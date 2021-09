L’Empire chinois prend forme. Il a nom l’Organisation de Coopération de Shanghai.

Par Pepe Escobar. Titre original de l’article : L’Eurasie prend forme. L’OCS vient de bouleverser l’ordre mondial

Avec l’arrivée de l’Iran, les États membres de l’OCS sont désormais au nombre de neuf, et ils s’activent à régler le problème de l’Afghanistan et à consolider l’Eurasie.

Sous les yeux d’un Occident à la dérive, la réunion marquant le 20e anniversaire de l’Organisation de coopération de Shanghai s’est concentré sur deux objectifs clés : reconstruire l’Afghanistan et donner le coup d’envoi d’une intégration eurasienne complète.

Les deux moments marquants du sommet historique du 20e anniversaire de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qui s’est tenu à Douchanbé, au Tadjikistan, ont été les discours-programmes prononcés par – qui d’autre – les dirigeants du partenariat stratégique Russie-Chine.

Xi Jinping : « Aujourd’hui, nous allons lancer les procédures pour admettre l’Iran comme membre à part entière de l’OCS ».

Vladimir Poutine : « Je tiens à souligner le protocole d’accord qui a été signé aujourd’hui entre le secrétariat de l’OCS et la Commission économique eurasienne. Il est clairement conçu pour faire avancer l’idée russe d’établir un partenariat de la Grande Eurasie couvrant l’OCS, l’EAEU (Union économique eurasienne), l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) et l’initiative chinoise des Nouvelles Routes de la soie. ». Vers un nouveau paradigme géopolitique – et géoéconomique – mondial, avec un boom sonore qui résonnera pour le reste du siècle.

Cela se passe dans la foulée de l'ignominieuse retraite impériale de l'Alliance atlantique en Afghanistan. Juste au moment où les talibans prenaient le contrôle de Kaboul le 15 août, le redoutable Nikolai Patrushev, secrétaire du Conseil de sécurité russe, déclarait à son collègue iranien, l'amiral Ali Shamkhani, que « la République islamique allait devenir un membre à part entière de l'OCS ».

Douchanbé s’est révélé être l’ultime croisement diplomatique. Le président Xi a fermement rejeté tout « sermon condescendant » et a mis l’accent sur les voies de développement et les modèles de gouvernance compatibles avec les conditions nationales. Tout comme Poutine, il a souligné la complémentarité de la BRI et de l’EAEU, faisant un véritable manifeste multilatéraliste.

Dans le même ordre d’idées, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a noté que l’OCS devait faire progresser « le développement d’une macroéconomie régionale ». Cela se reflète dans la volonté de l’OCS de commencer à utiliser les monnaies locales pour les échanges commerciaux, en évitant le dollar américain.

Attention au quadrilatère

Douchanbé ne fut pourtant pas qu’un lit de roses. Le Tadjikistanais Emomali Rahmon, musulman laïc convaincu et ancien membre du Parti communiste de l’URSS – au pouvoir depuis pas moins de 29 ans, réélu pour la 5e fois en 2020 avec 90 % des voix – a d’emblée dénoncé la « charia médiévale » des Talibans 2.0 et déclaré qu’ils avaient déjà « abandonné leur promesse de former un gouvernement inclusif ».

Rahmon, qui n’a jamais été photographié en train de sourire, était déjà au pouvoir lorsque les talibans prenaient Kaboul en 1996. Il ne pouvait que soutenir publiquement ses cousins tadjiks contre « l’expansion de l’idéologie extrémiste » en Afghanistan, qui inquiète en fait tous les États membres de l’OCS lorsqu’il s’agit de démanteler des organisations djihadistes douteuses du type ISIS-K .

L’essentiel des interactions à Douchanbé furent des rencontres bilatérales, plus une quadrilatérale.

Prenons l’exemple de la rencontre bilatérale entre le ministre indien des affaires étrangères, S. Jaishankar, et le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi. Jaishankar a déclaré que la Chine ne devait pas considérer « ses relations avec l’Inde à travers le prisme d’un pays tiers » et a pris soin de souligner que l’Inde « ne souscrit à aucune théorie de choc des civilisations ».

Cette déclaration n’a pas été facile à faire accepter, étant donné que le premier sommet du Quad en personne aura lieu cette semaine à Washington, DC, et qu’il sera accueilli par ce « pays tiers » qui est actuellement en mode « choc des civilisations » contre la Chine.

Le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, était en tournée bilatérale, rencontrant les présidents de l’Iran, du Belarus, de l’Ouzbékistan et du Kazakhstan. La position officielle de la diplomatie pakistanaise est que l’Afghanistan ne doit pas être abandonné, mais engagé.

Cette position nuance ce que l’envoyé spécial du président russe pour les affaires de l’OCS, Bakhtiyer Khakimov, a expliqué au sujet de l’absence de Kaboul à la table de l’OCS : « À ce stade, tous les États membres ont compris qu’il n’y a aucune raison de lancer une invitation tant qu’il n’y a pas de gouvernement légitime et largement reconnu en Afghanistan. »

Et cela, sans doute, nous mène à la réunion clé de l’OCS : une quadrilatérale entre les ministres des Affaires étrangères russe, chinois, pakistanais et iranien.

Le ministre pakistanais des affaires étrangères, M. Qureshi, a affirmé : « Nous surveillons si tous les groupes sont inclus dans le gouvernement ou non. » Le cœur du problème est que, dorénavant, Islamabad coordonne la stratégie de l'OCS sur l'Afghanistan, et servira d'intermédiaire dans les négociations entre les talibans et les hauts dirigeants tadjiks, ouzbeks et hazaras. Cela ouvrira la voie à un gouvernement inclusif reconnu par les nations membres de l'OCS.

Le président iranien Ebrahim Raisi a été chaleureusement accueilli par tous, surtout après son discours liminaire percutant, un classique de l’Axe de la résistance. Sa rencontre bilatérale avec le président biélorusse Aleksandr Lukashenko a tourné autour d’une discussion sur « comment se confronter aux sanctions ». Selon M. Loukachenko : « Si les sanctions ont fait du tort à la Biélorussie, à l’Iran et à d’autres pays, c’est uniquement parce que nous en sommes nous-mêmes responsables. Nous n’avons pas toujours su nous adapter, nous n’avons pas toujours trouvé la voie que nous devions suivre sous la pression des sanctions. »

Considérant que Téhéran est parfaitement informé du rôle d’Islamabad dans l’OCS au sujet de l’Afghanistan, il ne sera pas nécessaire de déployer la brigade Fatemiyoun – officieusement connue sous le nom de Hezbollah afghan – pour défendre les Hazaras. Fatemiyoun a été formée en 2012 et a joué un rôle déterminant en Syrie dans la lutte contre Daesh, notamment à Palmyre. Mais si ISIS-K ne disparaît pas, c’est une toute autre histoire.

L’avenir du port de Chabahar sera particulièrement important pour les membres de l’OCS que sont l’Iran et l’Inde. Il s’agit toujours du pari indien pour la Route de la soie, qui vise à la relier à l’Afghanistan à l’Asie centrale. Le succès géoéconomique de Chabahar dépend plus que jamais de la stabilité de l’Afghanistan – et c’est là que les intérêts de Téhéran convergent pleinement avec la volonté de l’OCS, sous la poussée de la Russie et de la Chine.

Ce que la déclaration de Douchanbé de 2021 stipule au sujet de l’Afghanistan est assez révélateur :

L’Afghanistan doit être un État indépendant, neutre, uni, démocratique et pacifique, exempt de terrorisme, de guerre et de drogue. Il est essentiel d’avoir un gouvernement inclusif en Afghanistan, avec des représentants de tous les groupes ethniques, religieux et politiques de la société afghane. Les États membres de l’OCS, soulignant l’importance des nombreuses années d’hospitalité et d’aide efficace fournies par les pays de la région et les pays voisins aux réfugiés afghans, considèrent qu’il est important que la communauté internationale s’efforce activement de faciliter un retour digne, sûr et durable dans leur pays.

Même si cela peut sembler un rêve impossible, c’est le message commun à la Russie, la Chine, l’Iran, l’Inde, le Pakistan et les « stans » d’Asie centrale. On peut espérer que le Premier ministre pakistanais Imran Khan sera à la hauteur de la tâche et prêt pour son rôle dans l’OCS.

Cette péninsule occidentale agitée

Les Nouvelles routes de la soie ont été officiellement lancées il y a huit ans par Xi Jinping, d’abord à Astana – aujourd’hui Nur-Sultan – puis à Jakarta.

C’est ainsi que je l’ai rapporté à l’époque.

L’annonce a eu lieu à proximité d’un sommet de l’OCS, qui se tenait alors à Bichkek. L’OCS, largement considérée à Washington et à Bruxelles comme un simple salon de discussion, dépassait déjà son mandat initial de lutte contre les « trois forces maléfiques » – le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme – et englobait la politique et la géoéconomie.

En 2013, il y a eu une trilatérale Xi-Poutine-Rouhani. Pékin a exprimé son soutien total au programme nucléaire pacifique de l’Iran (rappelez-vous, c’était deux ans avant la signature du plan d’action global conjoint, également connu sous le nom de JCPOA).

Bien que de nombreux experts l’aient écarté à l’époque, il existait bel et bien un front commun Chine-Russie-Iran pour la Syrie (l’Axe de la Résistance en action). Le Xinjiang était présenté comme la plaque tournante du pont terrestre eurasien. Le Pipelineistan était au cœur de la stratégie chinoise – du pétrole du Kazakhstan au gaz du Turkménistan. Certains se souviennent peut-être même de l’époque où Hillary Clinton, en tant que secrétaire d’État, parlait avec lyrisme d’une nouvelle route de la soie propulsée par les États-Unis.

Maintenant, comparez cela au Manifeste sur le multilatéralisme de Xi, à Douchanbé huit ans plus tard, rappelant comment l’OCS « s’est avérée être un excellent exemple de multilatéralisme au XXIe siècle » et « a joué un rôle important dans le renforcement de la voix des pays en développement ».

On ne saurait trop insister sur l’importance stratégique de ce sommet de l’OCS qui se tient juste après le Forum économique oriental (FEE) de Vladivostok. Le FEE se concentre bien sûr sur l’Extrême-Orient russe et fait essentiellement progresser l’interconnexion entre la Russie et l’Asie. Il s’agit d’une plaque tournante absolument essentielle du Grand partenariat eurasien russe.

Une flopée d’accords se profilent à l’horizon, allant de l’Extrême-Orient à l’Arctique et au développement de la route maritime du Nord, et impliquant tout, des métaux précieux et de l’énergie verte à la souveraineté numérique, en passant par les corridors logistiques entre l’Asie et l’Europe via la Russie.

Comme l’a laissé entendre Poutine dans son discours d’ouverture, c’est là tout l’enjeu du partenariat pour la Grande Eurasie : l’Union économique eurasiatique (UEE), les Routes de la soie, l’initiative de l’Inde, l’ANASE et, désormais, l’OCS, se développant en un réseau harmonisé, géré de manière cruciale par des « centres de décision souverains. »

Ainsi, si la Route de la soie propose une très taoïste « communauté d’avenir partagé pour le genre humain », le projet russe, conceptuellement, propose un dialogue des civilisations (déjà évoqué pendant les années Khatami en Iran) et des projets économico-politiques souverains. Ils sont, en effet, complémentaires.

Glenn Diesen, professeur à l’université du sud-est de la Norvège et rédacteur en chef de la revue Russia in Global Affairs, fait partie des très rares universitaires de haut niveau qui analysent ce processus en profondeur. Son dernier livre raconte remarquablement toute l’histoire dans son titre : « L’Europe en tant que péninsule occidentale de la Grande Eurasie : les régions géoéconomiques dans un monde multipolaire ». Il n’est pas certain que les eurocrates de Bruxelles – esclaves de l’atlantisme et incapables de saisir le potentiel de la Grande Eurasie – finiront par exercer une véritable autonomie stratégique.

Diesen évoque en détail les parallèles entre les stratégies russe et chinoise. Il note comment la Chine « poursuit une initiative géoéconomique à trois piliers: 1) en développant un leadership technologique via son plan Chine 2025; 2) de nouveaux couloirs de transport via son investissement de plusieurs milliards de dollars dans les « Routes de la soie »; 3) et en établissant de nouveaux instruments financiers tels que des banques, des systèmes de paiement et l’internationalisation du yuan. La Russie poursuit de la même manière la souveraineté technologique, dans la sphère numérique et au-delà, ainsi que de nouveaux couloirs de transport tels que la route maritime du Nord à travers l’Arctique, et, aussi, de nouveaux instruments financiers. »

Il faut lire et relire ce bref exposé du docteur Diesen car il résume les trois axes d'expansion de l'impérialisme chinois émergent en opposition à l'impérialisme américain déclinant. Ces trois axes de développement tactique permettent de comprendre le rôle de l'OCS dans cette stratégie hégémoniste.

L’ensemble du Sud mondial, surpris par l’effondrement accéléré de l’Empire occidental et de son « ordre unilatéral fondé sur des règles », semble désormais prêt à avancer sur ce nouveau chemin, pleinement affiché à Douchanbé : une Grande Eurasie multipolaire entre pays égaux et souverains.

Pepe Escobar

