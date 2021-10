Par Alastair Crooke. Source Strategic Culture

Toute l’Asie centrale se réoriente vers l’OCS, l’UEEA, la Russie et la Chine. La psotition est désormais « perdue » pour les États-Unis.

Le choc de l’implosion de l’Afghanistan – comme soufflé par un coup de vent – et la course effrénée des États-Unis pour s’enfuir, alors même que des agents locaux fidèles et des milliards de dollars de bagages étaient abandonnés sur le tarmac, ont déclenché un tremblement de terre politique qui se diffuse dans toute l’Asie. Le « centre névralgique » (c’est-à-dire les États-Unis) d’une structure de réseau complexe a été arraché à des structures et des relations anciennes et établies.

Dans les faits, Washington était la plaque tournante et les États – en particulier les États du Golfe – se définissaient davantage par rapport à cette plaque tournante que les uns par rapport aux autres. Aujourd’hui, ces relations et les politiques qui y sont associés, dont beaucoup cherchaient à plaire à Washington et à être favorisés par elle, doivent faire l’objet d’une révision radicale.

Récemment, l’ambassadeur d’Israël à Washington, Michael Oren (nommé par Netanyahou), a mis en garde un commentateur israélien clé, Ben Caspit, au sujet des options futures d’Israël. Israël, bien sûr, contrairement à d’autres, fait partie intégrante du « hub » et n’est pas un « rayon », comme d’autres États qui disposent d’un petit espace pour réorganiser les connexions de leur réseau. Israël, en revanche, n’a que des vecteurs de projection extérieurs de relations internationales basés sur un strict calcul de l’intérêt israélien. Il n’a aucune notion d’un quelconque intérêt régional plus large – seulement le sien.

L’ambassadeur Oren a donné ce conseil à Caspit : avant de choisir nos options israéliennes, nous devons voir où le retrait afghan laisse les États-Unis. Où seront-ils ? Il a fait remarquer qu’au lendemain de la chute de Saïgon, les États-Unis s’étaient lancés dans une série d’initiatives diplomatiques. Cela peut-il être le cas (comme la relance de la normalisation régionale avec Israël), ou les États-Unis vont-ils s’enfoncer dans le bourbier de leurs divisions ?

Les divisions d’aujourd’hui sont bien plus larges – pas seulement économiques et politiques, mais sociales, morales, culturelles et raciales : l’avortement, le mariage homosexuel et les droits des transsexuels divisent les Américains. Le socialisme et le capitalisme divisent les Américains. La discrimination positive, Black Lives Matter, la criminalité urbaine, la violence armée et la théorie critique de la race les divisent. Les allégations de privilège blanc et de suprématie blanche, et les demandes que l’égalité des chances cède la place à l’équité des récompenses, les divisent. Dans la pandémie de COVID-19, le port de masques et les obligations vaccinales les divisent.

Si vous aviez des doutes sur la position des États-Unis, considérez ceci : la trahison stupéfiante de la France par l’Amérique à propos de la fourniture surprise, à la dernière minute, de la technologie des sous-marins nucléaires à l’Australie signale un énorme changement géopolitique dans la stratégie américaine. Dans sa confrontation croissante avec la Chine, un Washington impitoyable a démontré que ce qui lui importe désormais, ce n’est pas l’Europe, mais la région Indo-Pacifique. C’est là que la nouvelle Guerre froide doit être menée.

Dans la soirée du mercredi, Biden, le Premier ministre australien et le Premier ministre britannique Johnson ont tenu un sommet trilatéral virtuel au cours duquel ils ont affirmé un nouvel accord, intitulé AUKUS – une promesse inédite d’intensifier la coopération militaire entre les trois alliés de l’Anglosphère, en les rapprochant encore davantage par la mise en commun de technologies et de recherches critiques. L’objectif est d’intensifier les tentatives de contenir militairement la Chine, même si les trois pays ne l’ont pas dit directement. Cependant, le pacte sur les sous-marins a impliqué que Canberra abandonne brusquement un accord de 43 milliards de dollars avec la France pour la construction de 12 sous-marins de ce type, ce qui a provoqué l’indignation de hauts fonctionnaires à Paris, qui ont effectivement accusé les États-Unis de « trahison ».

Certains commentateurs ont souligné que le retrait par les États-Unis de leur système de défense antimissile le plus avancé et de leurs batteries de missiles Patriot d’Arabie saoudite au cours des dernières semaines était un signe encourageant de Washington préparant le terrain pour un accord avec l’Iran. Mais après la mise à l’écart impitoyable de la France, le redéploiement des missiles depuis l’Arabie saoudite est plus vraisemblablement une autre mesure de redéploiement des ressources vers la région dite « Indo-Pacifique ». C’est le lieu de la nouvelle Guerre froide. Si la France ne compte plus, que valent les États du Golfe ?

Les alliances qui, il y a seulement un an, semblaient figées dans une solidité intemporelle, se dissolvent et sont en mouvement vers de nouveaux cadres. La révolution afghane n’est qu’un des rouages d’un grand « Reset » du « Grand Jeu ». L’Afghanistan connaît une métamorphose dont on ne connaît pas encore l’aboutissement, mais l’Iran a entamé sa réinitialisation stratégique, lorsque son Comité de sécurité nationale a refusé d’accepter le projet de JCPOA élaboré par l’UE3. Il a franchi une nouvelle étape majeure en annonçant que le président Raïssi participera à l’OCS à Douchanbé. Il est fort probable que l’Iran devienne un membre à part entière de l’OCS à la suite de la réunion de cette semaine, et qu’il rejoigne à terme un marché (l’UEEA) représentant 41 % de la population mondiale et 23 % du PIB mondial. Le Pakistan est également en train de changer : il refuse toute présence militaire américaine sur son territoire. Et le Liban et la Syrie se rapprochent l’un de l’autre sur la pointe des pieds et s’affranchissent petit à petit du Caesar Act américain.

Toute l’Asie centrale, en bref, se réoriente vers l’OCS, l’UEEA, la Russie et la Chine. La position est désormais « perdue » pour les États-Unis. Et les répercussions de l’évolution tectonique déclenchée par la ruée vers l’aéroport américain ont été ressenties aussi bien à Abou Dhabi et à Tel Aviv qu’en Asie centrale.

David Hearst écrit dans le Middle East Eye :

Les responsables des EAU affirment procéder à une « réévaluation stratégique » de la politique étrangère. Cela commence avec Biden. Les EAU ont noté deux caractéristiques de leurs nouvelles relations avec Washington… La première est un message cohérent de la nouvelle administration américaine visant à « désescalader » les tensions au Moyen-Orient. La seconde était l’imprévisibilité pure et simple inhérente à la politique américaine. Abou Dhabi n’est donc pas le seul signataire des accords d’Abraham, qui réévalue le [bien-fondé de faire partie d’un] bloc pro-américain dans le Golfe. Un an après leur signature à Washington, les Accords d’Abraham perdent de leur éclat…. [Ils semblaient offrir] un moyen de contourner le conflit palestinien, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des éléments compliqués qui font perdre du temps, comme des négociations, des élections ou des mandats populaires. Les accords étaient une solution imposée d’en haut – un fait accompli, avec lequel les masses arabes devaient vivre…. Ils avaient cependant deux défauts fondamentaux. Premièrement, ils dépendaient des dirigeants individuels – et non des États – qui se réunissaient d’abord en secret en tant que moteurs du projet. Cela signifie que lorsque deux acteurs clés ont été retirés du tableau – Trump et l’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou – le projet lui-même a perdu le parrainage et l’élan. L’autre problème est qu’ils ne traitaient que des relations entre les États de la région et les États-Unis. Ils n’abordaient pas les problèmes fondamentaux des relations entre les principaux acteurs régionaux eux-mêmes. La raison pour laquelle les EAU se sont rapprochés d’Israël était de cimenter leurs relations avec Washington. La reconnaissance d’Israël a toujours été un moyen de parvenir à une fin, et non une fin en soi…. En plus de cela, [les sources] affirment qu’il y a une évaluation lucide de ce que les EAU ont réellement réalisé. Ses interventions ont effectivement fait reculer les Frères musulmans en tant que force politique en Égypte, en Tunisie, au Yémen, en Syrie et, en partie, en Libye. Mais le coût du djihad séculaire des EAU est énorme. Trois de ces pays sont en ruines fumantes, et les deux autres, l’Égypte et la Tunisie, sont presque en faillite. Qu’a gagné MBZ après les milliards de dollars qu’il a investis dans le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi ? La nouvelle politique consiste donc apparemment à étendre l’influence par la coopération économique, plutôt que par l’intervention militaire et la compétition politique.

Pour Israël, le problème est plus aigu, comme l’a souligné l’ancien ambassadeur, Michael Oren :

Le nouveau gouvernement israélien est confronté à cette menace nucléaire apocalyptique [de l’Iran]. Dans cinq ans, la situation sera pire : le programme iranien sera plus avancé. [Ce conflit] finira par se produire, j’en suis absolument certain, alors je préfère qu’il se produise maintenant plutôt que dans cinq ans, lorsqu’il sera plus difficile pour Israël de réagir… Le nouveau gouvernement israélien devrait expliquer pourquoi Israël ne peut pas coexister avec l’Iran [même si elle est proche du « seuil nucléaire »]. La capacité d’Israël à répondre aux menaces sera fortement diminuée si nous avons la menace du [« seuil nucléaire »] en permanence. Il deviendra impossible d’agir.

Un autre commentateur israélien respecté, Amos Gilad – un ancien haut responsable de la sécurité israélienne – a également fait remarquer la semaine dernière dans Yedioth Ahoronot que :

[Avec] les États-Unis qui concentrent leurs efforts pour empêcher l’Iran de développer des armes nucléaires, l’Iran risque d’arriver à la conclusion qu’en tant qu’État proche du seuil nucléaire, il ne sera pas la cible de représailles militaires. Et si des sanctions lui sont imposées – il peut se tourner vers d’autres puissances mondiales pour obtenir de l’aide, comme la Chine et la Russie. Si l’Iran arrive à la conclusion qu’il ne sert à rien de développer de véritables armes nucléaires, car cela pourrait provoquer un choc frontal avec les États-Unis et l’Occident, tout en restant un État proche du seuil nucléaire, le défi pour Israël risque d’être particulièrement difficile.

Le ministre israélien de la défense, Benny Gantz, a souligné, dans une interview accordée à Foreign Policy la semaine dernière, qu’Israël serait prêt à accepter un retour à un accord nucléaire négocié par les États-Unis avec l’Iran, mais les responsables israéliens font également pression sur Washington pour qu’elle prépare une sérieuse « démonstration de force » en cas d’échec des négociations avec Téhéran. Gantz a ajouté qu’Israël souhaiterait voir un « plan B viable mené par les États-Unis », comprenant une large pression économique sur l’Iran en cas d’échec des négociations. Et il a fait allusion au « plan C » d’Israël, qui impliquerait une action militaire. Il s’est dit sceptique quant aux chances de la diplomatie de réussir à inverser les progrès de l’Iran. Et il a exposé ce qu’Israël considérerait comme un plan de secours « viable » : une pression politique, diplomatique et économique imposée à Téhéran par les États-Unis, l’Europe, la Russie et, surtout, la Chine :

« Nous devons associer la Chine à ce plan également, l’Asie doit jouer un rôle », a déclaré Gantz, en soulignant les liens commerciaux essentiels entre l’Iran et les pays asiatiques. « Israël n’a pas la capacité de mener un véritable plan B, nous ne pouvons pas mettre en place un régime international de sanctions économiques. Cela doit être mené par les États-Unis ».

Gantz a estimé que l’Iran était à deux ou trois mois de disposer des matériaux et des capacités nécessaires pour produire une bombe nucléaire (cela a été affirmé à de nombreuses reprises au fil des ans, mais l’Iran pourrait bien être proche du seuil cette fois-ci. Nous ne le savons pas).

Les plans A à C de Gantz suggèrent un Israël qui se débat sur le marbre du poissonnier, cherchant un moyen de retrouver l’eau nécessaire à la vie. Il s’agit toutefois de rhétorique. Israël n’acceptera pas un retour de l’Iran dans le cadre du JCPOA, sans que toutes ses avancées en matière de centrifugeuses et son accumulation d’enrichissement à 60% ne soient annulées. Le plan « B » est un fantasme : la Russie et la Chine ne sont pas prêtes à sanctionner un Iran sur le point de rejoindre l’OCS.

Mais en ce qui concerne le plan « C », Yossi Melman, un éminent commentateur israélien de la sécurité, a déclaré ceci :

« Même si les [responsables] ne veulent pas l’admettre publiquement, on comprend bien […] les options réelles dont dispose Israël et ce qu’il est incapable de faire. Nous pouvons présenter deux axiomes : 1. Les États-Unis n’attaqueront pas les sites nucléaires de l’Iran. 2. Même si Israël a préparé un plan d’attaque ou d’autres scénarios créatifs, il n’a pas de véritable capacité militaire pratique pour attaquer seul, et obtenir un résultat significatif. [Et] même si Israël a un plan original, audacieux et réalisable, les États-Unis ne l’accepteront pas, de peur que toute démarche militaire ne les entraîne dans une guerre contre leur gré ».

Alastair Crooke

