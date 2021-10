Les révélations du Dr Hervé Seligmann aprés dix mois de vaccination

Bonjour à tous! Quels sont les vrais chiffres de l’incidence, finalement de l’injection, après dix mois de piquouze? Nous le verrons ce soir avec la présence exceptionnelle sur le plateau de la Une TV d’Hervé Seligmann, ce biologiste statisticien qui a travaillé avec le Professeur Raoult à l’IHU de Marseille. Il faut retenir 7 choses de cette interview exceptionnelle qui passera ce soir 21 heures sur « Ondes de Choc ». https://www.laminutedericardo.com/LMDR/urgent-les-revelations-du-dr-herve-seligmann/

1. Les personnes vaccinées ont plus de chances de mourir si elles attrapent le Covid que les autres. C’est un fait, il le prouve ! 2. Plus, on baisse en âge, plus l’effet de la vaccination est grave, donc imaginé pour nos enfants !

3. Plus il y a de vaccinés, plus il y a de cas Covid, comme c’est le cas en Inde, en Israël, au Portugal ou encore aux États-Unis. 4. Non seulement cela, mais plus vous avez de gens vaccinés dans votre population et plus la mortalité infantile augmente ! Chez les jeunes, les prédictions sont très mauvaises, déjà 25% de morts en plus chez les vaccinés en comparant notamment les courbes, ce que le docteur Seligman fait mieux que personne.

5. La grosse part de la mortalité a lieu après les 15 premiers jours de la première injection. La troisième injection est elle aussi terrible, si l’on se fie en Israël où, en plein mois d’août, après la troisième dose, on a eu plus de morts que l’hiver.

6. Les effets indirects de la vaccination sur les personnes non vaccinées sont vraiment préoccupant. C’est ce qu’on appelle le shading, la contagion des vaccinés sur les non vaccinés. 7. Plus l’âge baisse chez les vaccinés, plus l’immunité est forte pour les jeunes par rapport aux virus, c’est facile à comprendre mais paradoxalement, plus les jeunes sont fragilisés par l’injection. C’est ce qu’on appelle le choc provoqué par cette injection sur des corps sains.