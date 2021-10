Les femmes dans le 2e gouvernement Taliban et la poursuite de la résistance populaire

Par Radical de gauche d’Afghanistan (LRA). 1er octobre 2021. Traduction et commentaires :

Les talibans, en tant que groupe extrémiste islamique, ont leur propre interprétation de l’islam et du Coran. Non seulement ils sont incapables d’être flexibles sur les droits des femmes et les libertés civiles, mais ils sont également incapables de répondre positivement aux besoins économiques, scientifiques, politiques, culturels et sociaux de la société afghane contemporaine. Contrairement aux hypothèses optimistes de certaines personnes, les talibans n’ont pas changé au cours des deux dernières décennies. Il n’y a aucun changement dans leur façon de penser, leur comportement ou leurs points de vue, leur idéologie.

Les talibans ne reconnaissent pas les femmes comme des membres actifs et indépendants de la société humaine. Ils ne croient pas aux capacités des femmes, à la dignité humaine et à l’égalité des droits des femmes dans la société et dans la famille. Depuis deux ans, les talibans poursuivent des pourparlers de paix et de réconciliation avec les États-Unis et le gouvernement d’Achraf Ghani, insistant toujours pour qu’ils reconnaissent les droits et libertés des femmes, mais dans le cadre de l’islam et de la charia !! Le fait est que l’islam et la charia n’ont jamais donné aux femmes les mêmes droits et libertés qu’aux hommes.

Selon la loi féodale islamique, un homme a le droit d’avoir quatre femmes en même temps, et un frère reçoit deux fois plus que sa sœur de l’héritage de son père. Dans l’Islam, les femmes sont considérées comme irrationnelles et n’ont donc pas le droit d’être à la tête d’un pays ou d’une société, ou de servir de juge au gouvernement. De plus, dans une affaire judiciaire, le témoignage de deux femmes équivaut au témoignage d’un homme. Selon la loi islamique, toutes les femmes et les filles adultes sont tenues d’observer le hijab islamique et ne peuvent pas voyager sans un homme adulte Muharram ou quitter la maison ou avoir des interactions avec leurs amis sans la permission de leurs maris. Une femme ne peut pas divorcer sans raisons et preuves solides, mais un mari peut divorcer de sa femme à tout moment, quand il le souhaite.

Ainsi, aujourd’hui, les actions de l’Émirat islamique des talibans contre les femmes en Afghanistan sont conformes aux principes, aux valeurs islamiques et à la charia (loi coutumière). En plus de mener la guerre contre l’occupation militaire américaine pendant 20 ans, leur autre objectif était d’établir un véritable système islamique et charia en Afghanistan. Les dirigeants et les membres des talibans ne peuvent pas aller au-delà de leurs objectifs islamiques en raison de pressions extérieures ou d’accords politiques et économiques, car ils peuvent comprendre les sentiments et les pensées de leurs partisans et de dizaines de milliers de combattants. Les dirigeants talibans savent que s’ils adoucissent leur position sur les droits des femmes et les droits civils, ils se heurteront à une vive opposition et résistance de la part de leurs partisans et combattants. Les dirigeants talibans ne veulent pas perdre leur soutien dans cette situation critique et provoquer l’effondrement de leur gouvernement. ( Lettre aux Talibans, quelques conseils très utiles – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/267232 NDÉ).

Même pendant la guerre contre l’occupation des États-Unis et de l’OTAN, les femmes et les filles des zones contrôlées par les talibans se sont vu refuser l’accès aux établissements d’enseignement et aux écoles. Sans un hijab à part entière, les femmes ne peuvent même pas se rendre à l’hôpital pour se faire soigner ou travailler à l’extérieur de la maison.

Lorsque les talibans ont libéré Kaboul le 15 août de cette année et que le régime fantoche des États-Unis et de l’OTAN a été renversé à Kaboul, les talibans ont rapidement exprimé leur opposition aux femmes et leur ont imposé de sévères restrictions. Ils ont licencié le personnel féminin des agences gouvernementales, ont ordonné aux enseignantes de rester à la maison et ont interdit aux filles d’aller à l’école. Ils ont aboli le ministère de la Condition féminine et l’ont remplacé par le département « propagation de la vertu et prévention du vice ». Aucune femme n’a été vue dans le cabinet annoncé des talibans et dans d’autres postes clés du gouvernement.

La nature du mouvement taliban, ses revendications et ses objectifs n’étaient pas un secret. Le gouvernement américain et les membres clés de l’OTAN tels que la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France, le Canada et l’Australie sont bien conscients que les talibans n’ont apporté aucun changement, mais malgré cela, en février 2020, les talibans et les États-Unis ont accepté d’autoriser aux talibans de rétablir leur autorité en Afghanistan. La critique des talibans par les États-Unis et l’OTAN, l’imposition de sanctions à leur encontre ou le gel des 9,5 milliards d’avoirs afghans est une tromperie du peuple afghan et le monde. Les États-Unis et les États membres de l’OTAN sont responsables de la catastrophe humanitaire actuelle en Afghanistan et de la violation des droits des femmes.

Ses intérêts politiques et économiques sont importants pour l’impérialisme américain et ses alliés de l’OTAN. Ils peuvent traiter très facilement des droits des femmes et des droits humains et ensuite les justifier par une propagande empoisonnée. La sympathie que les gouvernements américain et européen montrent aux femmes afghanes, ne sont que larmes de crocodile.

Les manifestations anti-talibans de certains groupes à Kaboul et dans d’autres provinces d’Afghanistan ou à l’étranger peuvent être favorables, mais il est également important de savoir ce que veulent les manifestants, qui dirige les manifestations et de qui attendent-ils de l’aide ?

Les femmes afghanes ne peuvent revendiquer des droits sous la direction de groupes djihadistes ou de partis fondamentalistes islamiques. Les femmes afghanes ne peuvent plus implorer leurs droits auprès des États-Unis ou de l’OTAN. Le « Front de résistance » dirigé par Ahmad Massoud et Amrullah Saleh n’est idéologiquement et naturellement pas différent des talibans. Ahmad Massoud et Amrullah Saleh, et le « Front de résistance afghane » dans son ensemble, sont l’ancienne Nizar Shura, ou Alliance du Nord, composée de groupes fondamentalistes islamiques affiliés à divers pays impérialistes. Le soutien de la France à Ahmad Massoud, ou portant un masque de défense de la démocratie et des droits de l’homme face au « Front de résistance » au Panjshir, vise à attirer l’aide financière et militaire internationale pour commercer à nouveau sur le sang des pauvres d’Afghanistan. Le groupe d’Ahmad Massoud et ses partisans ont détenu 50 % des parts des gouvernements de Karzaï et d’Achraf Ghani au cours des 20 dernières années, mais ils n’ont rien fait en faveur des femmes et il n’y a pas une seule femme à leur tête.

Les femmes afghanes ne devraient pas s’attendre à ce qu’Angela Merkel, Hillary Clinton ou la reine Elizabeth fassent pression sur les talibans pour qu’ils respectent les droits des femmes en Afghanistan. Les femmes afghanes ne doivent pas oublier la déclaration d’Hillary Clinton selon laquelle les moudjahidin ou groupes fondamentalistes islamiques ont été créés, financés et armés par les États-Unis dans les années 1980 contre l’invasion de l’Union soviétique, ainsi qu’ils ont émergé des talibans au début des années 1990 pour mettre en œuvre leurs stratégies géopolitiques en Afghanistan et dans la région. Pour les gouvernements des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne et de la France, peu importe la nature ou le but du groupe de mercenaires, qu’il soit anti-femmes ou anti-dr oits de l’homme, mais l’engagement du groupe en faveur des intérêts des États-Unis et de leurs alliés et la mise en œuvre de leurs programmes est essentielle.

Les talibans croient qu’ils ont vaincu la seule grande puissance militaire et économique du monde, les États-Unis, et 45 alliés sur le champ de bataille, de sorte que les menaces et les pressions actuelles n’affaibliront jamais la détermination des talibans. Les talibans insisteront sur leur système barbare islamique et charia contre les souhaits et les besoins du peuple et des femmes d’Afghanistan et ils écraseront brutalement toute opposition interne.

Les talibans n’ont aucun programme à propos de la vie des gens, la reprise économique, l’éducation, la santé et les services sociaux, l’emploi. Le traitement féroce et inhumain des femmes par les talibans, leur incapacité à surmonter les crises économiques, leur implication dans des activités terroristes et leur dépendance à l’égard de certains pays étrangers ne feront qu’exacerber la pauvreté dans le pays et ainsi le gouvernement taliban devra faire face à des protestations et des soulèvements généralisés et finira par être renversé.

Les forces de gauche, démocratiques et laïques et les militantes des droits des femmes doivent avoir leurs propres revendications et leurs objectifs indépendants. Exiger la présence d’une ou plusieurs femmes dans le cabinet des talibans n’est ni logique ni pratique. En fait, le gouvernement taliban ne peut pas représenter le peuple afghan, alors comment la présence de quelques femmes symboliques dans un système religieux aussi autoritaire et extrémiste peut-elle être un moyen de garantir les droits des femmes ?

Les groupes de gauche, démocrates, laïcs et féministes doivent se concentrer sur la construction et le renforcement d’une alternative indépendante, démocratique et laïque. Créer immédiatement une alternative progressiste qui s’opposerait non seulement aux talibans, mais aussi au « Front de résistance » djihadiste du Nord et à l’intervention des pays impérialistes et voisins, pourrait à court terme gagner le large soutien des pauvres. La lutte ne doit pas porter sur la réforme du régime taliban ou l’installation de plus de femmes dans le cabinet, mais sur le renversement du régime taliban et la création d’un État démocratique et indépendant.

Radical de gauche d’Afghanistan (LRA)

1 octobre 2021. Kaboul, Afghanistan