LE RACISME AU QUÉBEC

À la première page due Journal de Montréal du 2021-04-19 : «UN AUTRE CASINO AUTOCHTONE CONTROVERSÉ.» Quoi de neuf? Les Autochtones ont OSÉS venir jouer dans les platebandes des Blancs! Quel scandale!

Et aussi, page 13: «CHOISIR ENTRE LA CHINE ET LES ÉTATS-UNIS». Les Chinois c’est des méchants, des ennemis. Tout le monde sait ça ?!? La Chine, c’est une dictature.

Comme si le Canada ce n’était pas une dictature du 1%. Le nouveau budget de Chrytia Freeland DONE des subventions aux riches, pour aider les pauvres ?!? Les pauvres, ce qu’ils veulent ce sont des salaires décents et des logements abordables… IMMÉDIATEMENT ! Pas dans six ans ! Habituellement, quand le gouvernement Trudeau dit, dans six ans, cela veux dire, « Oubliez ça ! » C’est comme la promesses de finalement… taxer les riches !?!

Page 18, encore la Chine ! « TENSION MILITAIRE ENTRE LA CHINE ET LES É-U ». Bien sur, cela n’exclut pas le Canada de cette exhibition de force. Car il fait parti du groupe d’états alliés aux É-U. Donc, l’étau militaire de 18 bases militaires, des milliers de missiles nucléaires, des navires militaires, 132,000 soldats Américains et des avions de combats, se ressert autour de la Chine. Et on accuse la Chine de provoquer ce déploiement musclé ?!? Biden, le bon gars, sert la vis. Il y a un GROS DANGER que la marmite déborde!

J’ai, chez moi, une affiche Catholique qui démontre Saint Michel vainquant Lucifer. Mais, en regardant de plus proche, je m’aperçois que Saint Michel est un Blanc armé d’une épée et que Lucifer, blessé, soumis et non armé, est un Noir!?! Jusque où va la propagande ? Et jusque où va-t-on suivre le troupeau agressif envers ceux avec qui nous devons partager cette minuscule planète?

John Mallette

Le Poète Prolétaire