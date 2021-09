Tableau de la contamination et de la mortalité Covid en Suède (sur 18 mois)

Tableau de la contamination et de la mortalité Covid en Suède

Au 3 septembre 2021, sur 18 mois d’épidémie et sans mesures coercitives

Source officielle suédoise:

https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa

Age Nombre de cas déclarés Pourcentage du total des cas déclarés Passés en soins intensifs Décédés et % du total des décès Létalité des virus Covid Nb de décès/1 000 cas déclarés 0-29 ans 381 681 33,8 % 290 0 0 30-49 ans 404 418 35,8 % 1 189 167 0,41 50-59 ans 177 092 15,7 % 1 670 377 (2,1%) 2,1 60-69 ans 89 279 7,9 % 2 217 1 040 (7,1%) 11,6 70-79 ans 40 714 3,6 % 1 924 3 289 (22,4%) 81 80-89 ans 24 752 2,2 % 427 5 978 (40,7%) 242 + de 90 ans 11 054 0,98 % 0 3 805 (25,9%) 344 Total 1 129 131 100 % 7 727 14 692 (100%) 13

Observations:

1 – sur 1,13 millions de cas déclarés (sur 10,300,000 habitants soit 10% de contamination) en 18 mois dans le pays, et sans mesures contraignantes (pas d’obligation de porter le masque, pas de confinement, pas de couvre feux, pas de fermetures des magasins, des bars, ou des écoles…) :

aucun décès de moins de 30 ans n’a été déclaré en Suède

2 – 167 des décédés avaient entre 30 et 50 ans, la quasi totalité atteint de comorbidité (obésité, diabète, cancer, problèmes cardiaques).

3 – 377 décédés avaient entre 50 et 59 ans, la quasi totalité atteint de comorbidité (obésité, diabète, cancer, problèmes cardiaques) donc pour des raisons de santé, mais aussi d’âge.

4 – 14 148 des décédés avaient plus de 60 ans.

Conclusions:

1 – Il est stupide de rendre la vaccination obligatoire pour des gens de moins de 30 ans qui ne risquent strictement rien sans vaccin mais qui risque l’effet secondaire grave (trombose ou autre ….en cas d’injection vaccinale).

2 – Entre 30 et 50 ans, le risque de décéder de la Covid, d’une personne en bonne santé non atteint de comorbidité et non vacciné est infinitésimal. Le risque d’effets secondaires graves est plus important.

3 – Les exemples d’Israël, du Royaume Uni et des États-Unis (entre autres) montrent que les produits expérimentaux injectés ne protègent ni de la contamination, ni de l’hospitalisation, ni du décès. Il n’empêche pas non plus la transmission du virus. Plus de cent double vaccinés sont décédés de la Covid, la semaine dernière, en Israël .

Rapporté à la population, il faut multiplier par 7 pour voir ce que la situation israélienne donnerait avec la population française (donc 700 décès de vaccinés/semaine ….). C’est considérable et il est donc totalement faux, et mensonger de dire : « Tous vaccinés, tous protégés ».