La non-violence du mouvement anti-paSS nazitaire permet au pouvoir de le rendre invisible

http://mai68.org/spip2/spip.php?article9775

La violence révolutionnaire des Gilets Jaunes a fait trembler le pouvoir.

La non-violence des anti-paSS l’a fait rigoler.

France, 2 octobre 2021 : Tous les leaders du mouvement anti-paSS ont appelé à la non-violence. Le résultat est là, les manifs anti-paSS ne passent plus. Elles sont devenues invisibles dans le spectacle. La télé peut se permettre de ne même plus signaler leur existence. C’est une nouvelle preuve que la non-violence ne mène à rien. Elle ne fait que stériliser les mouvements de contestation. Le mouvement des Gilets Jaunes a fait extrêmement peur au pouvoir, il l’a ébranlé ; en comparaison, le mouvement anti-paSS ne l’a même pas encore effleuré.

La vidéo L’échec de la non-violence est ici : http://mai68.org/spip2/spip.php?article1408

Les Gilets jaunes se sont révoltés parce qu’ils avaient faim. Cette « revendication » est cohérente, et est restée du début à la fin du mouvement. Ils ont eu assez faim pour faire trembler le pouvoir avec leurs émeutes, d’autant plus violentes qu’ils avaient d’autant plus faim. Mais, ils n’avaient pas assez faim pour prendre les fusils. Surtout que Macron avait pris soin de diviser par deux le prix d’un permis de chasse juste avant le mouvement. Les Gilets jaunes ont perdu parce qu’ils n’avaient pas assez faim.

Construire un parti pour faire comprendre aux gens le banco-centralime ? Cela prendra beaucoup trop de temps. Il n’y a pas tout ce temps. Le banco-centralisme aura tout contrôlé d’ici là avec des paSS, et la révolution deviendra impossible. Si tant est qu’il y aura encore une espèce humaine sur Terre. Car, je pense toujours que si d’ici une quinzaine d’années, nous n’avons pas fait la révolution, alors les machines nous tuerons tous dans cinquante ans :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article7637

Comprendre le banco-centralisme n’est pas très utile pour mener le prolétariat et la petite-bourgeoisie à la révolte. La faim du ventre des Gilets Jaunes et la faim de liberté des anti-paSS est largement suffisante pour ça. Donc, perdre son temps à construire un parti pour leur faire intégrer le banco-centralisme est inutile et même nuisible parce que faisant perdre un temps infini.

L’utilité véritable de la compréhension du banco-centralisme, par contre, c’est de faire passer la bourgeoisie dans notre camp. Car, si, jusqu’à il y a peu, seule la petite bourgeoisie avait tendance à se prolétariser ; avec l’avènement du banco-centralisme, même la grande bourgeoisie capitaliste classique va se prolétariser. Pour tenter de faire comprendre le banco-centralisme à la bourgeoisie, un parti est inutile. Un article très simple et très court peut suffire à condition qu’il soit lu par la bourgeoisie.

On peut peut-être réaliser un Front uni du prolétariat, de la petite-bourgeoisie et de la bourgeoisie contre l’ennemi commun : les banco-centralistes. Je pense de toutes façons que si nous ne réussissons pas à faire passer la bourgeoisie dans notre camp, on peut quand même faire la révolution. Mais, l’alliance avec la bourgeoisie faciliterait énormément la chose.

Je pense donc que la bonne stratégie consiste avant tout à semer la révolte partout où l’on peut, avec la faim chez les prolos, avec la liberté dans la petite bourgeoisie, et avec la compréhension du banco-centralisme dans la bourgeoisie.

La révolte du 14 juillet 1789 n’a pas eu besoin d’un parti constitué. La faim et le besoin de liberté ont suffi pour préparer le terrain. l’étincelle qui a enflammé la prairie est indiquée ici :

http://mai68.org/spip/spip.php?arti…

Ensuite, je pense que l’organisation naturelle que prendra la révolution sera une coordination qui se fera très vite sur le tas :

http://mai68.org/spip/spip.php?arti…

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip2

