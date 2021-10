Soutient aux luttes des travailleurs américains

Par Inforelais. La FSM soutient les luttes des travailleurs américains

Balayant à travers les États-Unis, une augmentation spectaculaire des luttes ouvrières de base, y compris plusieurs grèves économiques très médiatisées dans divers secteurs, a accusé les tensions de classe des États-Unis à un degré jamais vu depuis de nombreuses décennies.

12 000 charpentiers, 10 000 fabricants d’équipement agricole lourd John Deere, 31 000 travailleurs de la santé Kaiser, 60 000 travailleurs de la télévision hollywoodienne, du théâtre et de la production cinématographique, 1 100 mineurs de charbon de l’Alabama et 1 400 travailleurs de l’usine de céréales Kellogg font partie des dizaines de milliers de travailleurs impliqués cette année dans des grèves contre 178 employeurs, dont 12 grèves de 1 000 travailleurs ou plus pour de meilleurs salaires et conditions de travail.

Ceci dans le contexte de l’économie pandémique dans laquelle 4,3 millions de travailleurs ont quitté leur emploi en août 2021 seulement, intensifiant ce que les médias appellent la « pénurie de main-d’œuvre ». Pendant ce temps, les entreprises et les propriétaires ont réalisé des bénéfices records. Les bénéfices de John Deere ont augmenté de 61% au cours des dernières années et le salaire de son PDG a augmenté de 160% pendant la pandémie.

Le stress économique combiné à des craintes accrues de risque pour la santé et à une conscience de classe croissante du pouvoir collectif des travailleurs à effet de levier a propulsé une vague croissante d’agression travailliste. Cette activité économique s’accompagne également de 18 mois d’insurrection sociale menée par le militantisme de libération nationale contre le racisme et la terreur policière. Si la base travailliste américaine adopte des dimensions politiques dans cette activité, une nouvelle émergence est possible de lutte ouvrière organisée et orientée vers la classe contre le capitalisme monopoliste.

Les travailleurs du monde entier devraient saluer ces luttes aux États-Unis pour un pouvoir accru des travailleurs. La Fédération syndicale mondiale, qui représente 105 millions de travailleurs syndiqués dans 133 pays, en tant que seule fédération internationale, démocratique et axée sur la classe, se tient côte à côte en solidarité avec la vague de grève des travailleurs américains.

Le Secrétariat