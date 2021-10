Le Mali a des preuves que l’armée française entraîne des djihadistes sur son territoire, déclare le Premier ministre

Des groupes militants de la région de Kidal, dans le nord du Mali, ont été formés par des officiers français, a affirmé le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga dans une interview accordée à RIA Novosti, affirmant que les deux tiers de son pays sont « occupés par des terroristes ».

Le Mali dispose de preuves que les forces françaises présentes sur son territoire, avec pour mission de contrer les groupes terroristes, ont plutôt « entraîné » des militants, a déclaré vendredi le Premier ministre du gouvernement de transition à l’agence de presse russe RIA. Selon le responsable malien, la France contrôle désormais une enclave à Kidal, le Mali n’y ayant aucun accès.

« Ils ont des groupes militants là-bas, qui ont été formés par des officiers français. Nous en avons la preuve. Il y a une expression dans notre langue qui dit que lorsque vous cherchez une aiguille dans votre chambre et que quelqu’un, censé vous aider à la chercher, se tient debout sur cette aiguille, vous ne la trouverez jamais. C’est donc la situation qui se produit actuellement au Mali, et nous ne voulons pas la supporter« , a déclaré M. Maiga.

L’homme politique a expliqué que les terroristes qui opèrent actuellement au Mali « venaient de Libye », la France et ses alliés ayant détruit l’État nord-africain lors d’une intervention militaire malheureuse menée par l’OTAN en 2011. Au départ, Bamako souhaitait coopérer avec Paris dans la lutte contre les terroristes et demandait une aide en matière de données de renseignement et de soutien aérien. « Personne n’a demandé de présence au sol », a déclaré le Premier ministre.

Alors qu’« il y a huit ans, les terroristes n’étaient présents que dans le nord du Mali, à Kidal, aujourd’hui les deux tiers du pays sont occupés par les terroristes », a-t-il ajouté.

En 2014, la France a lancé son opération Barkhane dans la région, après s’être associée aux autorités locales pour contrer et supprimer les groupes terroristes, y compris les militants liés à Al-Qaïda, et stabiliser la situation dans les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad et Mauritanie – tous d’anciennes colonies françaises). Au début de l’année, le président français Emmanuel Macron a annoncé que son pays allait restructurer sa présence militaire dans la région du Sahel et fermer ses bases dans le nord du Mali, cette opération devant être achevée début 2022.

S’adressant à l’Assemblée générale des Nations unies en septembre, M. Maiga a déclaré que Paris avait pris cette décision sans préavis et avait abandonné son pays.

Depuis, une campagne diplomatique et médiatique massive a été menée contre le Mali, a déclaré le ministre dans la dernière interview accordée à l’agence de presse russe. Mais son État « ne veut que des partenaires fiables, agissant dans l’intérêt du pays », a-t-il déclaré, ajoutant que le Mali, étant une nation souveraine, « y a droit. »

Dans le cadre du conflit diplomatique entre Bamako et Paris, le président Macron, s’adressant aux médias français, a laissé entendre que l’actuelle administration intérimaire du Mali n’est « même pas un gouvernement. » Il a affirmé que sans l’implication de la France, le pays aurait été depuis longtemps envahi par les terroristes. Le ministère malien des Affaires étrangères a convoqué l’émissaire français pour lui faire part de son « indignation et de sa désapprobation » face aux propos de M. Macron, tout en exhortant les autorités françaises à établir une relation fondée sur le « respect mutuel », en mettant l’accent sur la lutte contre le terrorisme.

RT

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone

Note du Saker Francophone Si cette déclaration est exacte, cela montre que le gouvernement français adopte au Mali la même stratégie de déstabilisation cachée que le gouvernement étasunien en Syrie.