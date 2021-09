Il y a deux ans – devant l’assemblée générale de l’OTAN – Donald Trump a déclaré qu’un pays débiteur – importateur – et client dépendant – ne pouvait entrer en guerre contre un pays créditeur – exportateur – et fournisseur de biens stratégiques essentiels. Cette année là, la crise du COVID venait rappeler cette vérité aux pays impérialistes occidentaux qui se chamaillaient pour obtenir les masques chinois et les vaccins américains. Aujourd’hui, la guerre des clans portent sur l’approvisionnement des marchés occidentaux dépendants des fournisseurs manufacturiers chinois, de l’énergie russe, du pétrole arabe, des matières premières et des provisions du Sud. Les pénuries organisées visent à contraindre les pays de l’Alliance Atlantique à organiser leur approvisionnement indépendamment des pays du camp de l’Alliance de Shanghai, et pour ce faire à justifier les hausses de prix inflationnistes pour la populace prise comme otage du Grand capital mondialisé qui poursuit ses préparatifs de guerre. Voilà l’origine des « pénuries organisées » et des hausses de prix planifiées. Robert Bibeau. Éditeur.

Les pénuries organisées:

PÉNURIES EN SÉRIE AU ROYAUME-UNI : https://www.capital.fr/entreprises-marches/brexit-le-royaume-uni-fait-face-a-une-penurie-massive-la-reprise-economique-menacee-1412731

AU QUÉBEC PÉNURIES DE FRUITS ET LÉGUMES POUR « BOOSTER » L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE VIA LA PRODUCTION SERRICOLES SUBVENTIONNÉES : L’industrie serricole québécoise prête à atteindre l’autonomie alimentaire (msn.com) https://www.msn.com/fr-ca/finances/affaires/l-industrie-serricole-qu%C3%A9b%C3%A9coise-pr%C3%AAte-%C3%A0-atteindre-l-autonomie-alimentaire/ar-AAOlE7y?ocid=msedgntp

