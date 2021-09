Dialogues croisés entre un athée et des adeptes des croyances religieuses

Par Khider Mesloub.

Un incrédule : Vous êtes vraiment athée ?

L’athée : Vous ne croyez pas ?

Un étonné : Comment ne pas croire ?

L’athée : Que croire ? Les croyances sont multiples et si peu fondées !

Un deuxième étonné : Peut-on ne pas croire ?

L’athée : Poser la question, c’est déjà douter. Et le questionnement comme le doute constituent la voie royale menant à la vraie connaissance de soi comme celle du monde.

Un malin : Et la matière, vous y croyez ?

L’athée : Est-ce nécessaire à son fonctionnement ? Avec la matière, il n’y a pas matière à débat, elle s’ébat toute seule dans l’univers en mouvement, par-delà les croyances figées humaines.

Un curieux : Vous êtes donc athée.

L’athée : On se connaît ? Serais-je, à vos yeux, une curiosité, un extraterrestre, un damné, condamné à subir vos inquisitoriaux soupçons d’hérésie, votre présomption de culpabilité d’impiété ?

Un autre athée : Vous aussi, vous l’êtes ?

L’athée : Ça se voit donc tant que cela sur ma spirituelle figure humaine ou est-ce dû à la sobriété de ma tenue vestimentaire ?!

Un penseur mystique : Ainsi, vous êtes athée.

L’athée : Vous pensez qu’il s’agit d’une morbidité ? Auquel cas, vous me conseillerez-vous la consultation d’un psychiatre ou une séance d’exorcisme opéré par un religieux pour me guérir de mon irréligiosité congénitale ?

Un Inquisiteur, préparant un procès : Etes-vous athée ?

L’athée : Je ne crois pas….qu’il faille vous convaincre du contraire : par ma présence dans votre tribunal inquisitorial mon sort est déjà scellé, la sentence sans jugement préalablement prononcée.

Un juge, l’accusant d’apostasie : Vous reconnaissez que vous êtes athée.

L’athée : Quel est le critère pour mesurer l’athéisme ? L’amour exclusif de l’humanité constitue-t-il un crime de lèse-divinité ?

Un avocat : Il vaut peut-être mieux avouer le crime d’athéisme ?

L’athée : Le témoignage de Dieu serait-il reçu en justice terrestre, au sein d’un tribunal civil ?

Un juriste : Reconnaissez-vous que l’athéisme est un péché ?

L’athée : Décider à la place de Dieu ce qui est bon ou mauvais pour les hommes est certainement un péché… d’orgueil, un péché mignon cultivé par les fanatiques et les inquisiteurs toujours prompts à s’ériger en moralisateurs, en législateurs des normes religieuses confectionnées dans leurs officines sectaires !

Un spécialiste des religions : Puis-je vous demander si vous êtes athée ?

L’athée : C’est vous, le professionnel de la question religieuse, qui le demandez ! C’est que vous ne le voyez pas…à mon silence spirituel, épargné par les tensions et controverses hiératiques propres à enflammer les esprits fanatiques.

Un assureur : Vous voulez une assurance pour les risques réservés aux athées ?

L’athée : Avec vos contrats divins, c’est athée risques et périls. Aussi je ne me risquerais pas à souscrire à une assurance divine qui me garantirait le bien-être uniquement dans l’Au-delà, sans me protéger des accidents et catastrophes de la vie terrestre emplie d’adversité.

Un calculateur : Et si Pascal gagnait son pari et que Dieu existait ?

L’athée : Un tel malin, spécialiste des probabilités comme ce Dieu, serait surement… athée !

Un scientifique religieux : La science n’empêche pas de croire !

L’athée : C’est déjà bien si croire n’empêche pas la science, quoiqu’en certaines contrées doctrinaires « salafisées » la religion prime la science ou carrément l’ignore pour ne pas subir sa dynamique concurrence !

Le discutailleur : Qu’est-ce qui prouve que les athées ont raison ?

L’athée : Le simple fait de chercher des raisons et des preuves s’oppose à la confiance aveugle dans la croyance en Dieu.

Un historien des religions : Malgré les athées, les religions existent toujours.

L’athée : Malgré toutes les pressions violentes exercées par les religions et les États théocratiques, l’athéisme subsiste toujours, coule des jours heureux. Il est promis à la postérité, l’éternité, au paradis terrestre.

Un mystique : J’ai fait une expérience de pensée divine qui n’est pas explicable par vos lois rationnelles athées.

L’athée : J’ai fait des rêves délirants sans avoir besoin pour cela de les interpréter par la voix de Dieu ni la voie de son prophète !

Un raisonneur : On ne pourra jamais démontrer rationnellement que Dieu n’existe pas.

L’athée : Pas plus qu’on ne pourra démontrer que le monstre du Loch Ness (1) ou l’Abominable Homme des Neiges (2) n’existe pas.

Le bon père : Et si vous faisiez l’effort de prier, vous pourriez être entendu de Dieu ?

L’athée : Vous qui avez la prétention d’avoir l’oreille de Dieu, pouvez-vous le prier de ne jamais m’entendre ni me parler. De toute façon, mon entendement est hermétiquement protégé contre les voix divines inaudibles à ma raison soucieuse de clarté intellectuelle.

Le prêtre : Êtes-vous sûr que vous n’allez pas, par exemple sur vos vieux jours ou du fait d’un décès, regretter d’avoir renoncé à l’aide de Dieu ?

L’athée : Je ne suis sûr que de mes choix du moment décidés sans l’aide de personne. Comme je ne suis pas dogmatique versé dans la prophétie divine ni l’invariance réflexive, je ne cherche jamais à être assuré que mes futures volontés correspondent à mes convictions actuelles constamment travaillées par le doute. Je doute de tout, surtout de moi-même. Ma pensée ne se baigne jamais deux fois dans la même eau réflexive gâtée par l’érosion du temps et la corrosion de la connaissance. Elle est emportée constamment par les événements, tributaire des transformations perpétuelles sociales sur lesquelles elle ajuste ses décisions.

Le philosophe religieux : La religion apporte un soulagement et une orientation alors que l’athéisme n’est que négation.

L’athée : La religion apporte aussi soumission, haine des autres religions et des croyances ou incroyances des autres peuples, obéissance aux puissants et aux exploiteurs, fatalisme et fanatisme, mépris des femmes, exécration des homosexuels, obéissance à des institutions, croyances surannées. Elle provoque aussi les crimes des prêtres pédophiles, les crimes des prêtres blancs du Rwanda, les crimes des religieux bénissant les armées et appelant aux guerres de religions, aux guerres ethniques et entre nations, les crimes terroristes commis au nom de l’islam ; elle cautionne le voilement et la lapidation des femmes au nom du coran, la colonisation abominable de la Palestine au nom de la Thora.

Le conciliateur : Il ne faut pas rejeter la religion car c’est rejeter les convictions bien ancrées d’une partie importante des êtres humains.

L’athée : Les religieux rejettent non seulement les athées mais également les religieux d’autres confessions. L’histoire nous enseigne qu’épouser une religion induit le divorce d’avec d’autres êtres humains d’obédiences différentes, du même pays, voire de la même famille. L’intolérance semble inhérente à toutes les religions. Chacune vante sa supériorité théologique, vise à imposer sa domination, à convertir l’humanité à son dogme. Le non-croyant n’a absolument pas besoin que tout le monde soit non croyant. Il n’existe pas de péché de croyance chez le non-croyant, tandis qu’existe un péché d’incroyance chez le religieux, la fameuse accusation de mécréance au nom de laquelle il condamne la liberté de conscience, l’altérité.

Le découragé : Si dieu n’existe pas, il n’y a plus d’espoir.

L’athée : C’est quand les hommes ne font pas confiance en leurs propres capacités, facultés et volonté qu’il n’y a plus d’espoir. Aussi, par désespoir, se jettent-ils dans les bras de Dieu ou de ses prétendus représentants sur terre hissés au sommet des institutions cultuelles garantes de la soumission des âmes au dogme dominant du moment, au grand bénéfice des gouvernants, auréolés de divine puissance.

Khider Mesloub

(1) Le monstre du Loch Ness, fruit de l’imaginaire humain, que l’essor du tourisme a surnommé dans les années 1930 « Nessie » (parfois orthographié « Nessy ») pour supprimer le côté effrayant qu’il avait jusque-là, désigne une créature lacustre légendaire supposée vivre, ou avoir vécu, dans le loch Ness, un lac des Highlands en Écosse.

(2) Le yéti, ou « abominable homme des neiges », est une créature anthropomorphe du folklore du Népal, de l’Inde, du Bhoutan et du Tibet. Du fait de l’absence de preuve matérielle de son existence, la communauté scientifique le considère comme un être légendaire, un cryptide peut-être né de l’observation de fossiles de gigantopithèque par des populations himalayennes dépourvues de connaissances scientifiques. Des créatures équivalentes, grands primates ou « hommes sauvages », existent dans le folklore de plusieurs régions du monde, comme le Bigfoot en Amérique du Nord ou l’Almasty dans le Caucase.