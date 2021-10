LE BON BOSS

Tu travailles à enrichir ton boss pendant quarante ans. Tu prends ta retraite et soudainement, ton ancien boss t’avertit qu’il n’y a plus de fond dans la caisse de retraite, que lui, il gère!

Vous ne me croyez pas? Ça m’est arrivé… à GM ! Vous savez, cette grosse compagnie qui gère des milliards ? Mon syndicat (UNIFORT) nous avait promis que notre fond de retraite était (COULÉ DANS LE CIMENT. INNATTACABLE !). Mais, il s’agissait à GM de menacer de faire faillite en 2008. Et le tour était joué. Plus de retraite! Naturellement, les gouvernements du Canada et des États Unit se sont hâtés à aider pauvres GM, Ford et Chrysler. Pas nous, les retraités!

Les milliers de retraités se sont battus pour ravoir leur retraite et leurs bénéfices et ils ont gagnés… en parti; à cause d’une loi que le NPD, de l’Ontario, avait votée quand il était au pouvoir.

L’Ontario nous a sauvées. Car on n’a pas de loi semblable au Québec. Voyez comme c’est facile pour les riches de tromper le peuple. C’est une leçon qui m’a fait mal. Et ça continue. Faut toujours se battre… même à 78 ans!

John Mallette

Le Poète Prolétaire