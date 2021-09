Chine «L’état de la peste». Comment l’État chinois a fait face à la pandémie du Covid-19

Nous avons peu d’informations directes sur la Chine et ses contradictions internes et sur l’évolution des antagonistes de classes. Le texte ci dessous essaye de mettre en exergue ces contradictions et notamment celle bien connue entre les mingong (paysans prolétaires migrants) faisant les travaux les plus risqués, ayant un statut aléatoire et encadré par un permis de résidence temporaire, le «hukou» . L’ utilisation de la machinerie moderne – robotique/numérique – ne fait que creuser ce qu’ en France on appelle la «fracture sociale», en réalité la recomposition des deux classes sociales fondamentales de l’époque bourgeoise, l’immense prolétariat et la minuscule classe capitaliste. Les autres strates sociale s dites «classes moyennes» ou petite et moyenne bourgeoisies devant être liquidées par tous les moyens, certains tombent dans la misère totale et ne peuvent même pas postuler au grade de prolétaire, ils entrent dans le couloir de la mort des surnuméraires et des lumpen-prolétaires de ce monde. G.Bad.





« L’état de la peste »



Traduction d’un article publié dans la revue « Brooklyn Rail »

Chuang est un collectif communiste international qui publie une revue éponyme et un blog. Leur contenu comprend des interviews, des traductions et des articles originaux sur l’ascension de la Chine à travers les décombres de l’histoire et les luttes de ceux qui y sont entraînés. Grâce à des années de recherche sur le terrain, le collectif a développé une analyse communiste incisive qui met l’accent sur les dimensions globales de l’expérience chinoise, sans être obscurcie par les débats du 20e siècle et soutenue par une attention constante aux conditions changeantes de la lutte prolétarienne en Chine et au-delà.

Dans leurs interventions théoriques pertinentes et dans les ouvertures sur la vie quotidienne, visibles sur leur blog, le collectif a toujours mis l’accent sur les leçons pratiques pour les nombreuses batailles menées par les prolétaires à travers le monde aujourd’hui et dans un avenir proche. Pour ce numéro du Brooklyn Rail, Aminda Smith et Fabio Lanza ont interviewé Chuang à propos de leur premier livre, «Social Contagion and Other Material on Microbiological Class War in China», qui sortira en octobre dans le cadre d’une série de nouveaux titres de la maison d’édition historique Charles H. Kerr Publishing Company.



Smith est historienne de la Chine moderne, codirectrice du PRC History Group et professeur associé à la Michigan State University. Lanza est professeur d’histoire de la Chine moderne à l’université d’Arizona. Le livre comprend une version actualisée de leur article influent “Social Contagion” (publié à l’origine en février 2020 et dont la traduction se trouve ici, sur dndf.org), une traduction d’un rapport chinois sur les conditions de travail et les luttes ouvrières pendant et après le pic de la pandémie domestique de COVID-19. Une interview de deux activistes sur leurs expériences à Wuhan pendant les premiers mois de l’épidémie, et un long article sur la façon dont la classe dirigeante a tenté d’utiliser cette catastrophe comme une opportunité de restructurer et d’étendre l’État dans l’intérêt de l’accumulation capitaliste à long terme.

Dans l’ensemble, ce livre offre une nouvelle perspective surprenante sur la relation entre le capitalisme, la pandémie, le projet de construction de l’État en Chine et l’action des gens ordinaires.

Aminda Smith et Fabio Lanza (Rail) : L’opinion générale sur la réponse de la Chine à la pandémie, promue à la fois par les médias occidentaux et par le Parti communiste chinois (PCC), est qu’elle a été couronnée de succès en raison de l’énorme capacité de l’État, de sa nature autoritaire ou même totalitaire, de sa profonde pénétration dans tous les aspects de la vie sociale, toutes caractéristiques qui ont rendu ce modèle de réponse inapplicable et/ou désagréable aux États-Unis ou en Europe. Dans votre livre, vous soutenez, de manière assez convaincante, que la pandémie a plutôt révélé la faiblesse de l’État, et que celui-ci a finalement été capable de gérer la crise en reconnaissant cette faiblesse et en déléguant son autorité aux gouvernements locaux et aux groupes de volontaires ad hoc. C’est une thèse fascinante. Pouvez-vous nous expliquer comment la réponse de l’État à la pandémie a été structurée, ce qui a échoué et ce qui a finalement fonctionné?



Chuang : C’est un point de vue très répandu, tant en Chine qu’à l’étranger. Si elle a réussi à occulter ce qui s’est réellement passé pendant la pandémie, c’est en partie parce que cette image d’un État omniscient était déjà répandue auparavant. Nous pourrions peut-être lui donner un surnom : “le mythe de l’omnipotence totalitaire”. Mais il est important de se rappeler que ce mythe n’est pas seulement cultivé par les organes officiels du parti-État en Chine pour protéger ses intérêts. En fait, il est encore plus avidement propagé dans les médias occidentaux, par exemple, par le biais de ces sombres articles « sinofuturistes » qui rapportent constamment comment chacun en Chine a un “score de crédit social” qui détermine ses choix de vie, comment la technologie de reconnaissance faciale dans chaque grande ville vous verbalise automatiquement pour des infractions mineures, ou comment le gouvernement prévoit d’installer des centaines de milliers de ses propres citoyens dans des pays lointains en Afrique. Aucune de ces choses n’est vraie, mais un environnement constamment bombardé de ce type de contenu cultive naturellement une image mythique de l’État tout-puissant.



Ce mythe dissimule deux choses. Tout d’abord, il occulte la faiblesse persistante de l’État et le fait que, malgré ses gratte-ciel étincelants, la Chine reste à bien des égards un pays relativement pauvre, notamment par habitant. Si l’on compare les mesures les plus élémentaires, comme le total des recettes fiscales qui reviennent au gouvernement central en Chine et le total des recettes fiscales qui reviennent au gouvernement fédéral aux États-Unis, cela devient rapidement évident. Et en termes d’habitants, la différence est bien sûr considérablement amplifiée. Autre exemple pertinent, les dépenses publiques de santé par habitant en Chine sont faibles, même par rapport à d’autres pays ayant un niveau de développement économique similaire, même si elles sont en augmentation. Cela signifie également que l’administration de l’État a été fondamentalement façonnée par la nécessité de “gouverner à distance”, définie par des degrés élevés d’autonomie locale, la balkanisation des structures de commandement et de surveillance, et une grande latitude pour la corruption. Cela a historiquement donné aux gouvernements de niveau inférieur beaucoup plus de latitude et d’indépendance en Chine qu’ailleurs, et toutes ces caractéristiques ont en fait été importantes pour le développement d’une classe capitaliste nationale. La corruption, par exemple, n’est pas nécessairement “inefficace” – c’est une partie très normale du développement capitaliste, car c’est ainsi que naissent les capitalistes lorsque le marché s’ouvre pour la première fois et que les règles d’engagement ne sont pas bien définies. Ce n’est qu’une fois que l’accumulation atteint un certain seuil que toutes ces caractéristiques deviennent un obstacle.

Deuxièmement, il est également difficile de bien comprendre que la classe dirigeante chinoise s’est engagée dans un projet de construction de l’État assez vaste, qui a duré des décennies, mais qui a vraiment commencé à s’accélérer sous Xi Jinping. Ces deux éléments sont évidemment liés, puisque la nécessité de construire l’État présuppose une certaine forme de faiblesse. L’accumulation a été suffisamment avancée pour que la corruption, les mauvaises chaînes de commandement et l’absence de canaux d’information fiables commencent à devenir des obstacles plutôt que des avantages.

L’accumulation rapide de la dette des collectivités locales, liée aux projets d’infrastructure de relance dans les années 2010, était un signe évident de ce problème. La campagne de lutte contre la corruption visait à s’attaquer au problème aux niveaux supérieurs, en éliminant les magnats provinciaux qui pouvaient représenter une menace pour le gouvernement central, et en remettant de l’ordre dans les chaînes de commandement et les canaux d’information du haut vers le bas.

Parallèlement, des mesures beaucoup plus banales ont été prises, comme des réformes de la méthodologie utilisée par le Bureau national des statistiques et des tentatives pour mieux intégrer toutes sortes d’archives publiques. De même, les diverses campagnes de répression contre les féministes, les centres ouvriers et les groupes d’étudiants maoïstes ont également montré qu’il existait des tentatives similaires d’intégration au sein de l’infrastructure policière plus large. Les gens ne réalisent souvent pas que la Chine était un pays où, pendant des décennies, il était assez facile d’éviter les poursuites pour de nombreux crimes en déménageant simplement dans une autre ville – du moins jusqu’à ce que vous attiriez l’attention de l’État central – et où les autorités locales disposaient d’une marge de manœuvre effrayante pour déterminer les sanctions, ce qui signifiait également qu’il était facile de s’en sortir si vous aviez des relations dans le commissariat local. Il est encore souvent vrai que la police locale n’a pas accès aux simples bases de données nationales standard, de sorte qu’elle ne peut pas toujours vérifier votre permis de conduire, traiter vos empreintes ou utiliser votre ADN, même si elle peut enregistrer ces informations localement.

Cela commence à changer rapidement, mais le contraste est énorme avec ce à quoi nous sommes habitués dans de nombreux autres pays et avec le mythe de l’omnipotence totalitaire, qui suppose bien sûr que ces systèmes sont plus intégrés et plus répandus en Chine que partout ailleurs.

Quel est le lien avec la pandémie ? Eh bien, l’exemple évident est que cette délégation d’autorité locale a été désastreuse. Malgré tous les mythes sur l’efficacité de l’endiguement, c’est plutôt risible quand on y pense. Après tout, une épidémie dont l’origine géographique était clairement et rapidement identifiée est finalement devenue une épidémie nationale, puis une pandémie mondiale. Comment cela a-t-il pu se produire, alors que les médecins avaient identifié très tôt qu’une nouvelle maladie respiratoire mortelle se propageait dans la ville ? Et quand cette maladie a ensuite été clairement liée à un coronavirus ?

En grande partie parce que les autorités locales se sont empressées de supprimer les informations sur l’épidémie à mesure qu’elles sortaient des hôpitaux, y compris en les cachant à l’État central, tout en ne prenant aucune mesure pour restreindre les voyages, fermer les entreprises ou encourager l’utilisation de masques alors que ces mesures auraient été les plus utiles.

Le livre comprend un long entretien avec des amis de Wuhan, qui présentent une chronologie détaillée des événements et expliquent quelles informations ont été fournies sur le terrain tout au long de la période. Ils soulignent le fait étrange, par exemple, que leurs amis de Shanghai en savaient plus sur l’épidémie, à une date antérieure, que de nombreuses personnes vivant à Wuhan même. Un autre élément notable dans ces récits de première main est le changement très soudain de politique, qui s’est opéré du jour au lendemain. Il semble qu’une autorité supérieure soit finalement intervenue pour mettre en œuvre de manière décisive le confinement.

C’est généralement le signe que le gouvernement central s’est impliqué, plaçant les responsables locaux sous son commandement direct. Ainsi, à bien des égards, nous devons comprendre l’épidémie comme un énorme échec initial – signalé par le fait qu’elle s’est transformée en une pandémie qui sévit encore aujourd’hui – qui n’a été maîtrisé au niveau national que par l’effort coordonné de centaines de milliers de personnes ordinaires, travaillant souvent volontairement aux côtés des autorités locales. Il n’est pas exagéré de dire que l’épidémie n’aurait jamais été contenue sans l’effort de ces volontaires. En même temps, il est tout à fait fortuit que l’épidémie se soit produite en grande partie dans une seule ville et, qui plus est, à la veille de la fête du printemps, alors que tout le monde avait déjà fait des provisions en prévision de la fermeture des commerces. Cela a minimisé l’impact immédiat du confinement et permis à l’État central de concentrer la grande majorité de ses ressources sur Wuhan (et, dans une moindre mesure, sur Pékin, où se trouve le gouvernement central).

Dans le même temps, le gouvernement central, par l’intermédiaire du CDC chinois, a compris l’importance d’ouvrir le flux d’informations, d’inviter des investigateurs médicaux internationaux, de partager immédiatement les recherches sur le nouveau virus et de créer rapidement des normes de prévention faciles à déléguer et privilégiant la sécurité.



De même, ils sont intervenus pour s’assurer que les systèmes alimentaires et électriques étaient maintenus. C’est à ce niveau que l’on peut identifier un certain succès. Dans tous les cas, le gouvernement a reconnu sa propre incapacité et a très efficacement et rapidement délégué d’immenses quantités d’autorité administrative de facto au niveau de gouvernance le plus bas, qui comprenait toute une série d’organes administratifs soutenus en tout point par les efforts des volontaires.

Rail : Pendant l’ère Mao (vous utilisez le terme “régime de développement”), l’État s’est efforcé d’atteindre la société, jusqu’au niveau du quartier, par le biais de formes organisationnelles hybrides telles que les comités de résidents. Ceux-ci sont toujours en activité. Quel a été leur rôle pendant la pandémie ? Leurs capacités organisationnelles ont-elles été réduites pendant la période de réforme ?

Chuang : Dans ce que nous appelons le régime socialiste de développement (des années 1950 jusqu’à la reprise de la transition capitaliste dans les années 1970), il y a eu une tentative infructueuse d’étendre l’État jusqu’aux niveaux les plus locaux de la société et une certaine attente que, ce faisant, l’État lui-même cesse d’être une présence distante et étrangère dans la vie des gens et devienne au contraire une institution véritablement universelle. C’est du moins ainsi que le processus était exprimé en théorie. En réalité, ce qui s’est produit, c’est une extension discontinue et géographiquement inégale de l’autorité centrale, suivie d’une fragmentation de cette autorité en de nombreux sites autarciques de prise de décision. Les principaux symboles de cette expérience n’étaient pas réellement les comités de résidents, mais plutôt les liens avec le parti et l’appareil de planification qui se sont formés dans les entreprises et les collectifs ruraux.

Dans le cas des zones rurales, certains de ces liens ont été préservés dans les réformes entamées dans les années 1980 et formalisés dans le statut juridique d’”autonomie du village”, centré sur le comité de villageois comme unité fondamentale de l’administration rurale. Les comités de résidents ont été créés pour la première fois dans les zones urbaines pendant le régime socialiste de développement, mais ils n’étaient pas les principaux sites de l’administration locale. Au lieu de cela, la gouvernance quotidienne était principalement confiée aux diverses entreprises de la ville, largement autarciques.

Si vous étiez un résident urbain à cette époque, la grande majorité de vos biens de consommation de base – logement, vêtements, nourriture et même divertissement – étaient fournis gratuitement par votre danwei, ou unité de travail, liée à une entreprise particulière. Les comités de résidents ont en fait été créés pour gérer la très petite part (au départ) de la population urbaine qui n’avait pas de danwei. Vers la fin du régime socialiste de développement, cependant, de nombreuses villes (surtout dans le sud) ont commencé à voir croître leur population de travailleurs ruraux migrants.



Techniquement, comme ces travailleurs n’avaient pas de danwei urbain, ils étaient sous l’autorité administrative du comité des résidents du district dans lequel ils vivaient et/ou travaillaient. Au début, il s’agissait surtout de travailleurs saisonniers. Mais avec le temps, ils sont devenus une caractéristique de plus en plus permanente de la ville. Lorsque le régime socialiste de développement a commencé à s’effondrer et que la transition capitaliste a repris(3), de nombreuses villes ont connu une croissance rapide alors même que l’ancien système de protection sociale des entreprises et des unités de travail était démantelé. Le résultat final est que la plupart des habitants des villes n’avaient aucun lien avec une entreprise locale et tombaient donc sous l’autorité du comité des résidents. Le comité des résidents était donc une institution tout à fait marginale qui a survécu par hasard au démantèlement du régime de développement et s’est élevée pour remplir une fonction complètement différente de celle prévue à l’origine. Au départ, cependant, l’État n’avait pas vraiment les ressources nécessaires pour construire correctement son infrastructure gouvernementale locale. Au cours des années 1980 et 1990, tant dans les zones rurales qu’urbaines, de nombreux changements juridiques ont été apportés, accordant une “autonomie” aux organes administratifs locaux et désignant le comité de résidents de la “communauté/du quartier” comme l’unité fondamentale de l’administration urbaine, à l’instar des comités de village dans les campagnes, où ces réformes ont été accompagnées de la mise en place d’élections locales. Mais tout cela s’est fait dans un contexte de recul général de l’autorité de l’État. Ce n’est vraiment qu’au cours des dernières années que l’attention s’est tournée vers le renforcement de l’État au niveau local.

La pandémie a donné un énorme élan à cet égard, car elle a très clairement divisé les zones où les comités de résidents étaient fonctionnels de celles où ils ne l’étaient pas. Dans de nombreux endroits, les comités étaient restés vides pendant des années. Dans d’autres, ils n’avaient servi qu’à abriter les formes les plus modestes de corruption locale et n’avaient jamais offert de véritables services publics. Maintenant, il est au moins clair qu’il y aura une tentative concertée de développer ces organes, de les placer sous des chaînes de commandement plus claires, de les lier plus étroitement aux commissariats de police locaux, etc. Rail : Vous décrivez, en détail, un processus de mobilisation de masse en réponse à la pandémie, avec des groupes de volontaires fournissant toutes sortes de services, à la fois pour contenir la propagation et pour aider les gens à survivre à la pandémie, mais vous dites clairement que cette mobilisation n’était pas nécessairement contre l’Etat, ni ne représentait une menace pour la légitimité du PCC, malgré la mauvaise gestion de la crise. De plus, il semble que dans certains cas, ces efforts d’aide mutuelle aient renforcé les divisions sociales préexistantes au lieu de permettre des alliances trans-sociétales. Pourquoi ? Chuang : Parfois, les volontaires opéraient en toute indépendance vis-à-vis du gouvernement. Mais il y a eu très peu de cas où ils ont compris que leur activité était en opposition totale avec le gouvernement et, lorsque l’État est intervenu des mois plus tard pour leur demander de cesser leurs activités, ils l’ont tous fait. Cela ne veut pas dire que le processus n’a pas été désordonné ou même antagoniste par moments. Dans de nombreuses régions, notamment à la campagne, on a assisté à une mobilisation locale assez agressive visant à exclure pratiquement tout étranger. Cela était visible sur les médias sociaux chinois, qui montraient des villageois d’âge mûr gardant des barricades avec des armes de poing archaïques (une illustration de cette scène sert de couverture au livre), ou des volontaires patrouillant les quartiers avec des drones et criant après quiconque se trouvait dehors.

Ces images étaient populaires et le plus souvent légères, mais dans ses extrêmes, cette même attitude était souvent dangereuse, xénophobe et violente. Dans un cas, un motocycliste a été décapité parce qu’un village avait tendu un fil à son entrée pour empêcher les étrangers d’y accéder. Et lorsque la province du Hubei (où se trouve Wuhan) a rouvert ses portes, un affrontement a eu lieu à la frontière avec le Jiangxi, impliquant des policiers des deux côtés qui s’affrontaient, parce que le côté Jiangxi pensait qu’il était trop dangereux de laisser entrer les gens du Hubei. Il est difficile de souligner à quel point l’attitude de base de la population chinoise diffère de celle de nombreux pays occidentaux. Il ne s’agissait pas non plus d’un cas où tout le monde faisait confiance au gouvernement et offrait son aide en raison d’une certaine foi en l’autorité. En fait, c’est exactement le contraire qui s’est produit : de nombreuses personnes se sont senties poussées à se porter volontaires précisément parce qu’elles n’avaient pas confiance dans la capacité de l’État à contenir efficacement le virus. Ils avaient été les témoins directs de l’incapacité et de la corruption des fonctionnaires locaux toute leur vie et n’avaient donc aucune confiance dans la capacité de ces personnes à faire le travail. S’il y a une différence essentielle, elle ne réside pas dans une quelconque obéissance imaginaire à l’État. Il semble plutôt que le contraste majeur entre le sentiment public en Chine et ailleurs était un manque de confiance généralisé dans l’État, l’intuition que le problème ne serait pas automatiquement pris en charge par les autorités compétentes et que tout le monde devait s’unir pour se mobiliser contre le virus. Dans des pays comme les États-Unis, la défaillance des capacités de l’État avait un caractère presque exactement opposé, personne n’étant vraiment prêt à reconnaître et à faire face à la réalité du déclin des compétences, notamment en ce qui concerne le dépérissement des services publics. L’attitude des Américains était donc très différente : certains critiquaient la réponse de leur État dans le cadre de petites manifestations contre les masques, tandis que d’autres soutenaient les mesures prises par l’État ou espéraient une réponse plus importante, mais depuis leur pays.Rail : Qu’en est-il des travailleurs ? La pandémie a-t-elle ouvert de nouvelles possibilités de mobilisation des travailleurs contre le capital ou restreint davantage les possibilités d’organisation et d’action ?Chuang : Malgré la reprise (relative) de l’économie nationale au cours de la seconde moitié de 2020 et cette année, il y a eu beaucoup moins d’actions des travailleurs que les années précédentes. C’est ce que montrent les quelques statistiques disponibles auprès d’organisations comme le China Labour Bulletin (CLB), qui a enregistré un peu plus de la moitié du nombre d’incidents en 2020 par rapport à l’année précédente, et ces chiffres semblent concorder avec ce que nous et nos amis avons vu sur le terrain. Les secteurs manufacturiers et miniers ont mené la baisse ici, poursuivant une diminution déjà pluriannuelle des incidents de masse depuis leur pic au début des années 2010. La plupart des autres secteurs ont suivi. La chute des manifestations dans le secteur manufacturier peut également être liée à l’explosion de la production jusqu’à la fin de l’année, où la Chine, dont les usines sont restées ouvertes alors que tant d’autres ont été fermées dans le monde, a connu une hausse des salaires et des pénuries de main-d’œuvre alors que les entreprises s’efforçaient de répondre à la demande d’exportation.(4) Les conflits du travail dans le secteur manufacturier et les services ont commencé à augmenter au milieu de l’année 2020 – comme le montre l’article traduit écrit par certains de nos amis, qui sert de chapitre deux du livre – mais on peut se demander dans quelle mesure le nombre de conflits reflète le nombre d’actions syndicales. Bien que les statistiques ne soient pas encore disponibles pour l’ensemble de l’année 2020, il semble que les conflits du travail, en tant que mesure générale du conflit, aient été au moins équivalents à ceux de l’année précédente. Par exemple, à Pékin, les tribunaux d’arbitrage du travail ont pris en charge plus de 94 000 affaires au cours des 10 mois entre janvier et octobre.5 Cela correspond essentiellement aux 93 000 affaires collectées au cours des neuf mois entre janvier et septembre de 2019, ce qui représentait déjà une augmentation de 37,4 % par rapport à l’année précédente6.Il y a cependant eu une curieuse augmentation du nombre de travailleurs de la construction protestant contre des arriérés de salaire en 2020, comme l’a enregistré le CLB – le plus haut jamais enregistré par l’organisation depuis le début du projet de cartographie en 2011. Et ce qui est peut-être encore plus étrange, c’est qu’au cours des premiers mois de 2021, il n’y a pas eu la vague massive de manifestations des travailleurs de la construction que l’on observe habituellement avant le Nouvel An chinois, lorsque les travailleurs bloquent les routes, organisent des marches ou menacent même de se suicider afin de gagner leur salaire de fin d’année pour ne pas rentrer chez eux les mains vides. Cette situation peut être due, du moins en partie, aux restrictions de voyage COVID-19 imposées aux travailleurs pendant les vacances du Nouvel An. Selon certaines estimations, le nombre de voyageurs en 2021 a chuté de 60 % par rapport à 2019, atteignant ainsi le niveau le plus bas depuis 20 ans pour les voyages enregistrés.(7) En revanche, les actions des travailleurs dans le secteur de la logistique, en particulier parmi les livreurs, sont un domaine où l’organisation des travailleurs s’est développée pendant la pandémie. Les actions dans le secteur de la logistique dans son ensemble ont représenté 20 % de toutes les actions en 2020, le niveau le plus élevé depuis plusieurs années. Ce secteur produira probablement des niveaux élevés d’agitation dans les années à venir, car le commerce électronique continue de se développer. La quasi-totalité des actions syndicales très médiatisées qui ont eu lieu l’année dernière (2020) concernaient des livreurs. À l’époque, nous avions traduit un article viral (8) sur la situation critique des livreurs de repas qui avait déjà circulé en Chine, suscitant un débat public à l’échelle nationale et déclenchant même quelques déclarations obligatoires de la part des deux géants du secteur, Ele.me et Meituan. Ces déclarations ont toutefois été accompagnées de changements assez tièdes, les entreprises n’ayant procédé qu’à de petits ajustements pour donner aux livreurs plus de temps pour passer leurs commandes, mais n’ayant guère abordé les problèmes sous-jacents aux doléances des travailleurs.Puis, à la fin du mois de février 2021, Chen Guojiang, l’organisateur de base le plus connu des coureurs de livraison en Chine – connu simplement sous le nom de “Mengzhu” ou de “chef de groupe” par ses amis et ses militants – a été arrêté par les autorités, probablement dans l’intention de faire taire la star des médias sociaux au franc-parler pendant le congrès national du parti, début mars. Depuis, Chen a été accusé d’avoir “provoqué des querelles et des troubles”, le chef d’accusation le plus courant utilisé depuis des années pour arrêter toutes sortes de voyous dans le pays.(9) Certains amis ont parlé avec Mengzhu avant sa détention et ont appris comment il s’organisait. Basé à Pékin, il avait entretenu un vaste réseau de milliers de livreurs, principalement dans le nord du pays. Il avait développé ce réseau en partie grâce à sa forte présence sur les médias sociaux, où il diffusait en direct la vie des livreurs. Il donnait également des conseils aux autres coureurs, organisait des repas de groupe et louait même un petit appartement avec un lit à Pékin où les coureurs nouvellement arrivés dans la ville pouvaient séjourner gratuitement pendant une nuit ou deux, le temps de trouver leur propre logement. Ceux qui le connaissaient ont également décrit comment Mengzhu avait transformé sa plate forme en une sorte de petite entreprise pour lui-même, gagnant de petites sommes ici et là, notamment en percevant des primes pour avoir recommandé des coureurs sur la plate forme, ou lors des événements qu’il organisait pour les coureurs. Pendant qu’il travaillait sur la plate forme, Mengzhu a également participé à l’organisation de plusieurs grèves de coureurs, et aurait réussi à faire aboutir les revendications des travailleurs. Lui et d’autres organisateurs de grèves ont également été arrêtés par la police en 2019. Dans ses discussions avec ses amis, il a souligné avec insistance que son style d’organisation ne pouvait pas être imité et a attribué son attrait généralisé à son obsession personnelle pour le réseautage, l’aide aux autres et la diffusion en continu vers son public. Au moment où nous écrivons ces lignes, Chen est toujours en détention et attend son procès.(10) Les amis de Mengzhu ont tenté de collecter de l’argent pour les frais d’avocat sur WeChat, mais le lien vers la page de collecte de fonds a été bloqué par les censeurs.Mengzhu offre une image intéressante de la réalité complexe et souvent contradictoire de l’organisation des travailleurs en Chine, qui correspond rarement au mirage du “mouvement ouvrier” promu par de nombreux militants. Dans ce cas, la renommée des médias sociaux et même une sorte d’éthique entrepreneuriale de la petite entreprise semblent avoir fait partie intégrante de la croissance du réseau de Mengzhu. Ces complexités inattendues sont, selon nous, indispensables pour comprendre l’organisation des travailleurs à long terme. Dans le premier et le deuxième numéro de notre revue, nous avons essayé de mettre l’accent sur une vision plus large de l’organisation, dépassant les limites du “mouvement ouvrier”, qui sert de toile de fond théorique à tant d’analyses de la lutte des classes en Chine.(11) À l’avenir, il sera encore plus essentiel d’abandonner les présomptions héritées de ce à quoi un “mouvement ouvrier” ou même un “mouvement social” plus général devrait ressembler, si nous espérons comprendre le véritable caractère de la lutte des classes. Par exemple, parallèlement à la récente recrudescence des actions d’usines, nous pourrions prendre note de la force sociale potentielle de la frange croissante des travailleurs sans emploi et sous-employés, qui sont de plus en plus nombreux à travers le pays. Dans le bas de l’échelle, cela se traduit par l’organisation des livreurs et par les démolitions en cours visant la soi-disant “population de bas de gamme”.(12) Mais c’est également visible parmi ceux qui occupent des positions sociales marginales, comme dans le discours sur l’”involution” et l’horaire de travail “996” (13) parmi les cols blancs, ou même dans le nombre croissant de protestations de propriétaires.(14)On ne sait pas encore comment ces tendances affecteront les tensions sociales. Mais le ralentissement actuel de la croissance économique semble indiquer que ces tendances vont toutes s’aggraver avec la poursuite de la stagnation. L’ampleur du chômage en Chine au cours de la dernière année de la pandémie est encore peu connue, mais la situation ne devrait pas s’améliorer de manière significative. Lors du congrès du parti en mars 2021, le Premier ministre Li Keqiang a cité la création d’emplois comme la “priorité absolue” du gouvernement central, ce qui semble indiquer que l’emploi ne s’est pas encore vraiment remis du déclin. Cela est confirmé par le fait que c’est la reprise du boom immobilier – plutôt qu’une relance industrielle – qui a sorti l’économie nationale du creux de la vague après le blocage. Dans le même temps, nous devons garder à l’esprit la façon dont les difficultés économiques ont affecté les cols blancs plus aisés, voire les petits bourgeois, qui ressentent sans aucun doute la pression des pertes d’emploi et des réductions de salaire ou la décimation de leurs entreprises, le tout s’ajoutant aux dettes déjà lourdes qu’ils portaient avant la pandémie. Si ces tensions sociales ne semblent pas aussi intrinsèquement orientées à gauche que les luttes syndicales, elles sont néanmoins susceptibles de continuer à faire des vagues et, malheureusement, d’attirer l’attention et l’action de l’élite politique. Comme nous l’avons noté dans le dernier numéro de notre revue, l’agitation sociale des propriétaires semble avoir dépassé en nombre les protestations des travailleurs à la fin des années 2010. Maintenant, dans le monde pandémique et post-pandémique, les politiques de classe sont susceptibles de prendre d’autres formes inattendues basées sur ces tensions sociales sous-jacentes. C’est cette réalité – plutôt qu’une analogie historique de mauvaise qualité – qui devrait servir de point de départ à quiconque tente de spéculer sur l’avenir des conflits de classe en Chine.Rail : A la fin du livre, vous présentez un argument intéressant, et on pourrait dire spéculatif, sur l’avenir de l’Etat chinois, la pandémie ayant clairement montré la nécessité de le reconstruire. Vous affirmez que, même s’il continuera à remplir sa fonction première au service du capitalisme, l’État est en train de se restructurer pour devenir quelque chose de différent des États occidentaux ou de ses précédents impériaux et socialistes, tout en recyclant des éléments de tous ces modèles. Pour quels nouveaux besoins et défis spécifiques ce nouvel État est-il restructuré et sur quels principes idéologiques repose-t-il ?Chuang : En fait, l’idée centrale est double : premièrement, nous affirmons que la Chine est toujours en train de construire un État proprement capitaliste. Il n’y a rien de vraiment nouveau à ce sujet, bien sûr, et les impératifs fondamentaux de l’État capitaliste sont plus ou moins universels, ce qui signifie que de nombreux aspects de ce processus sont très similaires aux projets de construction de l’État qui ont accompagné le développement capitaliste ailleurs. Mais, deuxièmement, il est également erroné de supposer que cela signifie que l’État qui se construit aujourd’hui en Chine ressemblera nécessairement, dans ses détails, à l’un des États capitalistes précédents qui ont vu le jour dans des endroits comme les États-Unis, l’Europe ou les colonies. Ces impératifs capitalistes universels sont des exigences de base, mais l’existence de fonctions universelles ne nous donne pas beaucoup d’indications sur les structures institutionnelles exactes qui sont adaptées pour les servir. En fait, on pourrait s’attendre à ce que ce soit le contraire qui se produise : à mesure que les conditions de l’accumulation du capital mondial changent, ce projet de construction de l’État devient de plus en plus partie intégrante de l’ensemble du processus de développement. Ce n’est pas une coïncidence si chaque vague d’industrialisation des “développeurs tardifs” a vu l’État jouer un rôle de plus en plus central dans l’ensemble du processus. On oublie souvent que l’une des prédictions les plus constantes de Marx sur le développement du capitalisme était que l’échelle sociale de production augmenterait parallèlement à la centralisation industrielle, et que le système de crédit jouerait un rôle essentiel dans la gestion de l’accumulation à une telle échelle. Est-il vraiment si inattendu d’assister à l’émergence d’un État supervisant des conglomérats industriels massifs, parallèlement à des tentatives de discipliner et de diriger leurs activités par le biais d’une surveillance institutionnelle et de l’octroi de crédits via les grandes banques d’État (et non, il convient de le noter, principalement par le biais d’injections fiscales) ?Au niveau plus philosophique, il y a une autre dimension à ce deuxième argument. Car il ne s’agit pas seulement du fait que des États plus expansifs sont désormais tenus de garantir les conditions de base de l’accumulation. Il s’agit également de savoir comment ce processus est perçu par ceux qui y sont impliqués et quelle forme idéologique il prend. Cet article a été écrit en partie pour répondre à la mode de la philosophie occidentale qui tente de théoriser “l’État” en tant que tel en se référant uniquement à l’expérience européenne et à la lignée civilisationnelle qui remonte à Rome – comme si la jurisprudence romaine ouvrait une fenêtre secrète sur le fonctionnement interne de l’État aujourd’hui. Nous disons : non, vous ne pouvez pas prendre ce que Foucault, Agamben ou même Mbembe ont écrit sur l’Europe moderne, la Rome antique ou le monde colonial, et l’appliquer en bloc à la Chine, comme si la logique de l’État était une transplantation entièrement étrangère, introduite lors de la transition vers le capitalisme. En réalité, nous voulons souligner qu’il y a une arrogance exaspérante chez les philosophes qui écrivent des critiques de l’”empire” et de la “civilisation” sans connaître l’histoire de tous les empires les plus importants et les plus durables d’Asie (sans parler de ceux d’Afrique ou des Amériques).Dans ce cas, la réalité est encore plus accablante, car la Chine possède sa propre tradition philosophique, dynamique et ancienne, qui s’est toujours préoccupée (en fait, c’est sans doute sa préoccupation centrale) des questions de gouvernance et de gestion de l’État. Plus important encore, cette tradition philosophique est activement ravivée aujourd’hui, fusionnée avec des courants conservateurs de la pensée occidentale et déployée de manière sélective par les personnes au pouvoir pour justifier idéologiquement, conceptualiser et même guider les progrès matériels du projet de construction de l’État sur le terrain. Il est très important de comprendre cette dimension du processus, même si nous devons également garder à l’esprit que l’expression philosophique du projet de construction de l’État va différer de la réalité sur le terrain. Il n’est pas vraiment vrai que cette philosophie sert de “mode d’emploi” aux personnes au pouvoir, ni même qu’elle donne une image précise de la façon dont le pouvoir étatique fonctionne dans la réalité. En fait, elle fait souvent le contraire, en idéalisant l’État et en affirmant une mission presque cosmologique pour le PCC, chargé de conduire le rajeunissement spirituel de la supposée nation chinoise. Mais il s’agit là d’une caractéristique importante de la manière dont ce processus s’exprime à travers une réflexion sur lui-même. Pour toutes ces raisons, nous avons emprunté le langage exagéré de ces philosophes et donné à ce chapitre un titre ironique : “La peste éclaire la grande unité de tout ce qui est sous les cieux.” Bien sûr, une telle unité est une plaisanterie.Rien de tout cela ne signifie que le projet d’édification de l’État va simplement avancer sans être remis en question. Comme pour tout élément du capitalisme, nous pouvons être assurés que le conflit de classe n’est jamais définitivement éteint. Mais il pourrait ne pas prendre la forme à laquelle nous nous attendons. Il se peut en fait que nous assistions à davantage d’actes de désespoir, les conflits sociaux explosant de manière imprévisible, en particulier pour les couches inférieures de la société chinoise, comme le récent attentat à la bombe contre un bâtiment gouvernemental à Guangzhou à cause d’un litige foncier, ou le récent suicide d’un chauffeur de camion à cause d’une amende de 2 000 yuans (environ 300 dollars américains)(15) . Les griefs de plus grande valeur des couches supérieures, comme les fraudes en matière d’investissement ou les conflits liés au développement immobilier, continueront probablement à augmenter en nombre et à être davantage couverts par les médias nationaux et étrangers – ces individus ont également tendance à avoir un meilleur accès au système juridique et une meilleure chance d’obtenir une reconnaissance officielle à cet égard. Cela ne reflète peut-être pas le véritable “équilibre des forces” concernant la lutte des classes en Chine, mais nous pouvons nous attendre à ce que, du moins en apparence, il y ait un “embourgeoisement” croissant des luttes sociales, faute d’un meilleur terme, même si ce processus est ponctué de violentes explosions de la part des plus pauvres du pays. Il va sans dire que les demandes des riches (comme le maintien du marché immobilier vacillant) seront une priorité absolue pour l’État. Il n’en va pas de même pour les camionneurs ou la “population bas de gamme” qui voient leurs maisons démolies.Nous devrions également être attentifs à la manière dont les formes de mobilisation cellulaire, de type campagne, de l’État pourraient se développer à l’avenir. Comme nous le notons dans le dernier chapitre du livre, alors que l’État formel s’est avéré relativement faible, les structures de pouvoir à petite échelle ont été mises en place à une vitesse incroyable. Les comités de résidents locaux, les gardes de sécurité et d’autres bénévoles – ayant des liens avec les organisations du parti et du gouvernement – sont devenus les principaux visages du pouvoir de l’État lorsqu’il s’agissait de réglementer les mouvements des citoyens entre les quartiers, ou même dans et hors de leurs maisons. Ces évolutions ne sont pas non plus passées inaperçues du côté du capital. L’année dernière, le directeur de la Chambre de commerce européenne, Jorge Wuttke, ne se plaignait pas du développement d’une bureaucratie centralisée et autoritaire qui entraverait les affaires, mais bien le contraire : “Le patchwork de règles contradictoires qui a émergé de la lutte contre le COVID-19 a produit des centaines de fiefs, rendant pratiquement impossible la circulation des biens ou des personnes à travers la Chine.” En tant que représentant principal du capital étranger, Wuttke a plaidé pour que le gouvernement standardise les mesures “à travers de plus grandes juridictions” afin de “remettre l’économie réelle sur pied”.(16) Ce pouvoir disparate reste en place aujourd’hui, bien que sous une forme plus latente. Même si la pandémie est passée et que ces systèmes se sont légèrement assouplis, la réalité est qu’ils n’ont pas disparu. Les réseaux nouvellement développés qui relient les organes formels du pouvoir de l’État aux organismes informels de bénévoles, de sociétés de gestion immobilière, de gardes de sécurité, etc. se sont simplement enfoncés juste sous la surface, revenant à la charge et réaffirmant leur présence chaque fois que des épidémies locales se produisent. Mais ce n’est pas seulement important pour la gestion de la pandémie. La partie la plus spéculative du chapitre soutient que des réseaux locaux similaires, que nous appelons “para-formels”, pourraient émerger face à des chocs indigènes ou exogènes, comme une ruée sur les banques, ou pendant la mobilisation nationaliste qui accompagnerait tout conflit militaire.





NOTES



1. Tous deux peuvent être trouvés sur leur site web : www.chuangcn.org.



2. Pour commander le livre ou d’autres titres de la série, visitez le site Web de Kerr : https://charleshkerr.com/.



3. Comme nous l’avons examiné dans notre article “Poussière rouge”, ce phénomène a en fait commencé sous Mao, et non sous Deng Xiaoping, et c’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous soutenons que la périodisation de l’histoire chinoise en fonction de la séquence des “grands dirigeants” est trompeuse. C’est à dessein que nous n’appelons jamais le régime de développement l’”ère Mao”, par exemple, ni la transition vers le capitalisme l’”ère Deng”, car l’histoire ne peut être réduite aux actions, aux caprices ou aux théories politiques des hommes d’État.

4. Gabriel Crossley et Stella Qiu, “China’s stunning export comeback has factories scrambling for workers”, Reuters, 20 décembre 2020. https://www.reuters.com/article/us-china-economy-manufacturing-idUSKBN28V0AL.



5. 疫情期间务工者遇到劳动争议该咋办? [“Que doivent faire les travailleurs ayant un grief pendant la pandémie ?”] 公民日报 [People’s Daily], 27 novembre 2020. http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-11/27/c_1126791491.htm.



6. 北京发布2019年劳动人事争议仲裁十大典型案例 [“Beijing Announces Top Ten Labor Arbitration cases from 2019”] 新华网 [Xinhua]. http://www.xinhuanet.com/2019-11/05/c_1125196006.htm.



7. SCMP Reporter, ” China’s annual Lunar New Year migration, usually the biggest of its kind, looks very different in 2021 “, South China Morning Post, 7 février 2021. https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/long-reads/article/3120728/chinas-annual-lunar-new-year-migration-usually.



8. Chuang and Friends (Trans), “Delivery Workers, Trapped in the System”, Chuang Blog, 12 novembre 2020. https://chuangcn.org/2020/11/delivery-renwu-translation/.



9. Sur Mengzhu et son arrestation, voir Emily Feng, “He Tried To Organize Workers In China’s Gig Economy. Now He Faces 5 Years In Jail”, NPR, 13 avril 2021, https://www.npr.org/2021/04/13/984994360/he-tried-to-organize-workers-in-chinas-gig-economy-now-he-faces-5-years-in-jail ; Matt Dagher-Margosian, “Free Mengzhu ! An interview with Free Chen Guojiang 关注盟主,” Asia Art Tours, https://asiaarttours.com/free-mengzhu-an-interview-with-free-chen-guojiang-%E5%85%B3%E6%B3%A8%E7%9B%9F%E4%B8%BB/. Sur des cas similaires dans le passé, voir notre article “Picking Quarrels” du deuxième numéro de notre journal : https://chuangcn.org/journal/two/picking-quarrels/.



10. Les derniers rapports du China Labour Bulletin, organisme de surveillance des droits du travail, datant de début juin, indiquent qu’il est toujours en détention. Voir “Food delivery worker burns uniform in symbolic protest”, China Labour Bulletin, 8 juin 2021. https://clb.org.hk/content/food-delivery-worker-burns-uniform-symbolic-protest.



11. Voir ” No Way Forward, No Way Back ” et ” Gleaning the Welfare Fields ” dans le numéro 1, et ” Picking Quarrels ” dans le numéro 2, tous deux disponibles ici : chuangcn.org/journal.



12. Sur le discours de la ” population bas de gamme ” et sa popularisation après la démolition en 2017 de logements bas de gamme à Pékin, voir : ” Adding Insult to Injury : Beijing’s Evictions and the Discourse of “Low-End Population” “, https://chuangcn.org/2018/01/low-end-population/.



13. Pour une discussion sur les deux, voir : ” Involution : Wildcat on China’s 2020 “, https://chuangcn.org/2021/05/involution-wildcat-on-chinas-2020/.



14. Pour une analyse des tendances à long terme, voir notre analyse dans “Picking Quarrels”, citée ci-dessus. Des exemples de manifestations de propriétaires peuvent être trouvés quotidiennement en ligne, pour ceux qui regardent. Les incidents plus importants sont parfois couverts en détail dans des publications critiques envers la Chine comme Radio Free Asia, peut-être une fois par mois environ. Par exemple, les habitants d’un quartier de Chongqing ont affronté plus d’une centaine de policiers anti-émeute en mai, suite à un conflit de longue durée avec des fonctionnaires qui voulaient établir un bureau du gouvernement local dans leur communauté résidentielle. Voir : “重庆保利香雪小区爆发大规模抗暴事件 业主赶走数百名黑衣人” https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/renquanfazhi/sc-05152021170149.html. La campagne de démolition du gouvernement de Pékin au complexe de Xiangtang, dans la banlieue nord de la ville, a été rapportée par plusieurs médias anglophones. Voir par exemple : “Residents Protest As China Demolishes Some Of Beijing’s Wealthy Suburbs” https://www.npr.org/2021/01/26/960855956/residents-protest-as-china-demolishes-some-of-beijings-wealthy-suburbs.



15. Voir notre récent rapport sur ces événements : “Bombarder le quartier général : Desperate Measures in a Time of Involution “, Chuang Blog, 23 mai 2021. https://chuangcn.org/2021/05/bombing-headquarters/.



16. Voir “COVID-19 Severely Impacting Business : trade associations call for proportionate measures to get real economy back on track”, un communiqué de presse conjoint de la Chambre de commerce allemande en Chine et de la Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine, 27 février 2020. https://china.ahk.de/news/news-details/covid-19-severely-impacting-business-trade-associations-call-for-proportionate-measures-to-get-real-economy-back-on-t