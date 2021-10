Coronavirus – Comment Big Pharma réussit à faire privilégier par l’État les médicaments les plus chers (vidéos)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article9954

Big Pharma, labos tout-puissants

Enregistré sur ARTE le 26 octobre 2021 à 20h55

Au cours de la décennie écoulée, l’industrie pharmaceutique a connu des changements considérables. Au fil de rapprochement successifs, quelques grands laboratoires ont désormais la mainmise sur la fabrication de la majorité des médicaments. S’appuyant sur de solides réseaux, l’industrie pharmaceutique peut quasiment à elle seule décider des politiques de santé des gouvernements. Certains laboratoires réussissent à orienter la recherche, les financements et les remboursements publics vers leurs traitements les plus chers. Parfois au détriment de la santé des malades ; combien de laboratoires sont-ils mis en cause pour avoir caché les graves effets secondaires de leur médicament ? Et la bataille contre le Covid-19 qui fait rage exacerbe l’appétit des laboratoires. L’unique quête du profit ne menace-t-elle pas la santé publique ?

Durée : 1h30

Année de création : 2020

Réalisateur : Luc Hermann, Claire Lasko

Quelques citations approximatives mises bout à bout :

Le prix des nouveaux médicaments ne reflètent plus le coût de la recherche, mais la puissance du laboratoire qui le vend. Le souci n’est plus le malade, mais l’actionnaire. Plus ça guérit, plus c’est cher. Corruption : Il n’y a pas de repas gratuit !

Exemple, le covid : Méthode Raoult pour soigner un patient covid : 15 Euros. Méthode Gilead : des milliers d’Euros. Du coup, la méthode Raoult est interdite.

La solution Merk coûte elle aussi bien plus cher que la solution Raoult, donc elle est autorisée :

La France achète la gélule Merk anti-covid

Elle coûte 600 Euros l’unité !

Enregistré sur France 3 le 26 octobre 2021 à 19h30

Méthode Raoult pour soigner le covid :

Résultats d’un essai clinique ouvert non-randomisé

IHU Méditerranée-Infection

Pr Didier Raoult, Directeur de l’IHU Méditerranée Infection

17 mars 2020

600 mg d’hydroxychloroquine par jour, ça fait 3 comprimés par jour de Plaquénil

PLAQUENIL : comprimé (blanc) ; boîte de 30

Sur ordonnance (Liste II) – Remboursable à 65 % – Prix : 4,17 €.

Composition du médicament PLAQUENIL

p cp Hydroxychloroquine sulfate 200 mg Lactose +

Complété avec de l’azithromycine

Au même dosage, par exemple, que pour la maladie du légionnaire, avec deux comprimés le premier jour, puis un comprimé le 2e, le 3e, le 4e jour…

AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg : comprimé ; boîte de 6

Sur ordonnance (Liste I) – Remboursable à 65 % – Prix : 7,37 €

Composition du médicament AZITHROMYCINE SANDOZ