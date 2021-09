De la Résistance populaire passive à la Résistance consciente active

Un homme politique célèbre a écrit : «L’IMPÉRIALISME C’EST LA GUERRE». La preuve qu’il avait raison c’est que depuis qu’il a écrit cette missive la guerre n’a jamais cessé ni l’expansion impérialiste…aujourd’hui appelé la « mondialisation ». Ainsi, deux grandes guerres impérialistes pour le partage des marchés ont été imposées aux peuples du monde entier depuis cet énoncé.

Évidemment, nous les péquenots ne possédons aucun pouvoir, même pas électoral, pour influencer le cours des guerres locales – régionales – continentales ou mondiales. Un larbin qui accuse la populace de militarisme guerrier ferait bien de se raviser…ceux qui commandent les guerres ne sont pas ceux qui en meurent.

Mon propos – tout comme celui des résistants qui appellent à faire la guerre populaire à la guerre réactionnaire – vise simplement à comprendre le dessous des cartes économiques – politiques – idéologiques – sociales qui sont manipulées et présenter en désordre (nos détracteurs apprécient la théorie du CHAOS, une variante de la théorie du COMPLOT) par les médias menteurs et autres plumitifs stipendiés.

Il est du devoir des résistants de montrer et de démontrer que des lois et des forces inhérentes – contingentes – orientent l’histoire de l’humanité, quels que soient les personnages politiques – affairistes – élitistes – oligarchiques – qui s’esbroufent sur le devant de la scène publique ou médiatique.

Seule la connaissance de ces lois économiques ou politiques et de leur application, suivant les principes du matérialisme scientifique, permet de comprendre ce que la bourgeoisie impuissante et complotiste dissimule et embrouille à souhait.

La guerre n’est pas le but du développement du mode de production capitaliste… dont l’objectif et la finalité sont tout autre. La guerre, que ce soit à l’échelle locale – régionale – continentale – mondiale – est un moyen ultime que le système désespéré « utilise » – « provoque » – « engendre » – malgré qu’elle détruit des moyens de production et des forces productives, quand tous les autres moyens de maintenir la productivité et les profits ont échoué.

L’industrie de l’armement et de la guerre n’est pas la matrice du système capitaliste. Cette industrie est un épiphénomène parasitaire qui tente de récupérer l’activité guerrière destructrice de plus-value pour enrichir (accumulation) une clique de capitalistes parasitaire. On ne peut comprendre le fonctionnement global du système capitaliste en observant uniquement cette activité non productive dissociée de l’ensemble des activités de production – commercialisation – financiarisation du mode de production capitaliste.

Pour conclure, nous souhaitons attirer l’attention de la Résistance sur les dangers imminents de guerre mondiale pour laquelle nous servirons encore une fois de chair à canon. Nous seuls pouvons contrer ce danger.

Il importe peu que ce soit l’aile des faucons féroces ou l’aile des colombes-pacifistes des capitalistes qui soient aux commandes des États bourgeois-larbins… ils sont tous pareils, ils courent tous après le profit maximum. Les lois inexorables du capital les mèneront tous à la guerre comme le démontre la saga de l’hystérie pandémique du COVID-19… dont ils préparent déjà la deuxième étape. Les préparatifs de guerre des puissances atlantistes contre l’alliance asiatique et vice versa – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/archives/267143

Tous, droitistes-fascistes-centristes-gauchistes-socialistes-communistes-syndicalistes, ont hurlé avec les loups du totalitarisme sanitaire et ont abandonné les pauvres et les travailleurs à leur misère. Ces misérables s’apprêtent même à s’en prendre à nos enfants dans des «vaccinodromes» improvisés. Malgré tout, il est bien qu’il en soit ainsi – la bourgeoisie montre son vrai visage et nous laisse le champ libre pour mobiliser les travailleurs. Saurons-nous en profiter pour nous organiser et résister?

Comme pour le soulèvement des « Gilets jaunes« , encore cette fois dans sa résistance au totalitarisme étatique la population s’est donnée des portes-paroles sorties de ses rangs, HOMMAGE AUX RÉSISTANTS – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/267127 et elle a répudié la vieille garde réformiste, opportuniste, populiste, droitiste ou gauchiste. Cette fois cependant la Résistance balaie la Terre entière affrontant le capital mondialisé de l’Afghanistan jusqu’à l’Australie. Faisons la guerre à la guerre pandémique – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/archives/266905

Résistants, nous nous apprêtons mondialement à franchir le Rubicon. Quand spontanément et massivement notre résistance populaire passive se transformera en résistance prolétarienne active, nous pourrons proclamer que nous avons transité de la conscience de classe «en soi» à la conscience de classe «pour soi» – condition de la révolution sociale.

D’ici là, ensemble, faisons la guerre populaire à la guerre réactionnaire en préparation.

Robert Bibeau