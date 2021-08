Quels sont les premiers résultats de l’expérimentation vaccinale de masse?

Par Général Delawarde

Quels sont aujourd’hui, les premiers résultats de l’expérimentation vaccinale de masse ?

32,3% de la population mondiale aurait reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19 et 24,3% seraient complètement vacciné.

4,91 milliards de doses auraient été administrées dans le monde et 34,94 millions seraient désormais administrées chaque jour, en utilisant trop souvent des mesures coercitives, dans des pays occidentaux qui voudraient se poser en modèle démocratique (sic) pour le reste du monde …..

1,3 % des habitants des pays à faible revenu ont reçu au moins une dose. Ils ont, il est vrai, parce qu’ils sont plus jeunes, une mortalité Covid très inférieure aux pays les plus vaccinés ….

Le 20 août 2020, sans vaccin, la planète enregistrait 259 000 nouveaux cas et 6 172 décès/jour (moyenne des 7 derniers jours), après une première vague très meurtrière en Europe.

Le 20 août 20 21 , après 4,91 milliards de doses injectées, la planète enregistre 648 344 nouveaux cas/jour 9 669 décès /jours (moyenne des 7 derniers jours)

A l’échelle planétaire, aucune amélioration de la situation n’est donc encore perceptible, bien au contraire . …. On me rétorquera que la situation serait bien pire si l’on avait adopté d’autres stratégies de lutte contre la pandémie.

C’est une affirmation commode et gratuite qui est, bien heureusement, démentie par les faits :

1 – En Suède, aucune des prédictions apocalyptiques des experts autoproclamés ne s’est réalisée. 96 000 décès en 1 mois prévus par les experts ? Dans la vraie vie, 14 500 en un an et demi, bilan réalisé sans aucune des mesures folles que la France a connue. La Suède, plus contaminée, plus âgée et moins vaccinée que la France est aujourd’hui sortie de l’épidémie, dans la sérénité, alors même que la France continue d’y patauger. 2 – En Islande, en Israël, au Royaume Uni, pays supposés être les plus immunisés ou protégés au monde par le vaccin ou la guérison de la maladie (Entre 80 et 90%), la contamination et/ou la mortalité explose parmi les doubles vaccinés.

Ainsi, en cinq semaines, l’Islande, pays de 300 000 h, le plus vacciné au monde, est passé de 2 à 119 nouveaux/cas jours. En 1 mois, en Israël, le nombre de nouveaux cas a été multiplié par 7 et la mortalité quotidienne par 20, atteignant aujourd’hui des nombres considérables qui, rapporté à la population, sont bien supérieurs à la mortalité que nous connaissons en France. Au Royaume Uni, en deux mois la mortalité a été multipliée par 9 et continue d’augmenter.

3 – Curieusement, et c’est une autre exception française , il n’y aurait, selon les déclarations officielles, que des non vaccinés dans les réanimations et dans les décès enregistrés en France….. Curieusement aussi, aucun des nombreux effets secondaires recensés dans d’autres pays ne semble apparaître en France et leur nombre, largement sous évalué n’est pas porté à la connaissance du public.

En clair, le slogan répété inlassablement par les politiques et leurs relais médiatiques : «Tous vaccinés, tous protégés» apparaît chaque jour un peu plus mensonger et contre productif .

Mensonger parce que ça n’est manifestement pas vrai à l’échelle mondiale, si l’on en croit l’évolution actuelle de l’épidémie dans les pays les plus vaccinés. Les vaccins actuels, élaborés à la hâte, et toujours en expérimentation, ont été conçus pour contrer le virus souche de Wuhan. Ils ne semblent pas adaptés et très efficace pour contrer les nouveaux variants et peut être ceux qui pourraient bien apparaître l’hiver prochain….

Contre-productif parce que les plus crédules des vaccinés se croient « immunisés » par un QR code de pass sanitaire et ne respectent plus les gestes barrières et les précautions élémentaires nécessaires en cas d’épidémie. Ces gens là deviennent, avec les encouragements et la bénédiction des autorités politiques et de santé, des dangers publics pour la santé de la population, vaccinée ou non. Les évolutions observées en Israël et au Royaume Uni ayant une fâcheuse tendance à se reproduire en France, avec un décalage, les perspectives ne sont pas réjouissantes pour l’ automne à venir. La perspective existe d’une « fuite en avant vaccinale » avec une 3ème dose à suivre et pourquoi pas une 4ème, une 5ème, avec des vaccins qui auront toujours une guerre de retard sur des variants.

Rapport de situation planétaire Covid du 21 août 2021 0h00 GMT

Observations factuelles : La contamination et la mortalité sont, au 21 août 2021 et après 4,9 milliards de doses de vaccins injectées, beaucoup plus élevées (à très peu près, le double) de ce qu’elles étaient en 2020, à la même date, sans vaccination, à la suite d’une première épidémie très meurtrière.

Les pays les plus pauvres, dont 1,4 % seulement de la population est vacciné, sont ceux qui affichent les taux de mortalités Covid les plus faibles ( inférieurs à 1, mais le plus souvent à 0,5 pour mille).

Les pays les plus riches, les plus « avancés », les plus vaccinés (de 50% à 90%), les plus assistés médicalement, mais aussi les plus âgés, les plus fragiles, les plus touchés par le surpoids et l’obésité, sont ceux qui continuent d’afficher les taux de mortalité les plus élevés au monde. (supérieurs à 1, voire à 2 ou 3 pour mille).

Après 18 mois d’épidémie, le taux de mortalité Covid planétaire reste dérisoire (0,568 pour mille habitants), comparé à d’autres maladies plus ou moins difficilement curables (cancer, sida et surtout «famines»……) .

La population terrestre continue donc d’augmenter, malgré la Covid au rythme élevé de 70 à 73 millions d’habitants par an.

En 18 mois d’épidémie, 4,43 millions d’individus, très âgés, fragiles et souvent déjà malades sont décédés « avec la Covid » alors que plus de 110 millions d’individus sont décédés dans le monde, de bien d’autres causes….

Il faut donc RE…LA…TI…VI…SER, apprendre à « vivre avec », apprendre à « traiter précocement » pour limiter la mortalité, comme on l’a déjà fait dans le passé pour nombre de maladies. Il faut aussi, en Europe, cesser de supprimer des lits d’hospitalisation, en pleine épidémie, au nom de la « rentabilité », alors que notre population vieillit et donc se fragilise et faire semblant de s’étonner (pour nos politiques et leurs « conseils scientifiques » sponsorisés par « Big Pharma »), que nos structures hospitalières soient saturées.

En Europe, la gestion suédoise de l’épidémie qui a donné, depuis le début , des résultats bien meilleurs que les nôtres, devrait désormais être prise en exemple, en palliant ses faiblesses dans la prise en charge et le traitement des personnes âgées en établissements hospitaliers.

Après avoir plafonné dans la semaine du 24 avril au 1er mai, puis baissé fortement en mai et juin les nombres hebdomadaires de contamination et de décès sont repartis à la hausse depuis début juillet, en dépit d’une vaccination de masse déjà bien avancée dans de nombreux pays. Mais ces indicateurs plafonnent aujourd’hui, ce qui semble indiquer que le pic épidémique planétaire du « variant delta » semble bien être franchi ou très proche de l’être.

Cette évolution reste très contrastée d’un pays à l’autre. La situation s’améliore désormais progressivement en Amérique latine et en Afrique, elle s’est stabilisée en Asie, elle se détériore assez nettement aux USA et, à un moindre degré en Europe qui marchent désormais vers l’automne. En Europe, c’est la Russie qui enregistre toujours les pertes les plus sévères, mais la contamination y est désormais en baisse. En Asie, les pertes restent sévères en Indonésie mais la situation s’y améliore désormais rapidement. En revanche, la situation se détériore au Sri Lanka, en Malaisie et en Thaïlande. L’Inde, est très largement sortie d’un épisode épidémique sévère qui a duré deux mois. Le nombre hebdomadaire de décès en Inde poursuit sa baisse. Cette baisse devrait continuer dans les jours prochains. Notons que c’est le traitement précoce et massif à l’ivermectine et non la vaccination qui est à l’origine cette évolution spectaculaire, puisque moins de 10% de la population indienne ont reçu, à ce jour, leurs deux doses requises.

En dépit d’une vaccination à marche forcée et très avancée (au Chili, par exemple), la situation de l’Amérique latine, dont de nombreux pays sont toujours en hiver austral, ne s’améliore pas très vite .

La situation de l’Afrique s’améliore presque partout à l’exception notable de l’Afrique du Sud, qui vaccine pourtant beaucoup plus que les autres pays africains. Dans ce pays, la contamination et la mortalité continuent d’augmenter sensiblement….

