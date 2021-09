L’Afghanistan et le 11 septembre 2001

http://mai68.org/spip2/spip.php?article9534

À l’époque où l’Afghanistan était soviétique, les Afghanes avaient droit à l’avortement et à la contraception. Elles pouvaient se promener têtes nues, maquillées et en minijupe.

Les Américains réussirent à entrainer l’URSS dans la souricière afghane (il existait à cette époque un jeu sur Apple nommé « Kaboul spy » destiné à faire de la propagande contre la présence soviétique en Afghanistan). Les Américains ont financé les seigneurs de la guerre islamistes afghans pour qu’ils virent les soviétiques d’Afghanistan. Ils ont réussi. Il y avait principalement quatre seigneurs de la guerre qui se battaient entre eux dès qu’ils n’étaient pas unis contre un ennemi commun, l’URSS. Il y avait Massoud, Dostom, Hekmatyar et un quatrième dont je ne me souviens plus le nom.

Ces seigneurs de la guerre islamistes ont réduit les droits de Femmes à rien du tout. Les massacres et les viols étaient très courant (notamment avec le trop fameux Massoud que l’Occident aime tant). Ce sont les Américains qui sont les coupables puisqu’ils les ont commandités.

Ces seigneurs de la guerre se finançaient aussi avec un énorme trafic d’opium et d’héroïne.

Depuis plus de 20 ans… l’image est vieille

Après la chute de l’URSS, les Américains voulurent construire un tuyau à pétrole (pipeline) pour trimballer les hydrocarbures (pétrole, gaz) de la Caspienne au travers de l’Afghanistan et du Pakistan (alliés) puisqu’ils ne pouvaient le transporter au travers de l’Iran (ennemi).

Mais, une fois les Soviétiques partis, les seigneurs de la guerre se faisaient la guerre entre eux et le pays était très instable. Les Américains ne pouvaient toujours pas construire leur tuyau à pétrole.

Ils financèrent alors la formation des Talibans (ce mot signifie « étudiant ») au Pakistan dont les services secrets (ISI) pouvaient être considérés comme une annexe de la CIA. Les talibans étudiaient la religion islamique dans des madrassas intégristes au Pakistan.

En 1996, les talibans étaient prêts et entrèrent militairement en Afghanistan. Ils conquirent en peu de temps ce pays avec l’appui de la population qui en avait marre des guerres perpétuelles. Ils établirent plus ou moins la paix et interdirent le trafic d’opium et d’héroïne.

Cependant, les Américains ne pouvaient toujours pas construire leur tuyau à pétrole, le pays n’étant pas suffisament stable. Ils décidèrent alors de régler le problème eux-mêmes.

6 mois avant le 11 septembre 2001, ils préparaient déjà la guerre contre l’Afghanistan par une propagande fantastique sur la destruction des Bouddhas de Bamians par les « horribles talibans ». Les Amerloques n’osaient pas encore faire leur propagande sur le sort des femmes puisque tout le monde pouvait alors les accuser de ne pas s’en être préoccupés pour virer les Russes. On s’en souvenait encore.

Le 11 septembre 2001 fut commandité par la CIA pour plusieurs raisons : faire peur, détuire les libertés et avoir une bonne excuse pour envahir l’Afghanistan. Une fois l’Afghanistan envahi, ils désignèrent Hamid Karzaï comme président d’Afghanistan. Il faut dire qu’Hamid Karzaï était le représentant d’UNOCAL en Afghanistan et qu’UNOCAL était un fabriquant américain de tuyau à pétrole.

Les Amerloques ne parvinrent à aucun moment à stabiliser suffisamment le pays pour pouvoir construire leur tuyau à pétrole. Mais, ils relancèrent le trafic d’opium et d’héroïne pour financer la guerre, en revendant ces drogues en Chine et en Russie dans le but de les affaiblir. Rappelons que la guerre de l’opium menée par l’Angleterre à une autre époque était destinée à faire accepter à la Chine que les Anglais puissent vendre chez elle l’opium qu’ils cultivaient déjà en Afghanistan. Rappelons aussi que l’Amérique est la fille de l’Angleterre.

Ils pillèrent aussi autant qu’ils le pouvaient les très nombreuses carrières de pierres précieuses afghanes.

Il faut signaler aussi que l’Afghanistan est un coin placé entre la Chine et la Russie que l’Angleterre utilisait déjà vers 1850 pour son « grand jeu », comme disait Kipling.

L’empire anglais s’est perdu en Afghanistan, de même que l’empire soviétique. Aujourd’hui, c’est le tour des USA.

L’Afghanistan est le tombeau des empires.