3,8 millions de manifestants. Somptueuse mobilisation de rentrée des anti-pass-sanitaires en France!

Par Brigitte Bouzonnie.

Record confirmé pour cette 8ème journée de mobilisation anti pass sanitaire avec 3 868 400 manifestants, selon Antipasssanitaire, faux nez du Ministère de l’Intérieur : chiffre obtenu avec 611 bénévoles + l’intelligence artificielle. Le chiffre jaune a jeté l’éponge : no comment…!

Somptueuses et royales mobilisations de rentrée contre la dictature vaccinale le 4 septembre. Les manifestants étaient au rendez-vous partout dans les grandes et petites villes de France. Enorme défilé à Strasbourg, magnifique pour une ville moyenne. Un monde fou à Montpellier sous les palmiers et les pancartes. Paris, énorme défilé de rentrée. Les manifestants parisiens ont envahi le Forum des Halles, l’Opéra Bastille. Ont été bloqués sur le Pont d’Austerlitz, ce qui a permis de jauger l’énorme cortège mobilisé.

La petite ville de Chartres a eu un monde incroyable. Idem à Bourg-en-Bresse. Énormément de monde à Quimper. 10 000 manifestants à Rennes, bravo ! Amiens, impressionnant de monde. 1500 manifestants à Saint-Etienne. Avignon, un monde énorme. Metz, du jamais vu, magnifique ! Beaucoup de monde à Dijon. Bordeaux très mobilisée sur les quais. Lyon, beaucoup plus de monde que la semaine dernière, très bien. Albi, noire de monde. Nice somptueuse. Chambéry pareille à elle-même, c’est à dire excellente, avec toutes et tous dans la rue. Lons-le-Saulnier a défilé avec 2000 manifestants. Nancy superbe. Beaucoup de monde à Tours. Valence, très impressionnante. Marseille magnifique. Toulon incroyable. Aix-en-Provence, mobilisée comme jamais. Nantes, du jamais vu, incroyable. Albertville dans la rue, magnifique…!

Parmi les revendications, des pancartes s’indignaient à juste titre du licenciement des soignants non vaccinés. Des banderoles réclamaient des lits supplémentaires. Ou encore des slogans contre le port du masque pour les enfants, facteur de malaises respiratoires et nid à microbes.

Bien sûr, le Parisien et l’Obs, journaux aux ordres, ont parlé “de quelques milliers de manifestants dans la rue”(sic). Les RG de “140 000 manifestants” (sic). Vivent les aveugles arrivistes : ils sont rois au pays du mensonge triomphant ! Bien sûr, et contrairement aux autres samedis, les chaines d’information, LCI, BFM-TV, n’ont pas retransmis les manifs, préférant baratiner sur Zemmour, Montebourg et du variant: sujets on le voit ô combien décisifs !

Mais leurs mensonges misérables n’empêcheront pas la partie d’échecs mondiale de se dérouler. Et d’aller jusqu’à son terme. Avec Donald Trump, l’armée américaine, française…, les Peuples dans la rue d’un côté. De l’autre, les criminels mondialistes, dont l’inquiétude grandit chaque jour. Avec des demandes de démission de Biden et de Macron, qui se multiplient.

Nous vivons la fin d’un monde. Nous sommes en 1789. Le grand cycle capitaliste libéral apparu dans les années 80 agonise, sous l’effet de la concurrence chinoise. Le projet des mondialistes de réduire la population mondiale, en droite ligne du rapport Kalergi, afin selon eux, de diminuer le nombre des “inutiles”(sic). Marchandiser nos corps et notre ADN, histoire de remonter leur taux de profit en chute libre, ne donne pas les résultats escomptés, pour la bonne raison qu’il n’y a pas en France 50 millions de vaccinés, quoiqu’ils disent ! Et que le Covid en France n’a pas généré le nombre de morts escomptés initialement par Ferguson : 500 000, mais à peine 41 000 selon Santé Publique France.

Dans ce bras de fer entre un Pouvoir profondément malfaisant, qui veut au sens strict la peau de son Peuple, et les français qui veulent vivre encore, Macron n’a pas gagné, c’est faible de le dire. Le Peuple dans la rue, mobilisé par millions se bat avec courage, pareils aux soldats de Stalingrad “fixant” la Wermacht, tandis que Joukov et son armée l’encerclait par derrière. De la même façon, les militants anti dictature vaccinale “occupent” Macron, pris en tenaille par Donald Trump et l’armée française…!

4 Septembre 2021 : Mobilisation nettement en hausse à Paris et dans la plupart des villes de province…

.

Chacune des manifs parisiennes dépasse évidemment le chiffre annoncé, et même si néanmoins « en hausse à Paris », pour l’ensemble !!!

Chercher l’ »erreur »…??? Juste l’intox unanimement approuvé par toute la classe politique et syndicale… Seules exceptions, le « club des trois », Philippot, Dupont-Aignan, Asselineau… Sans oublier Martine WONNER, évadée de LAREM…, et 4e mousquetaire, en quelque sorte… La Résistance se souviendra ! Et sans oublier les authentiques communistes !!!

https://youtu.be/yOeN8tKN32g

https://youtu.be/-tQn72EqwNM

https://youtu.be/P8GfMie2fPc

https://youtu.be/b7hC7xaJE4g

https://youtu.be/aaoHjQ9WNdU

https://youtu.be/nNiO9dHNxik

Etc. Impossible de toutes les mettre !

Pour lire l’intégralité de cet article : URL source de cet article >> http://mai68.org/spip2/spip.php?article9575

Sauvegarde des vidéos que l’on peut donc télécharger : Sauvegarde des vidéos : http://mai68.org/spip2/IMG/mp4/pass…

mai68.org/spip2/IMG/mp4/pass_philippot_4sept2021.mp4