Dr Rochagné Kilian (Ontario)- 80% des patients des urgences avec des problèmes mystérieux ont reçu les deux doses du vaccin

Un médecin ontarien démissionne à cause des vaccins forcés, dit que 80% des patients des urgences avec des problèmes mystérieux ont reçu les deux doses du vaccin.

La Dr Rochagné Kilian a récemment démissionné de son poste de médecin urgentiste et de médecin de famille en raison de ses inquiétudes selon lesquelles le système de santé de l’Ontario et Grey Bruce Health Services (GBHS) ont dépassé les limites éthiques tout au long de la pandémie.

Lors d’une réunion virtuelle à laquelle ont participé Gary Sims, PDG de GBHS et d’autres membres du personnel, le Dr Kilian a posé à Sims une série de questions sur ce qu’elle considère comme un comportement contraire à l’éthique au nom du système de santé de l’Ontario à tous les niveaux. Sims ne semblait pas préparé aux questions difficiles concernant le déploiement continu des mandats de vaccination et des restrictions de ségrégation des vaccins que le système de santé de l’Ontario défend.

Kilian a estimé que 80 pour cent des patients qu’elle a vus aux urgences au cours du mois dernier et qui présentaient des symptômes inexplicables étaient « double vaxxés ».

Le Dr Kilian a déménagé à Owen Sound – une petite ville du comté de Grey, en Ontario – d’Afrique du Sud après avoir travaillé auparavant en Colombie-Britannique. Lorsqu’elle s’est réinstallée à Owen Sound avec sa famille, elle a exprimé à un journal local à quel point elle était heureuse d’y vivre : « Notre recrutement à Owen Sound a peut-être été par hasard, mais notre choix de nous installer ici ne l’a certainement pas été. Nos quatre mois à Owen Sound ont été bénis. Une petite ville avec beaucoup d’âme, entourée de beaux paysages, remplie de résidents et d’entreprises accueillants, et de festivals, programmes et activités passionnants. Nous nous sentons vraiment chanceux d’élever une famille ici.

Le premier problème soulevé par le Dr Kilian lors de la réunion était le consentement éclairé concernant le vaccin COVID et ce qu’elle considérait comme une mentalité coercitive consistant à faire pression sur les gens pour qu’ils acceptent des médicaments qui, selon elle, sont toujours en « essais cliniques ».

Un administrateur du GBHS n’a pas répondu directement à sa question, mais a plutôt renvoyé la responsabilité au gouvernement provincial et a déclaré qu’il n’avait pas de « supervision ou de contribution » concernant les mécanismes de consentement présentés aux patients.

Kilian a ajouté qu’avoir plus d’informations sur ce à quoi les patients consentent est quelque chose que GBHS « devrait considérer », en particulier à la lumière de l’adoption des mandats de vaccination recommandés par le gouvernement avec leur propre personnel.

Se référant au consentement éclairé et mandatant des vaccins expérimentaux qui ont été liés à des milliers de décès et de blessures, Sims a expliqué qu’en raison de la « pandémie », certaines normalités procédurales n’auront pas lieu.

«Sans une pandémie, certaines de ces pièces que vous pensez seraient là [mécanismes de consentement éclairé du gouvernement] lorsque vous avez beaucoup de temps pour examiner des choses … dans une pandémie, ils vont passer des mandats, et ils vont adopter des lois, et ils vont adopter des directives au besoin pour gérer cette pandémie », a-t-il déclaré. « Et certaines des choses… donneront l’impression qu’elles enfreignent ou prennent des raccourcis… elles le font directement pour sauver des vies. »

Sims a ensuite déclaré qu’il existe un « groupe scientifique étendu » qui a examiné toutes les questions relatives aux vaccins, à leur utilisation et à leur déploiement. Cette rencontre a eu lieu le 23 août. Depuis lors, le gouvernement de l’Ontario a admis qu’au moins un des vaccins proposés au public a causé de graves problèmes cardiaques chez les jeunes hommes, qui ne présentent pratiquement aucun risque statistique de souffrir gravement de la COVID.

Le Dr Kilian a insisté auprès de Sims sur les allégations selon lesquelles les protocoles de consentement éclairé peuvent être contournés en cas d’urgence, et a précisé que l’énoncé de politique des trois conseils stipule qu’une situation d’urgence ne justifie pas le contournement des protocoles qui protègent la population d’être mis en danger en raison de expérimentation médicale. L’Énoncé de politique des trois Conseils est une ligne directrice canadienne pour la conduite éthique de la recherche impliquant des humains et/ou du matériel biologique humain. Comme les vaccinations sont encore techniquement à l’essai, elles sont mises en œuvre dans un cadre basé sur la recherche sur la population.

Selon Kilian, le cadre éthique est ignoré, ce qui oblige les agents de santé et les citoyens à prendre quelque chose contre leur gré qui ne s’avère pas sûr ou efficace à long terme, en raison des mandats de vaccination.

Sims a vivement réagi à Kilian et a déclaré: « Personne ne vous oblige à faire cela, vous avez le droit de dire non, mais la réalité est que le gouvernement a le droit de dire que vous n’êtes plus employé. »

« Quand la loi l’examine, la loi dit que vous avez le droit de le faire [en appliquant les mandats de vaccination] », a-t-il ajouté.

Le Dr Byram Bridle, professeur à l’Université de Guelph, a récemment publié une lettre qu’il a envoyée au président de son université qui remettait en question la légitimité des mandats de vaccination, tant d’un point de vue médical que juridique. Il a déclaré dans la lettre qu’il est « confiant qu’il y aura des avocats prêts à tester cela devant le tribunal ».

Le Dr Kilian a posé une dernière question lors de la réunion virtuelle sur les affirmations de Sims et d’autres de GBHS selon lesquelles la majorité des cas associés au COVID dans la région figurent parmi les non vaccinés. Elle a demandé s’il y avait une base de données détaillée qui pourrait être partagée pour prouver ce point. Sims a déclaré que le statut vaccinal des personnes admises dans sa région ne pouvait pas être divulgué pour des raisons de confidentialité, mais que le gouvernement provincial aurait l’information.

Il a ensuite affirmé qu’au niveau provincial, « moins de 0,7% des personnes qui se sont retrouvées dans les unités de soins intensifs ont été vaccinées ».

Il a fait référence à la «troisième vague» de COVID en Ontario qui, selon lui, était due à la variante Delta, et a déclaré que «tout n’était pas vacciné» qui est tombé gravement malade à ce moment-là. La troisième vague en Ontario se serait produite en avril et en mai. La grande majorité des Ontariens n’avaient pas reçu leur deuxième dose de vaccin COVID à ce moment-là, et la province a clairement indiqué à de nombreux endroits qu’une personne ne compte comme « complètement vaccinée » à des fins cliniques qu’après quatorze jours se soient écoulés depuis qu’elle a reçu leur deuxième dose.

Au cours du mois de mai dans la région de Grey Bruce, il y a eu un total de trois hospitalisations confirmées avec COVID-19. Cinq personnes dans la région sont décédées ce mois-là avec un diagnostic positif au COVID, et deux des décès étaient des résidents décédés en dehors du comté.

Sims a déclaré lors de l’appel qu’un minimum de « 80 pour cent » et jusqu’à « 97 pour cent » des patients en soins intensifs atteints de COVID dans la province n’étaient pas vaccinés. Il est impossible d’atteindre ce nombre compte tenu des statistiques de Grey Bruce car il y a trop peu de personnes pour que les calculs soient mathématiquement faisables.

Il a ensuite laissé entendre qu’il y aurait de grandes craintes parmi les médecins pédiatriques concernant les chiffres de COVID à l’automne « si les enfants commençaient à mourir ». Il n’y a aucune preuve suggérant que COVID soit dangereux pour les enfants de manière statistiquement significative.

La Dre Kilian a démissionné de son poste lors d’un appel avec l’administration de GBHS et a parlé de sa situation sur The Strong and Free TruthCast, où elle a critiqué l’état des soins de santé au Canada. Elle a exprimé que les soins pour le patient individuel ont été abandonnés pendant la «farce que nous avons vécue».

Elle a déclaré que pendant tout le temps que la pandémie a été déclarée, elle n’a admis que deux patients aux soins intensifs qui ont été testés positifs pour COVID. Elle a ensuite précisé que cela ne signifiait pas qu’ils étaient aux soins intensifs en raison de COVID, mais seulement qu’ils avaient été testés positifs. Elle a déclaré que son service d’urgence était « mort » pendant toutes les vagues déclarées de COVID, et qu’elle avait pris des photos des chiffres officiels pour prouver qu’ils « n’avaient rien à voir » avec le manque de patients.

Le Dr Kilian a ajouté que depuis le déploiement des jabs COVID, elle a constaté une augmentation frappante du nombre de patients admis pour des problèmes cardiaques et ne correspondant pas aux catégories de risque. Elle a déclaré qu’au fur et à mesure que de plus en plus de personnes recevaient le jab, elle avait vu une foule d’événements étranges chez ses patients. Elle a parlé de « personnes venant avec une hypertension nouvellement diagnostiquée, des diabétiques contrôlés qui ne sont plus contrôlés – leurs sucres sont soit très élevés, soit ils sont très bas … Le seul facteur … constant qui a changé dans leur vie était l’injection d’un produit biologique expérimental.

