Le Dr Hodkinson est horrifié par ce spectacle des tests PCR bidon… le pire de l’histoire médicale!

Le docteur Hodkinson est indigné par la tragédie humaine qui se joue sous nos yeux, il adresse donc ce message.

Ne croyez surtout rien de ce qu’on tente de vous faire gober pour vérité, ce ne sont que mensonges et propagandes. Cette plandémie ne reste ni plus ni moins qu’une bonne veille mauvaise grippe saisonnière et rien d’autre !!! Tout ceci est construit sur la PEUR et la PROPAGANDE, articulée intentionnellement autour du test PCR qui a fabriqué 95% de faux positifs sur des gens en BONNE SANTÉ et la SURVEILLANCE TOTALITAIRE ET DICTATORIALE qui interdit et censure toute expression contraire au narratif de la pensée unique DE CES CABALISTES MACHIAVÉLIQUES qui ont pris le contrôle et verrouillé tous les pans du système, empêchant quiconque d’émettre un avis contraire !!!

Il accuse donc implicitement les médecins, les politiciens et bien sur les médias qui se rendent tous complices de cette mascarade en acceptant par lâcheté cette compromission, préférant privilégier l’argent plutôt que l’éthique. La politique qui fait de la médecine son cheval de bataille devient un jeu extrêmenent dangereux, il rappelle au passage que Fauci a crée ce virus et que nous devons tous ne plus avoir peur et refuser tout vaccin anti-covid quel qu’il soit !!!

Pour rappel, le Dr Hodkinson, n’est pas le premier venu, en effet il a obtenu ses diplômes de médecine générale à l’Université de Cambridge au Royaume-Uni (M.A., M.B., B. Chir.) où il a été chercheur au Corpus Christi College. Après une résidence à l’Université de la Colombie-Britannique, il est devenu pathologiste généraliste agréé du Collège royal (FRCPC) et également membre du College of American Pathologists (FCAP). Il est en règle avec le Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta et a été reconnu par la Cour du Banc de la Reine en Alberta comme un expert en pathologie.

Son impressionnant CV ici : medmaldoctors.ca/dr-roger-hodkinson

Appel à la population en pdf : drive.google.com/file

source : https://rumble.com