LEAVE OUR KIDS ALONE!

Un minuscule article pour un GROS problème à la page 10 du Journal de Montréal sur le rapport (tans attendu ?) de la Commission Laurent sur la protection de NOS enfants. D’après ce très court article, tout le monde est d’accord pour faire quelque chose. « Dans quelques années, » a dit le ministre Lionel Carmant. «La DPJ est un gros paquebot!»

Parents; ne retenez pas votre souffle, les enfants non plus! Et c’est peut-être mieux ainsi? Car Legault veux s’occuper de VOS enfants. C’est tu une bonne nouvelle? Lui, l’ancien ministre de l’éducation qui a bousiller le système et démolit toute une génération, va maintenant s’attaquer à vos enfants à partir de la pouponnière. N’es pas merveilleux! Vous n’aurez plus à vous occuper de vos petits monstres, Legault, qui ne connait rien à l’élevage des enfants, en prend la charge. Comme Hitler en 1933.

Les écoles vont devenir des manufactures de petits zombies en uniformes. Tous pour un!

Dans mon école à moi, à Montréal en 1950, c’était la discipline, point ! Tu faisais une erreur et mangeait un coup de règle. T’apprenait vite. Mais t’apprenais ! Tous par cœur. L’école, c’était du sérieux. C’était l’air Duplessis et l’Église Catholique.

Maintenant, on est dans la période, indulgence. Pardonner et comprendre. Les décisions prises, le sont sur la base des données probantes les plus solides; ensuite, qu’elles visent à assurer et à promouvoir le bien commun, et en particulier celui des enfants; enfin; qu’elles soient prises, exposés et déployées avec TRANSPARENCE ! Des théories ? On verras.

Alors, la transparence chez M. Legault manque depuis toujours. C’est désolant, n’es pas, car tout se passe à huis clos au Sommet Sur La Réussite Éducative ?!? Tout le monde, et pas seulement les gens du monde de l’éducation, aurait du pouvoir entendre ce qui s’est dit là? Donc, M. Legault veut prendre l’entière contrôle sur VOS enfants!?

À présent on a accès, sur le site Web, à la réflexion du Conseil Supérieur de l’Éducation. Hâtez-vous d’aller voir avant qu’il disparaisse. Car ces nombreuses contributions à ce sommet appartiennent au publique. On traite des nombreuses belles idées pour affronter les immenses défis auxquels nous faisons face et à tous ceux qui nous attendent quand on sortira de cette crise.

Les effets du confinement, par exemple, et les dangers de l’enseignement à distance sur le rendement scolaire ont commencé dans de nombreux pays à être documentés. Le portrait n’est pas réjouissant et il y a, hélas, fort à parier qu’il sera similaire ici : des retards seront constatés et la situation sera pire encore pour les élèves à risque.

L’enjeu, c’est l’importance que nous accordons au BIEN-ÊTRE de NOS enfants! Et que dire de l’autre crise, celle du logement. Et que dire des salaires misérables que les gens gagnent (je n’aime pas ce mot là!). On ne travaille pas juste pour enrichir notre boss, comme on a appris à l’école, mais pour avoir une vie décente pour nous… ET NOS ENFANTS!

John Mallette

Le Poète Prolétaire