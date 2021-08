Imaginez… la Chine…

IMAGINEZ

Imaginez si la Chine avait arrêté Bill Gates ? Quel tollé cela aurait créé. Les États Unis, le Canada, etc. auraient criés au scandale ! Ça aurait pu aller juste qu’à la guerre ?

La Chine, beaucoup plus intelligente que nous, a choisi la diplomatie et a protesté haut et fort l’injustice faite à Meng Wanzhou. Sans obtenir du Canada, ni des États Unies, une réponse sérieuse ni logique?

Donc, la Chine est allée un peu plus loin. Elle n’avait pas le choix. Soit elle perdait la face et son standing dans le monde entier, soit elle se montrait aussi puissante que ses ennemies Elle a choisi la méthode asiatique de comprendre vite et bien l’enjeu qu’est la malhonnêteté des Caucasiens qui se croient les maîtres du monde. Elle a évité le piège.

En fait, pourquoi est- ce que la Chine est notre ennemie? Et la Russie, tant qu’à y être? Qu’est-ce qu’ils nous ont faits pour mériter un tel mépris? C’est quoi l’enjeu ? Qui va être sur le champ de bataille quand la Chine et la Russie en auront assez de ces provocations ? Certainement pas nos décideurs actuels !

Voici ce que j’avais écris en 2019 à propos de L’arrestation de Meng Wanzhou:

JOHN McCALLUM a essayé à présenter une solution valable à Justin Trudeau… et le Canada! Et il a été congédié. La dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, prisonnière au Canada, n’a certainement pas une grande confiance en notre système de justice. McCALLUM a fait sa job d’ambassadeur en n’embarquant pas dans la magouille tordue de Trump. Trudeau a choisi Trump car il en a peur. Moi, j’ai plus peur de la Chine que de Trump. McCallum connait bien la Chine, ce géant qui ne s’en laissera pas imposer par ses injustices sans riposter. Ce grand pays en a assez des manigances de Trump et le petit joueur, Trudeau, est en train de nous mettre dans le trouble.

