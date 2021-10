Quoi ou qui du COVID-19 ou du politicien-larbin est responsable de la crise économique?

Les gouvernements et les médias menteurs poursuivent leur campagne de propagande mensongère. Pendant la crise pandémique patentée les politiciens larbins et leurs porte-voix médiatiques trafiquaient les chiffres des patients de la grippe virale afin de justifier leurs politiques de confinement des travailleurs et des consommateurs, le lockout de la production mondiale, le lock-down des réseaux de distribution et la paralysie des chaînes d’approvisionnement préparant les conditions de l’hyperinflation, de la dévaluation des monnaies, et d’une crise économique majeure. Aujourd’hui que les effets de leurs politiques d’économie à crédit et d’endettement systématique portent leurs fruits, les mêmes politiciens-larbins et les mêmes sous-fifres médiatiques accusent un virus de paralyser l’économie mondiale, d’engorger les ports et le trafic maritime, de freiner la production d’énergie, de provoquer la rupture des stocks, la hausse des prix, et l’effritement du pouvoir d’achat des travailleurs. Bref, cette mascarade sanitaire alambiquée, qui n’en finit plus, serait un « act-of-god » justifiant la mise en coupes réglées des salariés afin de leur faire payer le fardeau de la crise économique mondiale que les riches ont programmé. La vidéo ci-dessous présente un condensé des politiques catastrophiques des gouvernements capitalistes et de ses conséquences sur le système d’économie politique moribond. La vidéo véhicule le projet que caresse les factions du Grand capital qui souhaitent rapatrier régionalement la production des marchandises stratégiques afin de préparer les conditions d’une guerre mondiale fratricide. Robert Bibeau. Éditeur. https://les7duquebec.net