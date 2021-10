Le scandale Ivermectine ?

Les résultats de plusieurs méta-analyses (études Abdulamir et al., 2021 ; Kory, 2021 ; Lawrie, 2021 et bien d’autres depuis) sont tous concordants sur l’efficacité et la sûreté de l’Ivermectine pour traiter la covid-19 à tous les stades de la maladie.

Dès le mois de novembre 2020, la base de données mise en ligne sur internet à l’adresse www.ivmmeta.com répertorie toutes les études réalisées sur l’Ivermectine. Chaque étude y est présentée, analysée et des données statistiques synthétisent l’ensemble des résultats. Créée aux États-Unis par des doctorants, universitaires et scientifiques, elle est accessible gratuitement au grand public. Bien que ses comptes, qui ne publient que des analyses scientifiques soient censurés par Twitter11 sans aucune notification ni explication, la plate-forme internet est régulièrement mise à jour. Sauf omission, www.ivmmeta.com est la base de données la plus complète et précise au monde sur l’Ivermectine.

Le traitement par l’Ivermectine sur des patients atteints de la covid-19 permet « une baisse de la mortalité entre 65 % à 90 %, et une baisse du risque d’infection en prophylaxie de plus de 80 %, ainsi qu’une diminution significative de la durée d’hospitalisation et du délai de guérison», indique de son côté Réinfocovid, l’un des principaux sites internet des professionnels de santé et scientifiques français .