l’origine sans aucune connotation idéologique et désignant dès les temps les plus anciens une mesure [variable, avec allers et retours, sans le moindre sens idéologique] des échanges internationaux ; la “globalisation” est un concept idéologique, enfermant la “mondialisation” dans une course vers le toujours-plus et arguant, selon la doctrine du globalisme, que la somme des actes qui le composent donnent un effet de nature différente, idéologique et prétendument sans retour : ce qui est “globalisé” est verrouillé dans une nature différente qui ne peut plus être changée ; les faits comment à démentir cette affirmation, faisant de la globalisation ce qu’elle est : un simulacre catastrophique.)

Le point essentiel à la lumière de ce rappel sémantique nous permet, – et devrait permettre aux Français s’il en usait, – de comprendre et de mesurer la puissance extraordinaire de l’événement qui s’est clos avec Covid19 et « le dernier clou dans le cercueil de la globalisation” ». Cela signifie que ce qui était considéré comme intangible, conformément à l’idéologie du globalisme, – “ un effet de nature différente, idéologique et prétendument sans retour : ce qui est “globalisé” est verrouillé dans une nature différente qui ne peut plus être changée”, – a été brisé complètement, signifiant un renversement total de l’idéologie générale de “notre”-civilisation (globalisme dans le cade du néolibéralisme et de la modernité). Il s’agit d’un événement réellement formidable.