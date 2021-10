Le passe sanitaire premier stade du processus de gestion totalitaire mondialisé

Le dispositif de gestion totalitaire global et mondial se met en place progressivement. D’un point de vue économique, chaque personne (soit 7,7 milliards d’individus sur terre) est bénéficiaire des services de l’État. Chacun est tantôt prestataire et tantôt contribuable payeur de taxes et d’impôts. Chacun est tantôt consommateur de marchandises et tantôt producteur de marchandises (travailleur salarié ou autonome). Chacun est tantôt débiteur et tantôt créditeur du système financier et chacun économise ou dilapide ses épargnes. Jusqu’ici, la gestion des transactions entre ces milliards d’individus dans leurs différents rôles et fonctions et les différentes institutions, organismes étatiques, entreprises ou commerces s’effectuait largement au moyen du support papier au niveau local, régional, ou national. Dorénavant, la globalisation de l’économie requiert que cette gestion soit centralisée mondialement afin de contrôler les milliards de petits agents financiers que nous sommes afin de nous contraindre à nous plier aux mouvements de plus en plus fluctuants de la bourse, des actifs des trusts financiers et des cartels industriels. L’économiste Ernst Wolff appelle ce processus « The Great reset » ou la « Grande réinitialisation de l’économie capitaliste » https://les7duquebec.net/archives/267253 Désormais, l’informatisation, l’interconnexion et la numérisation des données rendent ce projet de contrôle orwellien mondialisé techniquement réalisable alors que la pandémie virale en fournit le prétexte. Le passe sanitaire biométrique, la reconnaissance faciale à la chinoise et la diffusion de la monnaie numérique sont les premiers instruments de réalisation de ce dispositif de gestion totalitaire global comme l’explique ici Rachel Marsden. L’hyperinflation qui s’amorce et la dévaluation des monnaies qui suivra risquent cependant de provoquer des troubles sociaux et de contrecarrer ces ambitieux projets d’accumulation du capital. Pire, l’objectif des grands capitalistes pourraient bien provoquer des guerres civiles fratricides comme le laisse présager l’affrontement entre vaccinés et non vaccinés… Robert Bibeau. Éditeur.