Les préparatifs de guerre des puissances atlantistes contre l’alliance asiatique et vice versa

Par Khider Mesloub.

Ironie de l’histoire, pendant que la masse des citoyens occidentale, tétanisée par la peur de la mort et paupérisée par la guerre de classe livrée par « ses » dirigeants, investit les lucratifs laboratoires et les rentables vaccinodromes pour se shooter à l’opium vaccinale, avoir sa dose de vaccin (curieusement, en France, ViteMaDose est le nom donné à l’application gérant les rendez-vous vaccinaux, rappelant étrangement les bêlements plaintifs des toxicomanes en état de manque de drogue), les puissants du monde atlantiste investissent leurs capitaux pour refonder l’économie à leur exclusif profit, leur énergie policière pour blinder leur pouvoir au moyen de la vigoureuse dictature sanitaire et vaccinale, affichant une santé boursière florissante et insolente, se livrer aux préparatifs de guerre par la course à l’armement (y compris biochimique – numérique – nucléaire) matérialisée par l’achat d’engins de morts acquis en lieu et place d’infrastructures hospitalières et de matériels médicaux toujours autant sacrifiés sur l’autel du capital, alors que nous sommes censés être en pleine crise de pandémie de Covid-19.

En effet, en pleine pandémie présumée réunir, dans un partenariat pacifique, tous les pays pour lutter unanimement contre le virus, les pays atlantistes, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie viennent de sceller un nouveau pacte de sécurité « AUKUS » – partenariat militaire -, concrétisé par l’acquisition par l’Australie de sous-marins américains à propulsion nucléaire, contrat finalisé au détriment de leur « allié » la France, initialement sélectionnée comme principal partenaire- fournisseur par un accord officiellement signé en 2019 entre l’État australien et Naval Group, entreprise française détenue majoritairement par l’État français.

Ce «coup dans le dos» (sic), comme l’a qualifié le ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, vient rappeler qu’en matière de relations internationales il n’y a jamais d’amis, tout juste des alliés partageant des intérêts communs aléatoires et éphémères. Ce camouflet infligé par l’Amérique de Biden aux intérêts de l’État et au Grand capital français est le deuxième en l’espace de quelques mois : le premier avait permis aux Américains d’imposer leurs avions de chasse à la Suisse, au détriment du Rafale. L’État français vassal du Grand capital est décontenancé par ce deuxième coup de « Trafalgar » asséné à un allié par la puissance hégémonique américaine. (Et pourtant Donald Trump et son clan ne sont plus aux commandes de l’État impérialiste américain ce qui prouve bien qu’ils sont tous pareils. NDÉ. L’AUKUS prépare la 3e guerre mondiale. La réponse américaine à l’OCS – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/archives/267115)

Georges W. Bush n’avait-il pas déjà averti ses alliés en 2001 : « Vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous ! ». Autrement dit, : « vous acceptez la tutelle américaine en serrant les rangs autour du commandement de l’OTAN – notre instrument d’agression militaire – ou vous êtes expulsés de l’Alliance ! », en particulier dans cette période de réalignement mondial nécessitant un front uni anti-Chine déterminé à affronter le nouvel Empire chinois concurrent. Sous-marins nucléaires australiens: Biden brasse les cartes signe d’un basculement géopolitique majeur – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/archives/266966

La formation de cette nouvelle alliance militaire agressive composé par un noyau dur – États-Unis-Royaume-Uni-Australie -, participe de la détermination de l’Amérique de se diriger vers la guerre globale contre l’Empire chinois émergent. Aussi, désormais l’Europe est placée devant un dilemme : soit participer à cette inexorable guerre en mobilisant ses troupes pour attaquer la Russie, alliée de la Chine, avec les catastrophiques conséquences humaines prévisibles : extermination de centaines de milliers de personnes ; soit demeurer neutre, avec, également, les catastrophiques conséquences économiques et géostratégiques inévitables : implosion de l’Europe. L’Empire chinois prend forme. Il a nom l’Organisation de Coopération de Shanghai. – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/archives/267110

Le gouvernement australien justifie l’acquisition de sous-marins à propulsion nucléaire (encore récemment armement écarté pour respecter le TNP – traité de non-prolifération nucléaire –) au nom de « la sécurité nationale, menacée, selon Canberra, par la Chine ». Mais, en réalité, sous la pression des États-Unis qui, dans le cadre de leur réorientation stratégique et concentration militaire dans la zone indo-pacifique, ont délibérément décampé de l’Afghanistan (et non pas chassés par les moyenâgeux talibans, ces hordes islamistes sanguinaires déguenillés, comme le proclament certains observateurs pétris d’anti-américanisme primaire. De même, contrairement aux informations répandues, les Américains n’ont pas été contraints d’abandonner leur arsenal militaire dans leur prétendue débandade, mais les ont sciemment livrés aux talibans pour leur permettre d’assurer, dans leur futur État en transition, le maintien de l’ordre établi contre le peuple afghan tentée par la révolte insurrectionnelle anti-féodale, l’agitation subversive sociale, et surtout mater les groupes rebelles armés menaçant la stabilité du pays. Résultats de recherche pour « Afghanistan » – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/?s=Afghanistan

Le départ précipité chaotique organisé spectaculairement par les États-Unis a été une mise en scène pour ne pas être accusés d’avoir cédé officiellement des armes aux talibans. Les Américains, en fins stratèges, avaient besoin, depuis vingt ans, des talibans vivants, pour justifier leur maintien en Afghanistan. Aujourd’hui, ils ont besoin de talibans surarmés, pour maintenir l’ordre dans ce pays féodal en proie aux guerres tribales et à l’instabilité. Ainsi, contrairement aux informations enthousiasmées colportées par les gauchistes qui soutiennent toujours un camp impérialiste contre un autre, il est vrai, par humanisme, le plus faible, pour les Américains il ne s’agit pas d’une défaite, mais d’un réalignement stratégique ; et pour les Afghans, il ne s’agit aucunement d’une Libération nationale arrachée grâce à leur résistance, mais d’une propulsion contingente aux commandes de l’État) pour recentrer leurs forces dans la zone indo-pacifique, l’Australie a dû se ranger sous la bannière de l’Empire américain désireux de resserrer ses liens avec ses alliés atlantistes historiques en vue de ses préparatifs de guerre contre la Chine.

Cette nouvelle alliance AUKUS, qui vient compléter l’autre pilier de la stratégie indo-pacifique de la puissance impérialiste américaine, QUAD – composé de l’Inde, du Japon, de l’Australie et des États-Unis –, conclue pour contrer l’ascension de la Chine dans le Pacifique, s’inscrit dans la suite logique de la confrontation stratégique entretenue avec la Chine par les États-Unis, aujourd’hui exacerbée par le nouveau président démocrate, Joe Biden. Nouveau président auréolé de toutes les vertus humanistes par les médias mainstream, encensé comme l’incarnation du pacifisme comparé à son prédécesseur, Trump, anathématisé, décrit comme un « va-t-en-guerre ». Or, Trump a été l’un des rares présidents de l’histoire récente américaine à n’avoir pas engagé les États-Unis dans un nouveau conflit, faisant de lui le chef d’État le plus pacifique depuis Eisenhower (sic). Il est utile de rappeler que ce fut sous le règne d’Obama, « prix Nobel de la paix », que l’État militariste américain avait entamé sa réorganisation par le déplacement de son système d’agression militaire du Moyen-Orient et de l’Europe de l’Est en direction de l’Extrême-Orient-Pacifique (dont la Mer de Chine et l’Asie du Sud-Est). La Chine et les États-Unis sont au bord de la guerre – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/archives/266962 (Nous le répétons, la personnalité du criminel de guerre à la tête de l’État totalitaire n’a aucune importance à long terme en autant qu’il serve les intérêts du clan dominant le système économique capitaliste. NDÉ).

Enfin, Pékin n’a pas tardé à réagir. La Chine a dénoncé la vente « irresponsable » de submersibles nucléaires, et «une mentalité de guerre froide» ouverte par les États-Unis, allant jusqu’à qualifier Biden de «chef de gang de rue». Nous dirions un vieux chef d’État impuissant économiquement, en rut et belliqueux penchant vers la sénilité… preuve que tout polichinelle exécutant peut faire l’affaire…

Ironie du sort, en France, pendant que l’impérial gouvernement Macron aussi amateur qu’immature livre une «guerre fratricide» à son peuple avec le PASSE sanitaire et les multiples restrictions, la puissance américaine de Biden, aussi commercialement rouée que diplomatiquement douée, commet en sous-main contre la France le CASSE du siècle en lui raflant le juteux contrat des sous-marins meurtriers.

De même, ironie de l’histoire, pendant que l’humanité, tétanisée, est confinée par les gouvernants pour échapper à la virtuelle menace d’un prétendu serial Keller, le Covid-19 (cette arlésienne), une réelle menace se précise, autrement plus concrètement meurtrière que le coronavirus : la Troisième Guerre mondiale (qui semble-t-il sera d’abord virale, puis numérique, puis boursière, puis monétaire, puis sociale et enfin nucléaire. «Nous sommes en guerre!» L’après Covid-19: Évolution des problématiques de défense et d’agression – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/archives/266668 NDÉ).

Troisième Guerre mondiale préparée par les mêmes dirigeants qui prétendent se soucier de la santé des populations, se battre pour sauver des vies humaines des griffes du coronavirus, pendant qu’ils leur réservent une mort certaine sous les bombes, les salves financières, voire les armes nucléaires. Résultats de recherche pour « nous sommes en guerre » – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/?s=nous+sommes+en+guerre

Ainsi, les préparatifs de guerre enclenchés par le bloc atlantiste, en particulier, son noyau dur des agressifs et désespérés impérialistes : – États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada, Japon – atteignent leur point culminant. Mais, comme l’avait déclaré devant l’assemblée parlementaire de l’OTAN Donald Trump : «un pays débiteur – importateur – et client dépendant – ne peut entrer en guerre contre un pays créditeur – exportateur – et fournisseur de biens stratégiques essentiels» (il visait l’Allemagne vis-à-vis la Russie et le projet North Stream 2: Résultats de recherche pour « nord stream » – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/?s=nord+stream NDÉ). La crise sanitaire a donné raison à Trump avec « la guerre des masques » livrée au début de la pandémie entre les pays occidentaux dépendants pour se procurer la précieuse marchandise auprès de la Chine, principal producteur, donc fournisseur. Au début de la pandémie, en février-mars 2020, les pays occidentaux, désindustrialisés depuis plusieurs décennies, avaient pris conscience de leur dépendance vis-à-vis de la Chine en matière de fourniture de produits manufacturés indispensables. (L’histoire de la dépendance du grand capital occidental se répète avec la pénurie patentée de containers et de microprocesseurs au sortir des confinements déments : Deuxième phase des préparatifs de guerre: les « pénuries » organisées et l’inflation planifiée – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/archives/266929 NDÉ).

Actuellement, la guerre entre les pays pour l’approvisionnement des marchés occidentaux dépendants des fournisseurs manufacturiers chinois a pris des proportions alarmantes, sans oublier la dépendance vis-à-vis de l’énergie russe, du pétrole arabe, des matières premières et provisions des pays du Sud. La dernière dépendance relevée par les pays occidentaux, paralysant de nombreuses entreprises, concerne les composants électroniques fabriqués principalement en Asie. Les États-Unis et les pays atlantistes, notamment européens, ne produisent que 10% des semi-conducteurs nécessaires à leurs besoins. Que voilà un exemple probant de l’inéluctabilité de la mondialisation du mode de production capitaliste développé à son stade suprême, c’est-à-dire à son stade impérialiste décadent.

Aussi, pour se conformer aux recommandations de Trump qui préconisait, comme on l’a rapporté plus haut, l’indépendance des approvisionnement avant de mener une guerre contre un pays fournisseur, les pays occidentaux ont commencé à mettre en application ce programme d’auto-suffisante, de «rapatriement-relocalisation» de la production manufacturière établie jusqu’à présent majoritairement en Chine. ( « Nous sommes en guerre »: Défaite de la globalisation et victoire du nationalisme protectionniste flagornent les économistes – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/archives/266340 ) Aussi, les États-Unis, le Japon, l’Inde, et l’Australie ont émis le souhait de lancer une initiative pour protéger les approvisionnements de semi-conducteurs, ces composants électroniques indispensables à la fabrication des smartphones, des voitures, des avions et de nombreux appareils, que nombre d’industriels peinent à se procurer, notamment en Occident.

Au vrai, les récentes pénuries constatées en Occident ont été délibérément accentuées (planifiées) pour contraindre les pays atlantistes à réorganiser leur approvisionnement indépendamment des pays de l’Alliance de Shanghai, afin de pouvoir poursuivre leurs préparatifs de guerre en toute indépendance (sic). Mais, également, pour justifier la hausse des prix que les prolétaires devront supporter, induisant la baisse de leur pouvoir d’achat. Donc, corrélativement, la dégradation de leurs conditions sociales, l’affaiblissement de leur résistance, la déstructuration de leur personnalité, facilitant ainsi leur assujettissement social, leur aliénation idéologique et, in fini, leur enrôlement militaire dans la future guerre globale en préparation… objectif ultime des politiques criminelles du Grand capital mondialisé à l’Est comme à l’Ouest. Le prolétariat ne réclame pas la « réforme-refonte » – the Great Reset – de ce système décadent mais son renversement – sa destruction définitive – et son remplacement par un nouveau mode de production prolétarien. NDÉ.

Cette « stratégie du chaos » s’inscrit dans la logique de la gouvernance psychopathique actuellement mise en œuvre par les gouvernants aussi bien atlantistes qu’asiatiques, pour qui, pour régner et perpétuer le mode de production capitaliste en crise globale, l’humiliation, l’avilissement, l’apeurement, la tétanisation, la pathologisation du «prolétariat mondial» deviennent des priorités gouvernementales, pour remporter la guerre de classe contre le prolétariat international, et la guerre impérialiste contre leur rival ascendant ou décadent. Ce pendant la crise économique systémique les frappera tous: Résultats de recherche pour « crise économique » – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/?s=crise+%C3%A9conomique

Khider Mesloub