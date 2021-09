Qu’est-ce qui compte pour le Congrès: 169 millions de dollars ou des millions de victimes de guerre?

Par Left Radical of Afghanistan (LRA). September 3, 2021, Afghanistan.

Le 18 août 2021, Fox News écrivait:« Le président en exil de l’Afghanistan, Ashraf Ghani, doit être traduit en justice et faire face à des accusations criminelles de détournement de fonds s’il a effectivement fui le pays assiégé avec des sacs de sport pleins d’argent destinés au peuple afghan, selon les républicains du Comité de surveillance de la Chambre… Les républicains de la Chambre sonnent l’alarme en apprenant que M. Ghani a quitté l’Afghanistan avec « des sacs remplis d’argent comptant totalisant 169 millions de dollars ».

Le président Ghani n’était pas un fantôme qui a fui Kaboul avec sa famille, 52 proches associés et environ 169 millions de dollars le 14 août, la veille de l’entrée des talibans à Kaboul, mais personne ne l’a vu alors que l’aéroport de Kaboul était sous la stricte tutelle des États-Unis. En fait, il a été guidé pour s’échapper, savoir quoi prendre et où aller afin d’évacuer le Presidial Place à Kaboul.

Le gouvernement américain utilise souvent ses esclaves et ses espions comme un outil. Tant que l’outil fonctionnera efficacement et bien, les États-Unis le soutiendront, mais quand il échouera dans sa mission de transfert ou que le gouvernement américain trouvera un autre meilleur esclave et espion, le vieil espion sera tué, remplacé.

Ce faisant, les responsables du gouvernement américain cherchent à atteindre deux objectifs : d’abord, à blâmer leurs locaux alliés pour leurs échecs et leurs crimes et à se présenter comme innocents et irresponsables envers leur peuple et le monde, et ensuite, en délivrant le pouvoir à un nouveau groupe ou régime, il ravive l’espoir dans le cœur de certaines personnes et leur donne ainsi une chance pendant des années ou des décennies de garder ces personnes stupides et d’atteindre leurs objectifs infâmes.

Au cours des 20 dernières années, environ 2,6 billions de dollars ont été dépensés par les États-Unis et des centaines de milliards de dollars par leurs alliés en Afghanistan, mais l’impact a été nul pour le peuple afghan. 80 pour cent de l’aide est retournée dans les poches de ces pays donateurs, et les 20 pour restant cents sont allés à leurs partenaires locaux. L’Inspecteur général américain pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR) et d’autres agences compétentes ont toujours signalé d’importants vols par les fonctionnaires américains et nationaux afghans, jusqu’à aucun présent ministre, sous-ministre, gouverneur ou autre étranger afghan n’a été poursuivi. Bien que la guerre en Afghanistan ait été une catastrophe humanitaire pour le peuple afghan et l’effusion de sang et la misère de millions de personnes, c’était une entreprise lucrative pour beaucoup d’autres comme Black Water.

Les membres du Congrès américain s’inquiètent de leurs 169 millions de dollars, mais ils ne demandent jamais à quoi servait la mission de 20 ans des troupes américaines en Afghanistan. Pourquoi environ un million d’Afghans pauvres ont-ils été tués, mutilés et leurs maisons bombardées? Pourquoi la bombe chimique, biologique et même atomique (mère des bombes) a-t-elle été utilisée sur une nation opprimée ?

Excellences, membres du Congrès des États-Unis, le peuple afghan a de la chance quand M. Ghani a volé 169 millions de dollars, sinon vous auriez envoyé cet argent pour la guerre et l’effusion de sang! Sans aucun doute, l’argent n’a pas été envoyé pour satisfaire la faim d’un enfant afghan, mais pour mettre une balle dans la bouche de cet enfant affamé! Vous devriez être en colère, vous devriez poursuivre votre marionnette Ashraf Ghani !

Vous avez le droit d’enquêter sur les quelque 169 millions de dollars enlevés dans votre budget sanglant, mais le peuple afghan et les victimes de votre guerre imposée ont aussi le droit de demander des comptes aux dirigeants de cette guerre, aux légitimiseurs et aux législateurs de cette guerre. Il faut se demander pourquoi les États-Unis ont envahi l’Afghanistan en 2001 et ce qu’ils ont gagné en 20 ans de guerre et d’effusion de sang. Pourquoi ont-ils renversé le régime taliban à l’époque et se sont-ils réconciliés avec les mêmes talibans et leur ont-ils cédé le pouvoir en Afghanistan?

Certes, Ashraf Ghani et d’autres hauts responsables devraient être poursuivis, mais il ne faut pas oublier que le peuple afghan veut que le gouvernement américain soit tenu responsable de la catastrophe humanitaire, des meurtres et des dégâts de la guerre de 20 ans en Afghanistan. Il doit payer une compensation et les autorités compétentes, y compris le Congrès, doivent être jugées équitablement. Si George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden sont directement responsables de l’invasion, de l’assassinat et de la destruction en Afghanistan, le Congrès américain est également responsable de ce crime en raison de l’approbation du budget pour financer la guerre sanglante et l’occupation en Afghanistan.

S’il s’agit vraiment d’assurer la justice et d’identifier noir sur blanc, laissons les agences internationales « indépendantes » faire le travail. Mais le fait est que chaque fois que le peuple afghan ou la Cour pénale internationale (CPI) a appelé à une enquête sur les crimes de guerre ou les violations des droits de l’homme en Afghanistan, l’administration américaine et le Congrès s’y sont fortement opposés et ont même imposé des sanctions contre la direction de la CPI. Vous pouvez pardonner à votre pantin de président Ghani d’avoir volé 169 millions de dollars, mais le peuple afghan ne pardonnera jamais vos crimes odieux et l’histoire enregistrera ces événements horribles comme Hiroshima et Nagasaki et le Vietnam.