Retrait des troupes américaines et de l’OTAN d’Afghanistan et menaces restantes

Par Radical de gauche en Afghanistan (LRA). 1er Septembre 2021. Kaboul.

Joe Biden, le président des États-Unis, a officiellement déclaré que « maintenant nos 20 ans de présence militaire en Afghanistan sont terminés ». Il a confirmé qu’en évacuant le dernier soldat des États-Unis, la plus longue guerre de l’histoire des États-Unis et l’occupation militaire de l’Afghanistan se terminaient.

La dernière troupe américaine a quitté l’Afghanistan tard dans la nuit le 31 août 2021, marquant la fin de l’occupation militaire de l’Afghanistan. Les talibans ont célébré la défaite et le départ des États-Unis en tirant en l’air à l’aéroport de Kaboul cette nuit-là, se féliciter mutuellement et dire que c’est un moment historique.

Zabihullah Mujahid, porte-parole taliban, a déclaré aux journalistes à l’aéroport de Kaboul que la victoire était une bonne leçon pour tous les envahisseurs.

Sans aucun doute, la défaite des États-Unis et de leurs alliés en Afghanistan est une grande réalisation pour le peuple afghan et le peuple pacifique du monde, alors que la fierté mondiale, l’autorité militaire et économique et la puissance des États- Unis se sont érodées.

Mais rien ne garantit que le gouvernement américain arrêtera ses complots futurs et ses interventions militaires et de renseignement en Afghanistan et dans la région.

À cet égard, le secrétaire Antony Blinken, le 31 août, a expliqué que: «Je veux aviser aujourd’hui que le travail des États-Unis en Afghanistan se poursuit. Nous avons un plan pour ce qui est à venir et nous procédons en action». Il a ajouté qu’un nouveau chapitre de l’engagement américain en l’Afghanistan a commencé. Il est clair que le gouvernement américain, après avoir conclu un accord avec les talibans, a réalisé ses plans malveillants sur deux fronts, en utilisant les talibans et en utilisant secrètement ou indirectement l’État islamique (DAESH) et d’autres réseaux terroristes pour réaliser ses plans diaboliques.

L’armée et le renseignement pakistanais, quant à eux, jouent un rôle d’agent des États-Unis dans la région depuis près de 40 ans, en particulier en Afghanistan. Au cours des 20 dernières années, l’ISI et l’armée pakistanaise ont coopéré aux côtés des États-Unis, et des groupes terroristes ont été construits dans des villes pakistanaises clés. Le dirigeant d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, a été tué par les États-Unis à Abbottabad, et les bases et les dirigeants talibans étaient également actifs au Baloutchistan pakistanais et à Khyber Pakhtunkhwa. Le Pakistan a reçu des milliards de dollars en aide dans une guerre fictive contre le terrorisme et l’ancien réseaux terroristes.

Les États-Unis ont également utilisé des bases militaires pakistanaises lors de l’invasion de l’Afghanistan en 2001, et au cours des 20 dernières années, des convois militaires et logistiques américains et de l’OTAN sont arrivés en Afghanistan en provenance du Pakistan, et maintenant 20 ans plus tard, les États-Unis déplacent une partie de leurs troupes, les bases et le personnel du renseignement à Islamabad pour assurer le contrôle de l’Afghanistan et de la région.

Après cela, la rivalité et l’hostilité des États-Unis avec la Chine, la Russie et l’Iran entreront dans une nouvelle phase et le retrait des troupes américaines de l’Afghanistan ne signifiera pas la fin des tensions et des menaces en Afghanistan, en Asie centrale et dans les pays du Golfe .

Ni la Chine, ni la Russie, ni l’Iran ne regarderont passivement le nouveau jeu des États-Unis et les États-Unis ne renonceront pas à la guerre, à l’intervention, à la barbarie et au terrorisme jusqu’à ce que cette puissance malfaisante soit complètement dissoute.

La signature de l’accord des talibans avec les États-Unis et d’autres accords secrets sous les auspices de l’armée et du renseignement pakistanais montre les liens ou la dépendance des talibans à l’égard de pays étrangers. Les relations secrètes et ouvertes des talibans avec les États-Unis, le Pakistan, la Chine, la Russie et l’Iran n’ont laissé aucun pays pleinement digne de confiance.

Les talibans n’ont pas le savoir-faire politique nécessaire pour équilibrer leurs relations et leur politique dans la région et d’autres grandes puissances et gagner en crédibilité.

Les talibans n’ont aucun plan de développement, de réduction de la pauvreté et de prospérité pour le peuple afghan, et ils ne sont pas plus capables de s’adapter aux besoins et à la culture du monde moderne. Les talibans, en tant que groupe politico-religieux ayant une vision beaucoup plus ancienne et plus conservatrice de l’islam, n’insisteront que pour faire respecter la charia et les principes islamiques stricts, traité les droits des femmes et les libertés civiles, et ne sera pas en mesure d’assurer la santé, l’éducation et les services sociaux au peuple afghan. La situation actuelle en Afghanistan est pire qu’elle ne l’était en 2001. Les États-Unis et l’OTAN n’ont mis en œuvre aucun projet d’infrastructure et ont favorisé une culture de corruption. En présence des États-Unis et de l’OTAN, la culture et le commerce des stupéfiants ont augmenté, le chômage et la pauvreté ont atteint environ 70 pour cent de la population.

Ainsi, les talibans se heurteront à de nombreux obstacles économiques, sociaux et de sécurité qui mettront leur prochain gouvernement au défi. Compte tenu de ce qui précède, on peut dire que les talibans vont bientôt faire face à l’opposition, aux protestations et à la résistance du peuple afghan et seront isolés à l’échelle internationale.

La 2ème manche du sanglant match américain en Afghanistan

Par Radical de gauche en Afghanistan (LRA). 2 septembre, Afghanistan.

Toujours des histoires de situation infernale à l’aéroport de Kaboul, des rapports choquants de jeunes qui ont été lâchés des avions américains, et les tirs sur les pauvres civils par les gardes de sécurité des États-Unis et les talibans à l’aéroport de Kaboul quand deux bombes lourdes ont explosé près de la porte de l’aéroport sous la zone de contrôle des États-Unis et peu après que les troupes américaines ont ouvert le feu sur la foule de civils. Les bombardements et les tirs des troupes américaines ont tué plus de 200 civils, dont des femmes et des enfants, et en ont blessé environ 350 autres. Immédiatement après l’incident, le groupe Khurasan de l’État islamique a revendiqué la responsabilité des explosions mortelles.

Comme le groupe « Radical de gauche de l’Afghanistan » l’a mentionné dans ses articles précédents, l’impérialisme américain et ses alliés de l’OTAN ont leurs propres objectifs stratégiques en Afghanistan et dans la région qu’ils tentent d’atteindre de diverses façons. Ils ont promulgué le terrorisme sous la bannière du contre-terrorisme. En menant la guerre en Afghanistan, en Irak et en Syrie, les États-Unis ont réussi à garder la guerre hors de leurs frontières et à détourner l’attention de leur peuple des crises internes, des divisions de classe, de la discrimination et de l’injustice sociale.

La défaite éhontée des États-Unis et de l’OTAN en Afghanistan et le retrait de leurs troupes ne signifiait pas la fin de leur intervention. Les États-Unis et leurs alliés changent leurs régimes fantoches, leurs organisations et leurs réseaux chaque fois qu’ils le jugent nécessaire pour étendre et poursuivre leurs politiques hégémoniques et prédatrices. Un jour ils en ont fait un groupe de héros et le lendemain un terroriste, un jour une personne est devenu le deuxième penseur le plus influent du monde et le plus grand corrupteur et voleur du monde. Ces cas se produisent maintenant avec les talibans et Ashraf Ghani, l’État islamique et le réseau Alqaeda.

Les États-Unis et leurs alliés ont envahi l’Afghanistan à la fin de 2001 et ont renversé le régime taliban pour avoir soutenu Al-Qaïda et Oussama ben Laden. Ils ont tué et blessé près d’un million d’Afghans et forcé d’autres millions de personnes sans défense à quitter leur maison et leur terre natale en 20 ans sous prétexte de venger les attentats du 11 septembre, de lutter contre le terrorisme, d’instaurer la démocratie en Afghanistan et de garantir les droits de la personne et les droits des femmes. Mais 20 ans plus tard, ni le terrorisme ni la dictature n’ont été éradiqués, ni les criminels de guerre et les violations des droits de l’homme n’ont été traduits en justice.

Après le renversement du régime taliban, les États-Unis et l’OTAN ont créé un régime corrompu en Afghanistan, financé des élections frauduleuses et favorisé la culture et le commerce du pavot. En plus des talibans, ils ont engendré et formé 20 autres groupes terroristes armés pour en faire leurs forces.

La Russie, la Chine et l’Iran sont préoccupées par l’occupation militaire américaine de l’Afghanistan depuis sa création. Outre les autres objectifs économiques des États-Unis et de l’OTAN en Afghanistan, un autre objectif majeur est de déstabiliser la Chine, la Russie et l’Iran. C’est pourquoi ces pays ont commencé à aider secrètement les talibans, à se protéger et à protéger leurs alliés.

Lorsque les Américains ont réalisé leur échec, ils ont été forcés de signer un accord avec les talibans à Doha en février 2020, en vertu de laquelle les Américains ont promis de retirer leurs troupes de l’Afghanistan et les talibans ont promis de ne pas cibler les ressources d’intérêt des États-Unis en Afghanistan et dans le territoire afghan ne seront pas utilisées contre les États-Unis et leurs alliés. Mais ce qui est clair, c’est que ni la nature impérialiste des États-Unis ne leur permet de survivre sans guerre, sans intervention et sans violence, et que les talibans ne sont pas plus un groupe indépendant engagé dans ses accords. Si les accords de Doha entre les États-Unis et les talibans continuent la guerre en Afghanistan, mais l’État islamique et d’autres groupes terroristes soutenus par les États-Unis et d’autres pays continuent de porter leurs attaques terroristes en Afghanistan et assumera la responsabilité des opérations terroristes dans la région.

Le 27 août, dans une interview à CNN, Ryan Crocker, ancien ambassadeur des États-Unis en Afghanistan, a déclaré que le retrait des États-Unis d’Afghanistan encourageait les groupes militants dans d’autres pays et que ce qui se passe aujourd’hui hui en Afghanistan s’étendrait également à d’autres pays, la vraie guerre n’a pas encore commencé et est en route.

Étant donné que personne ne peut facilement faire la distinction entre les talibans, l’État islamique et le réseau Haqqani, Al-Qaïda et d’autres réseaux terroristes, les États-Unis chercheront à utiliser ces groupes à divers niveaux pour atteindre leurs objectifs régionaux . Et la vraie guerre va commencer, selon Crocker.

Une explosion terroriste sanglante à la porte de l’aéroport international de Kaboul le 26 août 2021, une frappe de drones américains sur l’Etat islamique dans la province de Nangarhar le 27 août 2021 ou une attaque sur un véhicule civil dans la ville de Kaboul tuant des membres d’une famille, y compris trois enfants appelé l’État islamique le 28 août 2021, toutes ces actions envoient au moins deux messages :

premier, les États-Unis veulent avertir les talibans que s’ils désobéissent aux États- Unis, il renforce le groupe État islamique pour contester le gouvernement taliban sur le plan de la sécurité et,

deuxièmement, si les talibans agissent comme il se doit, les États-Unis feront du lobbying et de la propagande pour montrer qu’ils sont innocents et que le groupe État islamique est un terroriste, ce qui ouvrira la voie à la reconnaissance du régime taliban.

En même temps que le retrait américain de l’Afghanistan, la réunion du chef de la CIA avec les responsables talibans à Kaboul, faisant de la propagande intentionnelle pour l’État islamique, et l’arrivée d’Amin al-Haq, un membre clé du réseau Al-Qaïda du Pakistan dans la province de Kandahar, tout cela peut être interprété comme l’impérialisme américain a inauguré sa deuxième phase sanglante en Afghanistan et dans la région.

