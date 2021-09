Lettre aux Talibans, quelques conseils très utiles

Par Pepe Escobar et Ejaz Akram. Sur La Plume et L’Enclume.

Après la nomination par les talibans d’un gouvernement provisoire qui a été considéré comme très controversé en Afghanistan et qui n’a pas vraiment plu aux voisins eurasiens du pays, j’ai demandé au Dr Ejaz Akram, professeur de religion et de politique mondiale à l’Université de la défense nationale à Islamabad, une analyse détaillée. Il m’a envoyé un essai étonnant et unique, à lire absolument, tant à l’Est qu’à l’Ouest, présenté ici dans une version légèrement modifiée, mais dont le punch est intact. Le Dr Ejaz possède l’autorité nécessaire non seulement pour dresser la carte de l’échiquier régional, mais aussi pour suggérer aux Talibans les voies vertueuses pour guérir l’Afghanistan après quatre décennies de guerre imposée (P.E.).

Sur la demande d’un « gouvernement inclusif ».

Imaginez que l’on ait demandé aux révolutionnaires français de conserver les éléments du règne de Louis XVI pour constituer la nouvelle république, pour qu’elle reste « inclusive ».

Imaginez que l’on demande aux révolutionnaires américains de conserver les loyalistes britanniques dans le cadre de la nouvelle république américaine pour qu’elle reste « inclusive ».

Imaginez que l’on ait demandé aux bolcheviks de garder les loyalistes tsaristes au sein du gouvernement pour que tout soit inclusif.

Imaginez que l’on ait demandé au président Mao de conserver le Kuomintang dans sa nouvelle organisation pour que tout soit inclusif.

Imaginez que l’on ait demandé à l’imam Khomeini de conserver les éléments du gouvernement fantoche du Shah pour que le nouveau gouvernement iranien soit inclusif.

Imaginez qu’il ait été demandé à Erdogan, peu après le coup d’État, de conserver le mouvement Gulen intact pour que le gouvernement turc reste ouvert à tous.

Imaginez que l’on demande aux Saoudiens d’accorder une représentation adéquate à un quart de sa population, les chiites, pour que le royaume reste ouvert à tous.

Imaginez que l’on demande à Modi, en Inde, d’accorder les pleins droits de citoyenneté aux musulmans, aux sikhs et aux autres minorités pour que le RSS-Inde reste ouvert à tous.

Si tout ce qui précède est impossible, quelle est la logique de la soi-disant communauté internationale lorsqu’elle demande aux Talibans de garder au sein de leur gouvernement ceux qui ont aidé et encouragé l’occupation étrangère totalement injustifiée, afin que tout soit inclusif ?

Ce qui s’est passé en Afghanistan n’est pas un simple changement de gouvernement. Un État fantoche responsable du meurtre de son propre peuple et de la propagation de la subversion dans la région a été renversé. On ne parle de gouvernement qu’une fois la formation de l’État achevée. Conserver les éléments de l’Ancien Régime, c’est maintenir en vie les cinquièmes colonnes qui peuvent défaire leur lutte d’un demi-siècle pour empêcher l’entrée de l’étranger. C’est comme demander à un chirurgien de ne pas retirer tous les tissus cancéreux d’un patient atteint d’un cancer, car ils pourraient s’avérer utiles plus tard.

Un État est un groupe qui doit avoir le monopole de l’usage légitime (légale dirions-nous. NDÉ) de la violence. Tous les autres groupes doivent être désarmés et démantelés. Une fois que l’État est formé et que tous les groupes souscrivent à un credo partagé par tous, alors un gouvernement peut être formé par un groupe plus large de personnes qui reflétera les sensibilités, les croyances et les valeurs des gens. Si ce gouvernement ne le fait pas, le peuple ne le considérera pas comme légitime et l’État organisera un coup d’État et renverra le gouvernement.

La légitimité de cet État provient d’un principe auquel la population de ce pays souscrit par le biais de ses ancrages socio-religieux primordiaux. Ce dénominateur commun en Afghanistan n’est autre que l’ensemble des croyances et les valeurs musulmanes. Même si l’écrasante force des talibans est pachtoune (ce qui signifie qu’ils pratiquent le code pachtoune et sa compréhension de la charia sunnite hanafi), les Afghans non pachtounes sont tous musulmans également. Leur dénominateur commun reste donc l’islam.

Par conséquent, le fait que les Talibans insistent pour que leur régime soit fondé sur des principes islamiques relève d’une saine logique. S’attendre à ce que les Afghans adhèrent au libéralisme suédois est un rêve éveillé. Ashraf Ghani était prêt à s’engager dans cette voie insensée, mais les talibans sont trop intelligents pour en faire autant.

N’oubliez pas que les talibans ont pris le contrôle de l’ensemble du pays sans avoir à combattre. La soi-disant armée nationale afghane s’est dissoute si facilement qu’elle a embrassé les combattants talibans et beaucoup les ont même rejoints. Si l’opinion publique ne soutient pas un mouvement de résistance, celui-ci ne pourra jamais réussir.

C’est la preuve de l’inclusion des talibans. Contrairement aux bolcheviks, aux révolutionnaires français, aux révolutionnaires américains, aux Saoudiens, aux Iraniens et à bien d’autres qui ont massacré leurs opposants sur le chemin du pouvoir, les talibans ont accordé une amnistie générale à tous. Qui a le plus de pitié dans son cœur, les géniteurs des républiques modernes ou les talibans ? Nous n’avons jamais vu un tel spectacle dans l’histoire récente de l’humanité. Si ce n’est pas de l’inclusion, alors qu’est-ce que c’est ?

La raison pour laquelle la « communauté internationale », c’est-à-dire une bande de nations occidentales dévoyées, hurle et s’inquiète d’un système islamique pour l’Afghanistan est due à ses préjugés habituels et historiques contre l’Islam et les musulmans. Des croisades au colonialisme, dans l’imagination de l’Occident, l’Islam est le croque-mitaine par excellence. Edward Said l’a très bien illustré dans son célèbre classique, L’Orientalisme. L’industrie contemporaine de l’islamophobie est une autre preuve de la haine infondée de l’Occident envers l’Islam. On ne peut qu’espérer que les systèmes politiques chinois et russe ne permettent pas à leurs élites dirigeantes de s’engager dans cette voie, sinon les conséquences à long terme pour ces deux superpuissances risquent de ne pas être agréables. Jusqu’à présent, leurs médias d’État s’inscrivent dans la logique occidentale de l’inclusivité, à l’instar de leurs positions pro-américaines au lendemain du 11 septembre, sans trop réfléchir à qui avait raison et qui avait tort. Nous sommes convaincus que ces deux systèmes politiques feront de meilleurs jugements cette fois-ci.

Une autre proposition absurde de la communauté internationale « auguste » est que les talibans doivent tenir les promesses qu’ils ont faites du jour au lendemain. C’est comme demander à un nouveau-né de commencer à courir immédiatement après sa naissance. Toute personne connaissant l’ABC de la diplomatie devrait savoir que ce n’est pas possible. L’État doit d’abord être consolidé. Cela prendra quelques mois.

La mise en place provisoire ne doit pas inclure des éléments de l’Ancien Régime qui étaient à la solde de l’ennemi qu’ils ont combattu pendant vingt longues années. Il faut ensuite recruter une variété d’éléments interethniques dans le pays qui souscrivent au dénominateur commun des croyances et des valeurs dont l’État est censé être l’avant-garde. C’est ce qu’on appelle l’inclusion, qui confère à l’État sa légitimité aux yeux de la population.

Une fois l’État consolidé, un gouvernement doit être formé conformément aux principes islamiques. L’Islam est neutre quant à la forme du gouvernement. Il insiste seulement sur le fait que, quelle que soit la forme du gouvernement, le résultat doit être la justice. Qu’il s’agisse d’un royaume, d’une cité-État, d’une démocratie ou de toute autre forme, le résultat doit être la justice.

Le Coran suggère également que la justice n’est pas l’égalité. L’égalité consiste à donner à chacun la même chose ; la justice consiste à donner à chacun ce qui lui est dû. Le Coran est kitab-al-insaf (livre de la justice) et non kitab-al-masawat (livre de l’égalité).

Après la période de consolidation de l’État, la formation du gouvernement devrait se faire sur le principe de la méritocratie, et non sur celui de la démocratie multipartite, dans laquelle les capitalistes mondiaux feront des démocrates leurs prostitués et arnaqueront le peuple. Des personnes honnêtes et compétentes, issues de toutes les ethnies, devraient être choisies, puis formées et ensuite diriger le gouvernement.

Mais cette phase vient après le processus de formation de l’État, au cours duquel il ne faut jamais oublier que la communauté qui a lutté et fait d’énormes sacrifices pour chasser les étrangers devrait avoir plus de poids dans la formation de l’État que celle qui s’est rangée du côté de l’oppresseur pour tuer son propre peuple et ses voisins. C’est une question de bon sens, qui dépasse le QI de la « communauté internationale ».

Un message aux Talibans

J’adresse mes félicitations aux ghazis des émirats d’Afghanistan et offre des prières de condoléances pour les moudjahidin qui sont devenus des martyrs dans leur jihad contre les gouvernements oppressifs, atroces et cruels des États-Unis et de leurs alliés occidentaux. En deux siècles d’humiliation contre le monde musulman, vous avez enterré les Britanniques, les Bolcheviks et les Yankees dans vos montagnes avec leurs empires.

Les épreuves que vous avez subies et les sacrifices que vous avez consentis pour le millat ont produit en vous un caractère dont vous pouvez être fiers. Maintenant que vous avez réussi à vaincre l’occupation étrangère, il reste encore beaucoup à faire. Le monde vous suggère déjà d’adopter une direction qui sera désastreuse pour vous à long terme. En tant qu’érudit qui connaît bien l’Occident et l’Asie de l’Est, ainsi que les différentes conceptions de l’Islam au sein de la civilisation islamique, je suis peut-être en mesure de faire quelques humbles suggestions qui pourraient s’avérer utiles pour tracer votre avenir.

Tout d’abord, l’épée de votre main droite peut maintenant passer dans votre main gauche, et vous devrez saisir le stylo dans votre main droite.

L’ère de la résistance militaire est désormais révolue, mais vous devez toujours défendre et développer votre pays. Si vos ennemis prévoient toujours de vous bombarder, leurs efforts cinétiques seront complétés par une malicieuse guerre hybride, à laquelle vous n’êtes peut-être pas totalement préparé. Sans le pouvoir de la connaissance, cette guerre hybride ne peut être gagnée.

La constance dont vous faites preuve depuis des décennies découle du principe d’istiqamat (l’un des neuf principes du pachtounwali). Vous avez été torturés, incarcérés et tués, mais l’ennemi n’a pu ni vous acheter avec de l’argent, ni vous matraquer pour vous soumettre au cours des vingt dernières années. Cela montre que vous avez le basirat (capacité à voir au-delà des façades apparentes et des fausses promesses).

Ce sont des aspects essentiels du caractère, qui sont des conditions préalables nécessaires à un leadership moralement et spirituellement droit dans l’art de gouverner. Basirat vient de tazkiyya-i-nafs (purification de l’âme), qui à son tour vient de l’austérité et d’être strict avec soi-même et généreux avec les autres. Cela aussi, vous l’avez prouvé après avoir accordé une amnistie générale à tous ceux qui vous ont combattu, alors qu’il aurait été parfaitement islamique d’exiger un châtiment comme l’ont fait les procès de Nuremberg menés par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale.

Gardez à l’esprit que les mouvements démarrent avec un grand esprit qui s’affaiblit avec le temps parce que les adhérents se retirent dans leurs zones de confort, deviennent complaisants et sont finalement vaincus par les forces du mal qui se cachent toujours dans l’ombre. Sous votre direction, l’Afghanistan deviendra bientôt l’un des pays les plus riches du monde. Veillez à ce que les besoins de vos populations soient satisfaits et à ce qu’elles jouissent d’une prospérité modérée, sinon l’excès de richesse rendra votre population obèse, paresseuse et lâche comme les Arabes du Golfe.

La dernière grande vague d’oppression occidentale est arrivée en Afghanistan après le 11 septembre. Cette vague prendra encore 2 à 4 ans avant de s’estomper et de se calmer définitivement. Lorsqu’elle s’affaiblira, elle emportera, tel un tsunami, de nombreuses choses indésirables dans votre voisinage. Même si vous ne voulez pas transformer vos voisins, beaucoup d’entre nous commencent déjà à être transformés par votre victoire. Le mouvement cachemiri, le mouvement pour l’indépendance du Khalistan, le mouvement palestinien et le mouvement contre la corruption au Pakistan s’inspirent déjà de votre victoire contre les forces d’oppression.

L’Islam ne s’accommode pas de la philosophie politique libérale séculaire, du sein de laquelle est née la fraude démocratique moderne. Ne vous en rapprochez pas. Les musulmans modernistes vous diront que le concept de Shura est une démocratie. Ce n’est pas le cas. La Shura n’est pas une démocratie de style occidental, mais un système de consultation prévalant à tous les niveaux de la société, du domaine de la famille à l’État. Utilisez cela à tous les niveaux, comme vous l’avez fait pendant vos années de résistance.

Comment traiter avec les grandes puissances

Les gouvernements des pays occidentaux étaient vos ennemis. Ils vous ont occupés, ont fait couler votre sang et ont détruit la paix régionale. Vous pouvez leur pardonner, mais n’oubliez pas. Il est préférable de mener une diplomatie agressive pour le moment, mais vous ne devez en aucun cas faire preuve de clémence à leur égard. Ils ne la méritent pas. Affamez-vous si vous le devez, mais ne cédez pas à ces forces. Appliquez la loi du Pashtunwali et de la Shariah pour les traiter.

Vous dites que le Pakistan est votre deuxième maison. Si vous formez votre gouvernement selon les principes islamiques, il finira par faire partie de votre première maison. L’Afghanistan n’est pas une nation. C’est un territoire qui comprend de nombreuses nations. Le Pakistan n’est pas non plus une nation. C’est une union de quatre grandes nationalités et de quelques autres plus petites. Ce pays a également été créé au nom des valeurs islamiques, mais ses élites corrompues et occidentalisées ont oublié la mission initiale. Tant de Pachtounes, de Hazaras et de Tadjiks sont venus au Pakistan successivement à travers diverses guerres et en ont fait leur foyer. Vous le pouvez aussi, non pas en tant que réfugiés, mais en tant que citoyens confédérés.

L’Afghanistan et le Pakistan ont appris qu’en matière de défense et de politique étrangère, les deux pays doivent être sur la même longueur d’onde, sinon il y aura toujours des problèmes. Si nous intégrons la défense et la politique étrangère, le contrôle économique de vos ressources peut rester entre les mains des Afghans, tout comme le contrôle économique des ressources pakistanaises peut rester entre les mains des Pakistanais.

Cela ne fonctionnera que sur le court terme. Mais comme vous êtes enclavés, vous devez avoir accès au territoire pakistanais de telle sorte que le Pakistan n’ait pas besoin d’accéder à votre territoire. Toutefois, étant donné que le commerce avec l’Asie centrale enclavée est primordial, vous pouvez permettre au Pakistan d’avoir accès à l’Asie centrale, ce qui transformera une dépendance unilatérale en codépendance, ce qui sera bénéfique pour les deux pays. En outre, considérez le point très important suivant.

L’Afghanistan s’étend sur environ 653 000 km², dont un peu moins de 12 % de terres arables, soit 78 360 km². Un kilomètre carré représente 247 acres. Aux États-Unis, un acre nourrit environ 1 à 2 personnes. En Afghanistan, si un acre nourrit 10 à 15 personnes, on ne peut nourrir que moins de 2 millions de personnes sur une population d’environ 38 millions. Les 36 autres millions doivent être nourris par le Pakistan, car c’est la source la moins chère de blé excédentaire. Les 882 000 km2 du Pakistan comptent plus de 40 % de terres arables et produisent des excédents de blé et de riz.

Vous avez besoin du Pakistan pour votre accès à la mer, votre sécurité alimentaire et la mise en place d’une capacité de défense moderne. Si vous continuez à pratiquer le nationalisme afghan et que le Pakistan continue également à pratiquer les idéologies rétrogrades de l’Oncle Tom, datant de l’époque révolue des Lumières européennes, les deux pays resteront des adversaires. Le Pakistan restera pauvre et vous mourrez de faim. Le temps d’extraire vos ressources et de les vendre pour acheter de la nourriture et construire des infrastructures, vous continuerez à endetter le peuple afghan.

Associez-vous aux différents secteurs du Pakistan, à l’exception de ce qui concerne votre politique. Si vous engagez votre politique avec le Pakistan, nous vous laisserons tomber. Jusqu’à ce qu’une élite politique pleinement éveillée prenne vie au Pakistan, vous devriez rester à l’écart. Si et quand cela se produit, alors intégrez-vous au Pakistan aussi étroitement que possible.

Il est fort probable que vous produisiez un espace social de type iranien au début. Mais veillez à ne pas suivre le modèle saoudien, car il est totalement anti-islamique. N’oubliez pas que des femmes musulmanes ont dirigé des armées d’hommes dans notre histoire. Nous avons produit des femmes savantes avant que toute autre civilisation ne le fasse. Nous avons même produit des femmes sultanes avant tout le monde.

Cependant, depuis un demi-siècle, l’Afghanistan n’a pas connu la paix, et la situation des femmes, comme celle des hommes, n’a été axée que sur la survie. Ainsi, votre politique actuelle concernant les femmes en Afghanistan est assez réaliste pour une société pachtoune conservatrice, déchirée par les avertissements.

D’autres ne partagent pas le même point de vue. Respectez les injonctions islamiques et protégez vos femmes. Interdisez les idéologies féministes qui détestent les hommes, afin de protéger l’unité familiale. Nos femmes devraient bénéficier d’une liberté suffisante. Notre bien-être dépend de celui de nos mères, sœurs, filles et épouses. Résistez à toute pression de l’étranger à ce sujet et réorganisez progressivement la société de manière à ce que les femmes participent modestement mais pleinement à notre vie civilisationnelle et nationale.

Du point de vue de la sécurité alimentaire, revoyez la position islamique sur le contrôle de la population. La taille des familles devrait aujourd’hui être inférieure à celle de l’époque de la guerre. Dans deux générations, la taille gérable de la population en Afghanistan devrait être inférieure à 20 millions, comme dans le cas du Pakistan, qui devrait passer de 220 millions à 150 millions.

Source: https://www.unz.com/pescobar/a-letter-to-the-taliban/