Evo Morales: “Je suis convaincu que cette pandémie fait partie d’une guerre biologique”

Le seul leader socialiste qui a eu le courage de le dire tout haut avec Loukashenko, #HuevosMorales, rappel, les prêts du FMI sont les outils que la classe dirigeante utilise pour imposer les mesures autoritaires synchronisées à travers le monde (comme Loukachenko l’a révélé), et la Bolivie a remboursé son prêt.

On assiste avec la complicité de la gauche à l’érosion de la démocratie libérale et à la mise en place d’une classe impériale qui cherche à régner dans une technocratie corporatiste de biosécurité.

L’ancien président bolivien a estimé que “pour le capitalisme, les pauvres sont inutiles pour l’État” et a blâmé le “Nouvel ordre mondial” pour le COVID-19.

L’ancien président bolivien Evo Morales s’est dit convaincu ce jeudi que la pandémie de COVID-19 est le produit d’une “guerre biologique”.

« Avec la pandémie à laquelle nous sommes confrontés, je suis convaincu que cela fait partie d’une guerre biologique. Qu’exporte le capitalisme, des armes nucléaires, des armes biologiques ? Cela doit faire il y a 5 ou 6 ans que le FMI a affirmé que la politique du Nouvel Ordre Mondial indiquait qu’une planification de réduction de la population inutile était importante », a-t-il déclaré.

« Je suis un défenseur non seulement des droits collectifs, mais des personnes les plus humbles. Pour le capitalisme, les pauvres sont inutiles pour l’Etat et cette pandémie tue d’abord les personnes qui en ont le moins, les personnes handicapées. Je suis convaincu que cette pandémie fait partie d’une guerre biologique », a- t-il déclaré.

Ce mercredi, l’ancien président bolivien Evo Morales a assuré que selon son expérience “le meilleur moyen” de modifier la politique d’un pays passe par une Assemblée constituante. L’ancien président bolivien a indiqué que, selon son expérience, la “nationalisation” et la “redistribution des richesses” étaient importantes pour sa gestion économique au sein de son gouvernement.

« La meilleure façon de changer la partie politique dans notre expérience est l’Assemblée constituante, la refondation de nos républiques depuis 200 ans et dans la partie économique la nationalisation qui est si importante, et dans la partie sociale la redistribution des richesses, ” a-t-il déclaré lors d’une conférence devant la Fédération nationale des travailleurs de l’éducation du Pérou (Fenatep), un syndicat fondé par Pedro Castillo.

Ce mardi, Morales Ayma a révélé via son compte Twitter qu’il était rentré au Pérou après sa présence à la cérémonie de passation de commandement du président Pedro Castillo et sa prestation de serment à Ayacucho sur invitation de la Fédération nationale des travailleurs de l’éducation du Pérou (Fenatep) .

Le syndicat fondé par Castillo Terrones a invité l’ancien président bolivien à intervenir au forum “Le rôle des organisations populaires dans les changements politiques, économiques et sociaux en Amérique latine”.

Source: https://gestion.pe/ et Evo Morales : “Je suis convaincu que cette pandémie fait partie d’une guerre biologique” – Alba Granada North Africa (wordpress.com)