LOI 96, LA LANGUE

Il y a deux ans, le gouvernement Ford en Ontario a coupé drastiquement dans les services à sa minorité francophone et a IMPOSÉ et DÉCRETÉ « God Save The Queen » comme hymne national à QUEEN’S PARK. Les Francophones ontariens ont subi deux gifles humiliantes de ce gouvernement ultra monarchiste.

Maintenant, regardez la différence au Québec où on met des gants blancs pour ne pas trop indisposer notre minorité anglophone. Legault, quand il traite avec la minorité anglophone, est mal à l’aise, complaisant et serviable. Il le dit lui-même : « On a réussi à faire un compromis raisonnable.»

Voila la différence. M. Legault est le chef de la NATION québécoise. On lui a confié le mandat de S’AFFIRMER comme tel. Il est notre défenseur ! Doug Ford aussi. Lui, il ne s’est pas gêné pour DÉCRÉTER sa position, contrairement à Legault avec son … compromis raisonnable ! Il ne fait pas peur à personne.

C’est vrai que Legault est dirigé par BIG-TECH et BIG-PHARMA, deux entités anglophones qui ont plus de pouvoir que lui. Là aussi, il le répète souvent : « Les Québécois gagnent trop cher ! » Là, il est capable de nous imposer un DÉCRET. Il s’attaque à nous ! Il ne faut pas qu’un Québécois francophone gagne plus cher qu’un Anglophone canadien ! C’est toujours la vieille mentalité Francophone québécoise du « petit pain » qui vient brouiller les cartes.

Michel Chartrand l’a dit: «Les Québécois sont… peureux!» Voilà une autre preuve.

«S’il vous plait? Je peu tu?» On est ENCORE Là! On n’avance pas! On recule.

À Ottawa, on ne s’énerve pas. Legault fait pas peur à personne. La Ministre des Langues officielles, Mélanie Joly, a rappelé aux Communes sa volonté de « reconnaître le droit de travailler en français, d’être servi en français et de ne pas être discriminé sur la base d’être francophone dans les entreprises fédérales au Québec et dans les régions à forte présence francophone». Ne retenez pas votre souffle!

Si j’étais Legault, J’enverrais deux DÉCRETS à Ottawa et à QUEEN’S PARK. Un : pour dire que si la Ville d’Ottawa persiste à demeurer unilingue anglophone, alors, Montréal deviendra unilingue francophone. Et deux: Que Québec va DÉCRÉTER les mêmes lois anti minoritaires que l’Ontario si ça ne change pas là-bas. On va voir qui est le vrai méchant?!?

Qu’en pensez-vous?

John Mallette

Le Poète Prolétaire