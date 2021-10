Covid-Europe: Recrudescence des cas malgré la vaccination – ou à cause d’elle?

La hausse du taux de contamination concernerait les pays qui affichent un taux de vaccination faible. C’est le cas de la Roumanie. Dans ce pays, seuls 32% de la population ont été vaccinées et certains individus n’ont même pas complété leur parcours vaccinal. La même situation est constatée aux pays baltes.

Concernant les Pays-Bas, la Docteure Susan van den Hog a indiqué que la hausse du taux d’infection a été enregistrée dans les communes où le nombre d’habitants vaccinés reste relativement faible. Mais a-t-on pensé à tester les vaccinés dans ces communes?

Cependant, si on se réfère aux statistiques officielles publiées par Public Health England (Santé publique Angleterre), elles montrent tout le contraire, sur une période d’environ 6 mois. On s’aperçoit que les vaccinés sont plus morts du variant indien que les non vaccinés. Même schéma pour Israël, pays le plus vacciné au monde, un article explique qu’une augmentation de la mortalité pourrait être liée aux vaccins administrés en Israël.

Un vrai débat est lancé, donc, pour connaître les véritables effets de la déclaration généralisée. D’une part, la vaccination de la population la plus exposée est une notion qui fait du sens. D’autre part, le fait de vacciner des catégories non exposées a, selon certains scientifiques, empêché l’émergence d’une immunité collective naturelle, meilleur moyen de se protéger du COVID 19 dans le long terme. Tous ne sont pas d’accord: et ceci d’autant plus qu’une remise en cause de la vaccination toucherait au coeur les politiques sanitaires.