RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES SALAIRES: QUE SE PASSE-T-IL?

Traduction et commentaires :

Hier, en Espagne, tous les journaux télévisés ont consacré un espace inhabituel au « référendum » à Desigual sur la réduction du temps de travail. Ils insistaient pour que « la réduction des salaires soit répartie à parts égales entre les travailleurs et l’entreprise ». Oui, ils vendent le modèle et oui, il y a un chat enfermé dans le sac. Du Japon aux États-Unis en passant par l’Irlande, la France et la Grande-Bretagne, la soi-disant « reprise » s’accompagne d’une réduction des revenus des travailleurs habillée de différentes manières. La réduction du temps de travail ne fait qu’une partie de l’attaque contre les salariés.

Table des matières

Réduction du temps de travail: du fiasco de Telefonica à Desigual

Téléphonique, première tentative – ratée – pour amener les travailleurs à une réduction du temps de travail et des salaires

Depuis juin dernier, le capital espagnol tente d’instaurer un modèle de réduction du temps de travail avec réduction des salaires, pour ses propres raisons, tant générales que particulières dans chaque entreprise. Le point de départ était Telefónica, l’un des grands monopoles et aussi l’un des piliers de l’impérialisme les plus touchés lors de la longue crise entamée il y a déjà 12 ans.

Même la presse économique la plus ultra connaissaient bien les motivations de l’entreprise:

Il ne semble pas, par exemple, très farfelu de penser que la Telefónica de quart accède à une mesure aussi perturbatrice que la journée de quatre jours parce qu’elle a besoin de réduire le coût de sa masse salariale et qu’elle a déjà identifié qu’elle peut se passer un jour d’un large pourcentage de sa rémunération […] Le télétravail a peut-être alerté l’employeur sur la possibilité de créer des structures de travail à faible coût, avec un pourcentage plus élevé d’employés indépendants, à l’époque moins chères pour les coûts sociaux. L’INFORMATION, 20/9/2021

Mais les travailleurs de Telefonica ont rejeté la réduction du temps de travail avec baisse des salaires. Pour faire un projet pilote, il espérait avoir au moins 10 % des effectifs, 2 000 travailleurs seraient ciblés pour un essai pilote. Il ne l’a pas eu. Seulement 156 étaient disposés.

Dans le cas de Desigual, le résultat a été différent parce que les travailleurs eux-mêmes l’ont interprété comme « un ERE secret ». La situation de l’entreprise, fortement financée depuis sa création, est désastreuse: elle a perdu 38% des ventes alors qu’elle était déjà en longue baisse depuis 2014. Aujourd’hui, entre les licenciements de ceux qui n’acceptent pas la réduction du temps de travail et la réduction de salaire de 6,5 % des autres, il espère accroître sa rentabilité.

Notamment parce que la réduction du temps de travail ne s’accompagne pas seulement d’une réduction des salaires, mais aussi de l’engagement de fournir la même charge de travail… avec moins d’heures et moins de travailleurs. L’ERE des rêves de toute grande entreprise espagnole et au-dessus avec campagne gratuite dans les médias vendant à l’entreprise comme un modèle social.

L’inflation s’ajoute à la réduction du temps de travail pour accélérer la baisse des salaires horaires

Salaire minimum nominal aux États-Unis (ligne bleu foncé) et salaire minimum réel mesuré en dollars de 2021 (bleu clair)

Aux États-Unis, les réductions de temps de travail et l’inflation s’ unissent pour produire une baisse non seulement du total perçu , mais aussi du salaire horaire des travailleurs.

La baisse des salaires réels entraîne inévitablement des « pénuries de maind’œuvre », comme en Grande-Bretagne et, dans le cadre d’un marché du travail à licenciement libre et généralement gratuit, une « rotation extrême » des travailleurs.

« Il y a des semaines où vous prenez 500 à 800 personnes, mais en même temps vous perdez de 300 à 400 employés », a déclaré Bill Hornbuckle, directeur de l’opérateur de casino MGM Resorts International. Une usine de métaux de la région de Cleveland a indiqué qu’un quart de ses effectifs n’étaient à bord que depuis trois mois ou moins. Les hôteliers disent que près d’une personne sur deux quitte après un mois ou deux. […]« Six employés nouvellement embauchés sur dix ne se sont pas présentés à leur quart de travail », a déclaré à Bloomberg David Allen, directeur de la société de restauration Cuisine Unlimited de Salt Lake City. LE SPIEGEL

En Grande-Bretagne, Johnson a appelé les entrepreneurs à augmenter les salaires au lieu de demander plus de migrants à bas salaires. Vieux tricheur, il savait que les salaires commencent lentement à augmenter… mais que l’inflation augmente de plus en plus rapidement. C’est-à-dire que le salaire horaire réel est en baisse.

En Allemagne, sans hausse des salaires, l’inflation atteint des niveaux records depuis plus d’une décennie, érodant rapidement la capacité d’achat réelle des salaires. La bourgeoisie allemande n’a plus peur des hausses de l’indice des prix. En effet, ils estiment que jusqu’au milieu des années 40, ils continueront à augmenter à la suite du pacte vert. L’écart entre hausse des salaires et inflation permet de se féliciter de la hausse nominale des salaires tout en poursuivant sans interruption le transfert des revenus du travail au capital.

En effet, la baisse des salaires réels dans les nouvelles embauches est déjà un phénomène presque universel. Le Premier ministre japonais a commencé son mandat en promettant qu’il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour augmenter les salaires horaires travaillés. La promesse n’était guère plus qu’un toast au soleil et ne méritait ni passions pour ni contre: dans son programme, il n’énonçait pas une seule mesure qui ne visait pas à réduire les coûts des entreprises.

Les travailleurs perdent des plumes dans chaque attaque

Le panier d’achat de base représente de plus en plus un pourcentage plus important de nos salaires Les conséquences de tout cela ne sont pas temporaires – « quelques mois de plus » – et ne seront pas seulement « un peu plus étroites ». Nous avons un bon exemple en Irlande, où l’on commence aussi à remarquer l’érosion de la capacité d’achat d’électricité et où même les électeurs écologistes commencent à se méfier du sens du pacte vert. En Irlande, manger sainement viendrait à représenter 35% du revenu d’une famille de travailleurs, ce qui est insoutenable avec des salaires réels à la baisse et une capacité de consommation en baisse – notamment en raison de la hausse du logement. Ainsi, la famille de travailleurs typiques ne dépense que 17,5% pour l’alimentation et compte tenu de ce que l’industrie offre à bas prix, l’épidémie de diabète de type 2 et les maladies cardiaques se développent.

En Espagne, la situation n’est pas meilleure: l’alimentation est en escalade des prix et a déjà atteint des sommets au cours des dix dernières années. Des chiffres qui commencent à être courants dans de plus en plus de pays. Et qui ajoutent au pic des prix des loyers et des logements comme en Irlande et aux États-Unis.

Ce n’est pas vraiment un problème de disponibilité de logement, de nourriture ou d’électricité. Le problème est que les salariés perdent leur capacité d’achat, que leurs hausses sont illusoires parce qu’ils sont mangés par les prix et surtout que chaque bouchée de notre capacité de consommation laisse des cicatrices.