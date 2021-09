Depuis le début, janvier 2020, la COVID arrive par avion. Et dès le début, personne ne vérifiait les voyageurs ni les objets à l’aéroport. Une vraie passoire, même aujourd’hui! Mais, c’est un secret?!?

Amazon a tous les droits même s’il ne paie pas de taxes. Ça fait deux fois que je reçois des colis qui ne sont pas à moi. Ils s’excusent et ils s’en vont avec le paquet. Mais d’où vient-il ce paquet? De l’Inde ? De Chine? Qui les a vérifiés, les a manipulés? Et les bateaux et les camions? Rien!

On surveille les complotistes, les réunions de famille, les parcs, etc. Ce n’est pas moi qui a rentré le virus de l’Inde ni du Brésil, ni de la Chine. Vous non plus! C’est Trudeau qui ne surveille pas nos frontières! Il protège Amazon qui ne paie pas de taxe ici; au détriment de nos industries.

Il est là, le complot. Devant vos yeux. Mais personne ne veut que vous regardiez dans cette direction. Non, c’est les complotistes qui sont visés. On dérange l’arnaque, l’holocauste mondial qui va tuer des millions de personnes!

Oui le virus tue! Mais d’où vient-il? Qui l’amène ici? Et pourquoi? À qui ça profite? Il ne faut pas poser ces questions! Il faut cibler les complotistes, d’après le gouvernement, les médias et la police. C’est bizarre, vous ne trouvez pas? On est ciblé, on dérange certaines personnes? Le 1% peut-être?

Pendant ce temps les virus se promène d’un pays à l’autre, livrant le poison, et on blâme les complotistes?!? Une vague après l’autre pour garder le contrôle jusqu’à COVID 25?!?

Ça prend un coupable! Sans cela, la majorité silencieuse va s’en prendre aux vrais coupables ! On est rendu là. La dangereuse croisée des chemins, Saint-Laurent et Sainte-Catherine! Le dénouement va se jouer sur cet échiquier… la rue! Comme d’habitude!