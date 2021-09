J’AI EU UNE BONNE JOURNÉE… JUSQU’À 22 HEURES!

Il faisait beau. Dix degrés à l’ombre à Montréal. On était TROIS CENT MILLES à braver les restrictions néfastes de Legault et de sa police payée à temps double. Que des visages souriants célébrant la joie d’être ensemble au soleil, cette Fête des Travailleurs.

TROIS CENT MILLE ! Sans grabuge, malgré les provocations de la police, marchant fièrement sans masques, sous ce beau soleil, témoin de notre ras-le-bol ! C’est tu beau ça ? Oui, on a prouvé qu’on est nombreux à croire au COMPLOT ! Et ce n’est pas tout ! Partout dans la province, dans les villes et les villages, il y avait des manifs.

Il y avait des belles pancartes. Voici quelques exemples : …

«LEAVE OUR KIDS ALONE!»

«ÊTRE SURVEILLÉS = ÊTRE MANIPULÉS!»

«LE GOUVERN… MENT!»

« FAKE NEWS = FAKE NUMBERS ! » Oui, si vous avez vu le Journal de Montréal du 2 mai, vous allez comprendre, assez vite, l’arnaque. Eux, ils disent qu’on n’était que trente mille. À Radio Canada ils disent qu’on était que QUELQUE MILLIERS. C’est comme les faux chiffres de la COVID dont ils nous bombardent chaque minute de chaque journée.

Et ce n’est pas tout ! Tous les parcs à Montréal, et ailleurs, étaient bondés de monde malgré les provocations de la police, payée à temps double, naturellement. Oui, on en a GROS ! Vous l’avez prouvé. Félicitations !

Rendu chez moi, je me suis couché… épuisé. Mais j’ai été réveillé par le bruit de quelques avions passant au-dessus de nos têtes, répandant leurs sales pesticides sur nous et tous les autres animaux dans notre belle région des Laurentides ! Cela s’appelle des « chemtrails » que TOUS nos beaux parleurs de nouvelles et de la politique, vont s’empresser à nier, ainsi que le nombre de manifestants à Montréal. Ainsi que le VÉRITABLE nombre de COVID et le VÉRITABLE nombre de morts par suicides chaque jour depuis le début de cette supposé CRISE sanitaire ?

Et à qui ça profite VÉRITABLEMENT, cette CRISE ? Et qui va payer tous ces DONS aux milliardaires qui ne payent pas d’impôts et qui ont doublé leur fortune depuis deux ans ? En même temps, il y a quatre fois plus de PAUVRES qu’avant !

Non, ça ne tourne pas rond au Québec car les vrais CHIFFRES prouvent le contraire de ce que nous dit Legault. Il le dit lui-même qu’on est la province la plus taxée et c’est pour ça qu’on n’a pas les moyens de bien payer les employés de l’état. Cela prouve, Monsieur Legault, que vous êtes un mauvais administrateur ! Vous ne savez pas compter, justement !

John Mallette

Le Poète Prolétaire