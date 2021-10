Par Brigitte Bouzonnie.

75% des français ont vu leur pouvoir d’achat se dégrader (sondage Odoxa/Groupama) pour Sud-Ouest du 23 octobre 2021.

Ce chiffre est même de 84% pour les habitants de la Région Nouvelle Aquitaine. 75%, voire 84% dans certaines régions, de français ayant des difficultés avec leur porte-monnaie trop léger, ce chiffre est proche des 80% de français ayant du mal à finir leurs fins de mois : chiffre que je cite souvent dans mes articles. Mais on me reprochait d’exagérer. Sortir un chiffre ancien, contredit depuis par un présent heureux, donc inutilisable. Sauf que le sondage Odoxa/Groupama a été publié dans le journal Sud Ouest du 23 octobre 2021 : personne ne peut donc contester son actualité et son message clair : les français n’ont pas d’argent. Leur pouvoir d’achat s‘érode vitesse grand V ! (Ce que confirme cette vidéo qui voudrait faire croire aux pénuries : Quoi ou qui du COVID-19 ou du politicien-larbin est responsable de la crise économique? – les 7 du quebec NDÉ).

Comment s’en étonner ? Avec des salaires jamais revalorisés, au point que même le traitre Martinez demande timidement des hausses de salaires (cf BFM-TV du 25 octobre 2021) : ce qui montre à quel point le problème est crucial ! Avec un point d’indice de la Fonction Publique gelé depuis neuf ans : du jamais vu de mémoire de fonctionnaire, et sans que personne ne s’indigne !

Autre question jamais évoquée sauf dernièrement par Alain Badiou dans son entretien du 18 octobre 2021 sur QG avec Aude Lancelin : le problème des inégalités abyssales de revenus, dont jamais personne ne parle. On est passé d’un écart de revenus de 1 à 20 dans les années soixante à un écart de 1 à 400 aujourd’hui (chiffres Martine Orange). Macron a donné tout pouvoir à l’argent. Rien aux salariés, retraités, jeunes, chômeurs, qui ont vu leur revenu déjà maigre dégringoler encore et encore. Là encore, silence radio des responsables de “gôche”.

En ce moment Roussel, candidat du PCF, fait un buzz d’enfer sur les prix trop élevés de l’essence et du pain, avec une couverture médiatique incroyable (bénéficiant de “une” de JT, longs directs, journalistes complaisants, etc…) de France Inter et BFM-TV. Soit. Mais pas un seul mot du même Roussel, où il réclameraient des augmentations substantielles justifiées de salaires, retraites et minimas sociaux :

comme si les prix chers étaient un simple problème “technique”, et non pas le résultat d’une répartition inégalitaire de la plus value en faveur du seul capital. En 35 ans, on rappelle que dans la répartition de la plus value, que le travail a perdu dix points (voire plus !) par rapport au capital.

En ce moment, après des années et des années de silence et d’indifférence vis à vis de ce que gagnent véritablement les français, hors chiffres INSEE minorés, truqués, bidonnés, occultant la souffrance quotidienne de millions de personnes, rien que pour survivre seulement. Pendant 4 ans, la Macronie et ses satellites (PS, PCF, FI) ont été en déconnection totale avec la souffrance existant sur le terrain. Ainsi, France Inter vient de montrer un jeune étudiant qui avait “cassé” son porte-monnaie, rien que pour s’acheter un sandwich Emmental/poulet. Qui en parle dans le discours politique du moment ?!

Donc, de façon cynique et intéressée, à six mois des élections Présidentielles, on s’inquiète de notre absence chronique d’argent, terme que je préfère mille fois à “Pouvoir d’achat”, qui laisse croire faussement, que nous avons des kilos de billets de banque inutilisés dans notre lessiveuse. Il existe peut-être une catégorie de français aisés, tant mieux pour eux, qui a une épargne non utilisée. Mais ils sont minoritaires. Pour le reste, on assiste à une smicardisation de la société française, où 80% des français adultes gagnent moins de 2000 euros par mois. Ce n’est pas seulement moi qui le dit mais le sieur Castex lui-même, avouant que 38 millions de français (adultes) gagnent moins de 2000 euros par mois.

Moi aussi, je trouve que le chèque de cent euros donné par Bercy est un geste insultant, un bras d’honneur lancé à une société française hélas largement paupérisée. Et pourquoi pas tant qu’on y est une bouteille d’eau minérale, marque Christaline pour les français gagnant moins de 1000 euros par mois ? Oui, ce chèque de cent euros a tous les défauts sauf un : celui de remettre la question de la pauvreté au statut de question number one du débat politique : alors qu’elle a été soigneusement mise au rancart depuis le tournant de la rigueur de 1983 voulue par le pseudo homme de “gôche” Mitterrand !

Fichtre, un électeur désargenté, c’est un électeur perdu pour Macron ! Voilà pourquoi tout à coup, la question, -non pas de l’absence d’un revenu décent pour chaque français, pour lequel je me bats modestement depuis dix ans sur Facebook et ailleurs-, mais juste de donner deux euros cinquante à chaque miséreux, -sinon, on tomberait dans l’horrible “‘assistanat”-, est de nouveau à l’ordre du jour : ce dont on ne peut bien sûr que se réjouir, même si ce que propose Macron et ses sbires est tout à fait insuffisant !

Voilà pourquoi le programme de notre Rassemblement “Pouvoir au Peuple” fait les propositions suivantes :

1°)- Augmentation substantielle de tous les bas salaires de moins de 2000 euros.

2°)-Montant du RSA et de tous les minimas sociaux multiplié par deux, soit 1000 euros par mois.

3°)-Augmentation substantielle des allocations chômage calée sur le montant des minimas sociaux.

4°)- Revalarisation substantielle de toutes les retraites de moins de 2000 euros.

5°)-Déblocage du point d’indice du traitement des fonctionnaires.

6°)- Ecart des salaires ramené de 1 à 5 et écart des revenus de 1 à 10.

Comme on disait dans les années 70 : ON A RAISON DE SE REVOLTER !

