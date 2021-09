Coup d’ État en Guinée Conakry

Par C .Allah.

Le Président Alpha Condé est destitué.

Les populations de Conakry , la capitale de la Guinée , pays de l’ Afrique de l’ ouest , ont été secouées , ce dimanche matin par des tirs nourris de militaires de l’ armée Guinéenne , notamment , ceux des forces spéciales dont le colonel Mamady Doumbouya , ancien légionnaire français , recruté en 2018 par le président Alpha Condé de la Guinée, en vue d’ aider à contrer les terroristes , déjà présents dans des pays frontaliers dont le Mali et le Burkina Faso; est le chef.

Le colonel Mamady Doumbouya , dont on parle , estimant que le peuple Guinéen souffre le martyr sous la gouvernance du président , Alpha Condé 83 ans , a pris ses responsabilités pour l’ écarter du pouvoir en l’ arrêtant purement et simplement ce dimanche 5 Septembre , tôt le matin.

On se rappelle que deux présidents de cette partie de l’ Afrique occidentale , ont modifié la constitution de leur pays pour se représenter à un troisième mandat fortement critiqué par leurs opposants. Heureusement ou malheureusement ( c ‘est selon ), ce dimanche matin , les fortes détonations, d’ armes lourdes , dans le quartier Kaloum de Conakry , la capitale de la Guinée , était un mauvais présage. La suite des événements , a donné raison à tous les hommes des médias qui suivent avec beaucoup d’ intérêt la situation conflictuelle en Côte d’Ivoire et en Guinée.

Mais des deux pays ,la Guinée était au centre des préoccupations des militaires et la liesse populaire dans les rues de Conakry , dénote la fragilité des régimes dictatoriaux , face aux soulèvements populaires .Notons que les putchistes , ont dissout toutes les institutions en vigueur actuellement en Guinée. Ils ont par ailleurs tenu une rencontre avec les officiers de l’armée guinéenne pour ensemble , travailler au maintien de la cohésion sociale et de l’ unité nationale.

Sous nos tropiques , les gouvernements dictatoriaux durcissent très souvent le ton face à leur opposition mais quand vient le moindre vent , leur régime , succombe aussi facilement. Nous y reviendrons.

C .Allah