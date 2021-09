La Crise mondiale corona 2020-2021: destruction de la société civile, dépression économique, coup d’État mondial et « Grande réinitialisation »

Par Michel Chossudovsky.

Ce livre électronique (E-book) est traduit de l’anglais, initialement publié par Global Research. La traduction est en IA. Quelques révisions par l’auteur. Nous sommes dans le processus de réviser la version française de ce texte.

Ce livre électronique a une préface et dix chapitres.

Nous avons affaire à une problématique extrêmement complexe. Au cours des douze derniers mois à partir de début janvier 2020, j’ai analysé presque quotidiennement la chronologie et l’évolution de la crise Covid. Dès le début en janvier 2020, les gens ont été amenés à croire et à accepter l’existence d’une épidémie dangereuse et en progression rapide.

Je vous suggère de lire d’abord les faits saillants (ci-dessous), la préface et l’introduction avant de passer aux chapitres II à X. https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZLP0tXZm8cDKKpwfIjEYbfcP8TyppbvF7Jy

Vous pouvez également visionner la vidéo de Global Research intitulée: The 2021 Worldwide Corona Crisis (publiée en février 2021), qui fournit un résumé de 25 minutes.

The 2021 Worldwide Corona Crisis – Prof. Michel Chossudovsky on Vimeo

Chacun des dix chapitres fournit des informations factuelles ainsi qu’une analyse sur

les sujets suivants:

Qu’est-ce que LE Covid-19,

qu’est-ce que le SRAS-CoV-2,

comment est-il identifié,

comment est-il estimé,

La chronologie et l’évolution historique de la crise corona,

les impacts économiques et financiers dévastateurs,

l’enrichissement d’une minorité sociale de milliardaires,

comment les politiques de verrouillage déclenchent le chômage et la pauvreté de masse dans le monde,

les impacts dévastateurs sur la santé mentale.

Le livre électronique comprend également une analyse des médicaments curatifs et

préventifs ainsi qu’une revue du vaccin à ARNm «messager» Covid-19 de Big Pharma

qui est un médicament «non approuvé» et «expérimental» affectant le

génome humain. (C’est une drogue dangereuse. Voir chapitre VIII).

Les questions relatives à la dérogation des droits fondamentaux, à la censure des médecins, à la liberté d’expression et au mouvement de protestation sont également analysées.

Le dernier chapitre se concentre sur la crise de la dette mondiale en cours, la déstabilisation des gouvernements nationaux,

les menaces à la démocratie, y compris la «gouvernance mondiale» et la proposition de «grande réinitialisation» du Forum économique mondial.



Ce livre électronique est mis à disposition gratuitement dans le but d’atteindre des personnes dans le monde entier.

Si vous souhaitez faire un don, cliquez ici pour couvrir les coûts du livre (par exemple 10 $ – 20 $ dollars , ce serait très apprécié).

Si vous souhaitez devenir membre de Global Research, cliquez ici. Veuillez nous aider dans cette entreprise. Veuillez transmettre à la famille, aux amis et aux collègues, au sein de vos communautés respectives.

Les lecteurs peuvent contacter le professeur Michel Chossudovsky à crgeditor@yahoo.com

LIRE LE VOLUME EN LIGNE OU LE TÉLÉCHARGER : La Crise mondiale corona 2020-2021 destruction de la société civile, dépression économique, coup d’ État mondial et « Grande réinitialisation ».pdf – pCloud : https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZLP0tXZm8cDKKpwfIjEYbfcP8TyppbvF7Jy