Savez-vous pourquoi il a décidé de réduire ses mesures drastiques de confinement ? C’est parce qu’il y a eu une gigantesque manifestation, sans masques, à Montréal le premier mai. TROIS CENT MILLES, ça compte ! Et ça fait peur.

Ils savent qu’à la prochaine manif, on va être un million ! Donc, Legault a bougé. Mais ça ne veut pas dire que tout est réglé. Rien n’est réglé. On est toujours dans le complot. Les riches continuent de s’enrichir. Plus ils en ont dans leurs poches, moins vous en avez dans les vôtres !

On demeure très vulnérable. Le 1% peuvent inventés une nouvelle crise demain matin pour conglomérer 100% de la planète et de ses habitants. Un simple jeu de Monopoly. Le numérique au service de la classe dominante. Ce n’est plus le : 1 + 1 = 2. Maintenant, c’est : cent milliards pour moi… rien pour toi.

La manif du premier mai a prouvé, une fois pour toute, que ses calculs n’ont pas de bon sens. Selon les calculs de Legault, trois cent mille manifestants ne respectant pas les restrictions sanitaires auraient causés au moins dix mille morts ! Alors, vérifiez par vous-même. Il n’y a rien eu. Ça a même baissé ! On joue avec les chiffres, depuis le début.

Combien de suicides aujourd’hui ? Combien sont causés par la COVID ? Combien sont morts du cancer ? Combien sont morts de crises cardiaque, etc?

Soudainement, tout le monde aime jouer avec les chiffres ?

John Mallette

Le Poète Prolétaire