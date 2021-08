Les vaccins (ARN messager) n’empêchent pas la circulation du virus (IHU de Marseille)

Pr La Scola: «Les vaccinés infectés sont aussi contaminants que les non-vaccinés infectés. […] Le vaccin n’empêche pas la circulation du virus.»

« Les vaccinés [Covid-19] peuvent être porteurs et peuvent être contagieux », dit Professeur Parola, chef de service des maladies infectieuses à l’IHU Méditerranée Infection de Marseille, à partir de la minute 6:48 de la vidéo de l’IHU, du 11 août 2021, intitulée « Les vaccins et le confinement sont-ils efficaces? »:

Cette conclusion est démontrée par le Professeur Bernard La Scola, médecin microbiologiste, virologue et directeur du laboratoire P3 de l’IHU, à partir de la minute 16:00 de cette vidéo. A partir des recherches effectuées par son laboratoire, il distingue deux groupes étudiés.

Pour le groupe des personnes Covid-19 non-vaccinées, il dit:

« Si on regarde […] la charge virale pour les symptomatiques et les asymptomatiques, c’est à peu près pareil, voire même, et ça c’est assez étonnant, […] les asymptomatiques peuvent avoir un charge virale un peu plus élevée que les autres. Il peut y avoir des biais pour expliquer ça. […] mais clairement il n’y a pas une différence flagrante. »

Puis, il fait une comparaison de ce groupe avec celui des personnes Covid-19 vaccinées ayant reçu au moins une dose. Il dit:

« Quand on compare les charges virales des vaccinés et des non-vaccinés [Covid-19], là c’est fascinant, les vaccinés ont des charges virales qui sont plus élevées. Ça c’est un peu plus incroyable et on ne s’y attendait pas. Là aussi, il peut y avoir des biais. »

Mais « qu’on soit vaccinés ou pas vaccinés, quand on est infecté on est aussi contaminant que les autres. Quand on est vacciné et qu’on est infecté le vaccin n’empêche pas la circulation du virus », conclut-il, à partir de la minute 20:53.

Cette conclusion du Pr La Scola met en question l’utilité sanitaire du pass-sanitaire et de la vaccination obligatoire.

Post-scriptum

Mail du Pr Bernard La Scola, le 12 août 2021

« Les vaccinés infectés transmettent le virus aussi bien que les non-vaccinés infectés et, pour le moment, aucune preuve que le vaccin empêche la circulation dans la population générale n’est apportée. On observe une réduction des formes graves dans les populations à risque ce qui est une très bonne nouvelle mais cela ne justifie toujours pas la vaccination des plus jeunes sans facteurs de risque. »