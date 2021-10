La feuille de route des épouvantails Donald Trump et Éric Zemmour

Comme vous, je pense qu’il n’y a aucun intérêt à spéculer, encore moins à fantasmer, à propos des élections américaines de 2020, sur l’assaut sur le Capitole, sur la fraude électorale et sur les audits électoraux dans quelques états clés. Ce passé et cette nostalgie reflètent en politique le désarroi de la classe dirigeante étatsunienne en débâcle économique. Cependant, il est intéressant d’observer comment les deux camps du Grand capital américain se livre la guerre pour reconstruire l’unité perdue dans leur rang. Dans la mesure ou la faction regroupée autour de Donald Trump ne « lâche rien », consolide son emprise sur le Parti Républicain, prépare les élections de mi-mandat (2022) et s’organise fébrilement pour la prochaine présidentielle (2024), La Capsule #63 – Le monde de 2022, que nous vous présentons ci-dessous, offre un intérêt certain. D’autant que le locuteur fait un parallèle intéressant entre la débâcle économico politique étatsunienne et la faillite de l’économie politique française ou le mythomane Éric Zemmour flirt avec la présidence. Robert Bibeau. Éditeur