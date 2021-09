LE COMPLOT EXISTE

La crise sanitaire fait mal ! Cela s’appel, langueur. Un état mental, proche de la dépression et du burn-out. Mais qui affecte profondément notre concentration et notre motivation. On manque d’énergie pour se défendre. Quand on devient docile, on devient… manipulable !

LANGUEUR: C’est le sentiment de stagner, une profonde impression de VIDE, l’impression que notre vie n’a pas de SENS. Vous avez perdu votre équilibre PSYCHOLOGIQUE ! Il y en a qui vont vous dire que c’est NORMAL ? On est en période de CRISE ! C’est dans un livre écrit par Adam Grant, Think Again : The Power Of Knowing What You Don’t Know. Dans une interview au New York Times, ce spécialiste a remarqué que, « Ce n’était pas un burn-out, on avait encore de l’énergie. Ce n’était pas une dépression, on n’était pas dépourvue d’espoir. On se sentait simplement triste sans avoir du but précis ».

Naturellement, personne va vous dire QUI a provoqué cette crise et pourquoi ? Pris entre la dépression et l’anxiété, vous êtes MALADE pareil ! Cela a été PLANIFIÉ depuis 1933, par Hitler lui-même ! Prélude à l’arrivé de BIG BROTHER. L’ÉLITE gouverne sans opposition, Vous êtes devenus indifférent à votre indifférence sans vous en apercevoir ! Zombi ou esclave ? Choisissez votre nouvelle statue.

Le complot se réalise sans qu’on s’en aperçoive. Tout le monde docile, bien rangé, derrière son panier d’épicerie dans l’allée numéro un à sens unique. Tout le monde confiné dans son petit cube à regarder sa télé, à se faire bombarder de messages bien prescrits pour nous faire avaler la… pilule.

Et ça marche! L’excitation, la neuroperformance, qui mène à l’esclavage volontaire. Respectez le deux mètres. Réclamez le vaccin. Les gens sont à bout de souffle. C’est très difficile d’être optimiste devant l’avenir. Il y en a qui commence è avoir des idées noires. On a tendance à s’isoler.

Notre DÉMOCRATIE est malade aussi ! L’autorité a oublié le 1% ?!? C’est commode, n’es pas ? Vous vous souvenez du bonheur prépendémique ? Vous souvenez-vous de cette énergie vitale que vous aviez AVANT cette crise sanitaire ? Les restos, les bars, le théâtre…

Vous allez être commandé par un smart phone quelque part dans le bureau de votre employeur. La technologie du futur? Peut-être? Le 1% contrôle déjà 90% de la planète, mais pas nos cerveaux, donc, ils ont décidé de tenter leur chance.

Pour atteindre la dictature, il faut provoquer une crise, tuer du monde. On est dedans.

John Mallette

Le Poète Prolétaire