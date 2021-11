EN SOUVENIR D’UDO…

Pour avoir donné l’alerte et révéler les faits;

Et je précise tout de suite que plus que jamais, pour moi, le nouveau paradigme qu’il nous faudra bien enclencher sera SANS aucun DIEU, ou demi-dieu, SANS aucun MAITRE non plus pour ne plus avoir à nous soumettre ou se faire mettre par les barbus de tout poil ► Ni dieu, ou demi-dieu ; Ni maître pour nous soumettre…

Billet après billet, je dénonce tous les fondamentalismes religieux, y compris le créationnisme, le Cabalisme, et tous les ISMES en ce domaine. Et si la spiritualité est une chose positive la religion {toutes les religions sans exception} est le cancer de l’esprit ► Un carcan spirituel.

Udo Ulfkotte né le 20 janvier 1960 (et je suis née la même année) a été retrouvé mort le 13 janvier 2017 et dans cet article de Pierre sur Agoravox du 17 janvier 2017 vous trouverez un excellent résumé en bref de sa carrière journalistique et les points forts de sa vie & sa carrière notamment et de manière inédite : Après une brève conversion à l’islam, il se considérait à la fin de sa vie comme un chrétien né à nouveau. Et l’auteur de l’article ajoute : C’est son livre « « Gekaufte Journalisten – Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken » publié en 2014 qui le fit connaître en France. À ma connaissance, il n’existe pas de traduction française de ce livre. Ce sont les médias alternatifs qui l’ont fait connaître mais Udo Ulfkotte reste un inconnu du grand public. Il n’atteignit jamais la notoriété d’un Snowden ou d’un Assange. […] Udo Ulfkotte et l’islamisme : Ses précédents essais avaient surtout l’islamisation de l’Europe comme sujet et cela avait suscité beaucoup de polémiques dans le pays. C’est à partir de ce moment qu’il fut considéré comme indésirable dans les médias mainstream et qu’il fut étiqueté comme populiste radical de droite. En 2015, il a participé à des conférences de soutien à PEGIDA. Le court article Wikipédia consacré à Udo Ulfkotte mentionne qu’il soutient la thèse que le Mossad est responsable de multiples assassinats déguisés en morts naturelles et que les services secrets israéliens sont derrière les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises. (lien) Sans prendre position, je le mentionne parce que de telles révélations sont assez rares sur Wikipédia. Conclusion : Udo Ulfkotte a ouvert une porte avec ses révélations sur l’intégrité morale des médias allemands… Comparaison n’est pas raison mais c’est certainement une raison de plus pour ceux qui veulent être correctement informé de bien diversifier leurs sources et de ne plus considérer les médias traditionnels comme seules sources fiables. Lire l’article en entier sur AGORAVOX ► http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/udo-ulfkotte-n-est-plus-la-mort-188649

Et pour avoir lu le livre de Kevin D. Annett « Truth Teller’s Shield : A Manual for Whistle Blower & Hell Raisers » puisque Résistance71 en accord avec l’auteur l’a entièrement traduit en français et j’ai réalisé la version PDF {N° 2} pour en permettre la lecture, le téléchargement ou l’impression GRATUITEMENT ► LE BOUCLIER DU LANCEUR D’ALERTE, version PDF de 70 pages. Ce manuel très complet et écrit d’expérience a pour but d’armer les lanceurs d’alerte et diseurs de vérité contre l’arsenal de l’establishment réprimant la dissidence et ceux qui exposent ses turpitudes et crimes en tout genre. Kevin Annett est connu pour avoir exposé au grand jour et forcé la reconnaissance (et des « excuses ») du gouvernement et des églises du Canada au sujet du génocide de plus de 50 000 enfants autochtones dans les pensionnats pour Indiens entre la fin du XIXème siècle et 1996 ; néanmoins, ce manuel s’adresse à toute forme de lancement d’alerte et fournit un mode d’action et une attente réalistes quant à l’entreprise de dire et d’exposer au grand jours les méfaits et les crimes des entreprises, gouvernements, états et toutes autres entités privées.

Il est clair que ces lectures conjuguées à d'autres nous permettront ainsi de devenir TOUTES & TOUS des LANCEURS D'ALERTE et/ou des DISEURS DE VÉRITÉ et en ouvrant des multitudes de foyer partout dans le monde il sera quasi impossible pour les États, les gouvernements et autres directeur de la CIA à l'humeur très très Mossad le plus souvent, de tous nous bâillonner ou nous éteindre définitivement, parce que nous sommes nombreux et qu'ils sont peu !



Et c’est d’ailleurs pourquoi je lance un appel à toute personne qui accepterait de traduire l’essentiel du dernier livre d’Udo Ulfkotte « Journalistes vendus » paru en 2014 car je me ferais un plaisir d’en faire une version PDF, aussi avis aux amateurs !

Udo ULFKOTTE déclara : « J’ai été journaliste pendant près de 25 ans, et on m’a appris à mentir, à trahir, et à ne pas dire la vérité au public, » dans une interview sur Russia Today en vidéo ci-dessous ;

Dans cette vidéo Udo ULFKOTTE expliquait qu’il n’avait pas écrit ce livre pour faire de l’argent, trop conscient même des problèmes qu’il encourait plutôt, mais pour que tout le monde sache très précisément ce qu’il se passait en coulisses et pour que plus personne ne puisse prétendre : Oups désolé, je ne savais pas…

Dans la fiche Wikipédia que Pierre d’Agoravox mentionne plus haut, on peut lire très exactement ceci : Dans son livre La guerre de l’ombre, la vraie puissance des services secrets, il [UU] donne les détails des opérations de deux unités du Mossad israélien : le Metsada, spécialisé dans le sabotage, incluant attaques terroristes et assassinats commis sous de « fausses bannières », et le LAP (Lohamah Psichlogit) qui œuvrerait dans la guerre psychologique. Il y soutient que l’empreinte du renseignement israélien serait retrouvée dans certains événements, parmi lesquels les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises, y voyant un lien avec la candidature de Nicolas Sarkozy à l’élection présidentielle française de 2007 et une possible manipulation de l’opinion publique durant la campagne présidentielle française de 2007.

Grâce à l’œil acéré d’Udo ULFKOTTE et son courage d’avouer avoir participé à cette manipulation et sa honte, comme ses regrets, nous pouvons mener nos propres investigations et nous savons comment les mener et nous protéger, grâce au livre de Kevin Annett.

Et nous les moins que rien sommes ainsi capables de prouver un tas de choses, dont les dires d’Udo ULFKOTTE en lisant cet article de Corinne Autey-Roussel sur Mondialisation-ca du 8 juillet 2017 intitulé ; Déclassifié : Opération Mockingbird, la guerre froide culturelle de la CIA et notamment sur le lien avec la candidature de Nicolas Sarkozy à l’élection présidentielle française de 2007 qu’il gagna ce qui donne un nouvel éclairage sur la guerre en Libye ainsi que la diabolisation d’un certain Assad entre autres ;

Déclassifié : Opération Mockingbird, la guerre froide culturelle de la CIA

Le but premier, l’obsession de la CIA, véritable État dans l’État créé en 1947 par le Président Truman en réponse au renforcement du bloc de l’Est à la fin de la Seconde Guerre mondiale : abattre le communisme, bête noire de l’Amérique. [NdJBL : ceux qui ont lu l’essentiel du Pr. Antony Sutton savent que c’est totalement faux, puisque au-delà de la révélation sans équivoque que l’occident à construit financièrement et technologiquement l’URSS dès 1917 et ce jusqu’à au moins la guerre du Vietnam, ajouté à cela l’implication de Wall Street dans la montée d’Hitler. ICI Il devient impossible de croire à ces fables.] À mesure de la publication de ses archives et des découvertes des historiens, l’historique rocambolesque des opérations de l’agence atteste de l’activité incessante d’une fourmilière. Ou plutôt, d’un véritable nid de frelons.

L’argent étant le nerf de la guerre, la CIA dispose dès ses débuts de fonds illimités. Et, comme toute agence de renseignements digne de ce nom, elle sait qu’une des conditions fondamentales de la victoire tient à un contrôle sans faille de l’opinion publique. Ce sera la mission de l’Opération Mockingbird (« Opération Oiseau moqueur »).

En 1948, Frank Wisner* est nommé directeur du Bureau des projets spéciaux, plus tard renommé Bureau de la Coordination des politiques, une branche de la CIA dont le travail consistera en propagande, guerre économique, actions directes préventives, subversion dans les pays hostiles à l’Amérique et, au plan intérieur comme à l’international, promotion des éléments anticommunistes du camp occidental (dit « monde libre »).

Journalistes en vente : sur-mesure et prêt-à-porter

L’Opération Mockingbird**, lancée la même année 1948, vise à influencer l’opinion à travers une emprise aussi large que possible sur les médias. La CIA commence à recruter des agences de presse et des journalistes, qui deviendront autant de pions à son service, dans deux buts : d’une part l’espionnage et le contrôle de confrères et d’autre part, la diffusion de propagande anticommuniste. […]

En mai 1976, le Sénat instaure un comité sénatorial censé garantir la conformité des activités des services de renseignements avec la Constitution des USA, le Senate Select Committee on Intelligence. L’Opération Mockingbird, quant à elle, est déjà officiellement du passé ; le directeur de la CIA d’alors, un certain George H. W. Bush***, en a clôturé les activités, au moins en partie, en février 1976 – deux mois avant la présentation finale du rapport Church au Congrès. […]

Au cours des années 90, l’activiste Steve Kangas, le journaliste d’investigation Angus Mackenzie (Rolling Stone, Mother Jones, Washington Post, San Francisco Examiner) et d’autres réfutent la cessation de l’Opération Mockingbird. En 2014, le journaliste allemand Udo Ulfkotte, du Frankfurter Allgemeine Zeitung, révèle dans son livre Gekaufte Journalisten (Journalistes vendus) que la CIA continue à commander, insérer et publier des articles de propagande dans la presse européenne. Le livre, un best-seller en Allemagne, a récemment été traduit en anglais (2016) sous le titre Journalists for Hire : How the CIA Buys the News.

Nous en attendons toujours la traduction française. [NdJBL : Avis aux amateurs ; même partielle ! Je me ferais un plaisir d’en réaliser une version PDF !]

Fr.sott.net a relayé et fort bien complété cet article comme suit ► https://fr.sott.net/article/30845-Declassifie-Operation-Mockingbird-la-guerre-froide-culturelle-de-la-CIA

*Frank Wisner ; Même la simple fiche Wikipédia est éclairante ! Cependant que c’est Thierry Meyssan en juillet 2008 qui constitue le meilleur dossier qui soit ; Opération Sarkozy : comment la CIA a placé un de ses agents à la présidence de la République française et l’intrication des liens entre Bush Junior et Sarko l’Américain saute aux yeux, même des plus endormis.

Alors, ce qui suit est un poil compliqué mais indispensable pour bien comprendre pourquoi dans ce système là ; C’est TOTALEMENT FOUPOUDAV ;

Wisner senior a eut un fils ; Frank G. Wisner qui épousa en seconde noce la seconde femme de Pal Sarkozy, le papa de Nicolas, Christine de Ganay (voir son blaze qui remonte à l’an 1300, l’époque où le Boniface VIII l’homme en jupe s’est déclaré représentant de dieu sur terre, tout est là.) Christine et Pal ayant eu 2 enfants ensemble ; Caroline et Pierre-Olivier qui deviendra co-directeur de la direction financière du Carlyle Group, lorsqu’elle se remarie (vous suivez toujours ?) en 1976 avec le Franck G. Wisner qui est alors responsable du Département d’État des États-Unis , permit aux fils Sarkozy (dont Nicolas) de faire de nombreux séjours aux États-Unis !

Et comme ce n’est pas assez compliqué comme ça, vous rajoutez à cela le nom de Charles Pasqua témoin du premier mariage de Nicolas Sarkozy et Marie-Dominique Culioli famille avec Achille de Peretti ► Pasqua ► French Connection et on retombe dans l’opération Mockingbird ! Et là encore vous pouvez lire l’excellent article de Meyssan de février 1995 sur Pasqua : Les questions sans réponse de l’Élysée à Matignon ?

**L’Opération Mockingbird ; J’ai traité de ce sujet précisément suite au décès de Udo Ulfkotte qui a soulevé de nombreuses questions, puisque UU avait dévoilé comment la CIA payait des journalistes en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande pour qu’ils publient de fausses informations dans ce billet ► NE TUEZ PAS LE MESSAGER ! Source French-Almanar via R71 que je complète avec de nombreuses références, dont celle à Garry Webb qui fut également retrouvé mort chez lui.

Garry Webb lui aussi retrouvé mort ► Le journaliste Gary Webb a été retrouvé sans vie à son domicile de Carmichael (Sacramento County, Californie) vendredi dernier, 10 décembre. Le corps portait une blessure d’arme à feu à la tête ; le bureau du coroner local traite l’affaire comme un suicide. Lire l’intégralité de l’article sur Le Blogue de Jean-Pierre Cloutier ► http://cyberie.qc.ca/jpc/2004/12/suicide-de-gary-webb.html

***George H. W. Bush ; Alors je relève ici la date, 1976, (il a dû y avoir une faille spacio-temporelle cette année-là qui était de sécheresse en France) à laquelle le Directeur de la CIA d’alors, Bush Senior a prétendument clôturé les activités de l’Opération appelée Mockingbird. Parce qu’en remontant la Dynastie Bush, on comprend bien pourquoi l’Amérique messianique moderne d’aujourd’hui en est arrivé là où elle est. J’ai dans ce billet de blog ► Interdire un “droit païen” de domination par Steven Newcomb + Analyse JBL expliqué très précisément et de manière documentée l’origine pseudo-légaliste raciste de l’ordre colonialiste Zunien l’empire anglo-américano-christo-sioniste toujours à l’œuvre car réactivé précisément depuis Prescott et jusqu’à Doubleiou avec les Bush ; Trump poursuivant le Plan. Et le Plan inclut le « pivot » Zunien vers l’Asie = pivot de l’EIIL/Daesh vers l’Asie ► Le « pivot » Zunien sur l’Asie = pivot de l’EIIL/Daesh vers l’Asie par Tony Cartalucci

Et en France, avec l’entrée en scène de Macron, véritable cheval de Troie américain, à l’Élysée tout recommence, ou tout continue sur le même schéma qu’avec Sarkozy puissance 1000 car Macron est directement pucé par Rothschild !

Soyez résolus de ne servir plus et vous serez libres !

Disait Étienne de la Boétie dans le Discours de la servitude volontaire [NdJBL : extrait de ce billet majeur du 25 juillet dernier ► LA RACE PARFAITE], car ; Servir c’est accepter et de plus en plus nombreux, nous refusons l’un comme l’autre…

Et nous pouvons aisément conclure dans les mots de M. de la Boétie qu’il ne s’agit pas de leur rien arracher mais seulement de ne plus rien leur donner !