Une étude portant sur 68 pays et 2947 comtés des États-Unis montre que l’augmentation des cas de COVID-19 n’est pas liée aux taux de vaccination

Par S. V. Subramanian et Akhil Kumar − Le 30 septembre 2021 − Source US National Library of Medicine

Les vaccins constituent actuellement la principale stratégie pour lutter contre le COVID-19 dans le monde. De plus, le récit médiatique aux États-Unis lie la recrudescence actuelle de nouveaux cas aux zones à faible taux de vaccination . Un discours similaire a également été observé dans des pays comme l’Allemagne et le Royaume-Uni . Au même moment, Israël, qui a été salué pour ses taux de vaccination rapides et élevés, a également connu une résurgence importante des cas de COVID-19 . Nous étudierons ici la relation entre le pourcentage de la population entièrement vaccinée et les nouveaux cas de COVID-19 dans 68 pays et dans 2947 comtés des États-Unis.

Méthodes

Nous avons utilisé les données COVID-19 fournies par le programme Our World in Data pour l’analyse transnationale, disponibles au 3 septembre 2021 . Nous avons sélectionné 68 pays qui répondaient aux critères suivants : disposer de données sur la deuxième dose de vaccin, disposer de données sur les cas COVID-19, disposer de données sur la population, et dont la dernière mise à jour des données a eu lieu dans les 3 jours précédant le 3 septembre 2021. Nous avons ensuite calculé les cas de COVID-19 par million d’habitants pour chaque pays, sur les 7 jours précédant le 3 septembre 2021, ainsi que le pourcentage de la population entièrement vaccinée.

Pour l’analyse au niveau des comtés aux États-Unis, nous avons utilisé les données de l’équipe COVID-19 de la Maison Blanche , disponibles au 2 septembre 2021. Nous avons exclu les comtés qui n’avaient pas fourni de données sur le pourcentage de la population entièrement vaccinée, ce qui nous a permis d’obtenir 2 947 comtés pour l’analyse. Nous avons comparé le nombre et les pourcentages de comtés qui ont connu une augmentation des cas de COVID-19 aux pourcentages de personnes entièrement vaccinées dans chaque comté. Le pourcentage d’augmentation des cas de COVID-19 a été calculé sur la base de la différence entre le nombre de cas sur les 7 derniers jours et ceux des 7 jours précédents. Par exemple, le comté de Los Angeles en Californie a enregistré 18 171 cas au cours des 7 derniers jours (du 26 août au 1er septembre) et 31 616 cas au cours des 7 jours précédents (du 19 au 25 août), ce comté n’a donc pas connu d’augmentation des cas dans notre ensemble de données. Nous fournissons un tableau de bord des paramètres utilisés dans cette analyse qui est mis à jour automatiquement lorsque de nouvelles données sont mises à disposition par l’équipe COVID-19 de la Maison Blanche (https://tiny.cc/USDashboard).

Constatations

Au niveau national, il ne semble pas y avoir de corrélation discernable entre le pourcentage de la population entièrement vaccinée et les nouveaux cas de COVID-19 au cours des 7 derniers jours (Fig. 1). En fait, la ligne de tendance suggère une association marginalement positive, de sorte que certains pays dont le pourcentage de population entièrement vaccinée est élevé présentent même un plus grand nombre de cas de COVID-19 par million d’habitants. Notamment Israël, dont plus de 60 % de la population est entièrement vaccinée, a enregistré le plus grand nombre de cas de COVID-19 par million d’habitants au cours des 7 derniers jours. L’absence de corrélation significative entre le pourcentage de population entièrement vaccinée et les nouveaux cas de COVID-19 est également illustrée, par exemple, par la comparaison entre l’Islande et le Portugal. Ces deux pays, dont plus de 75 % de la population est entièrement vaccinée, comptent plus de cas de COVID-19 par million d’habitants que des pays comme le Vietnam et l’Afrique du Sud, dont environ 10 % de la population est entièrement vaccinée.

Dans les comtés américains également, la médiane des nouveaux cas de COVID-19 pour 100 000 personnes au cours des 7 derniers jours est largement similaire dans toutes les catégories de pourcentage de population entièrement vaccinée (Fig. 2). Il est à noter que les nouveaux cas de COVID-19 varient considérablement d’un comté à l’autre sans rapport avec les pourcentages de population entièrement vaccinée. Il ne semble pas non plus y avoir de signes significatifs de diminution des cas de COVID-19 avec des pourcentages plus élevés de population totalement vaccinée (Fig. 3).

Parmi les 5 comtés ayant le pourcentage le plus élevé de population entièrement vaccinée (99,9-84,3 %), les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont identifié 4 d’entre eux comme des comtés à « haute » transmission de Covid. Les comtés de Chattahoochee (Géorgie), McKinley (Nouveau-Mexique) et Arecibo (Porto Rico) ont plus de 90 % de leur population entièrement vaccinée et sont tous les trois classés comme ayant une transmission de Covid « élevée ». À l’inverse, sur les 57 comtés classés comme comtés à « faible » transmission par les CDC, 26,3 % (15) ont un pourcentage de leur population entièrement vaccinée inférieur à 20 %.

Étant donné que l’on estime que l’immunité complète du vaccin prend environ 2 semaines après la deuxième dose, nous avons effectué des analyses de sensibilité en utilisant un décalage d’un mois sur le pourcentage de la population complètement vaccinée pour les pays et les comtés américains. Les résultats ci-dessus, à savoir qu’il n’y a pas d’association discernable entre les cas de COVID-19 et les taux de personnes entièrement vaccinées, ont également été observés lorsque nous avons considéré un décalage d’un mois sur les taux de personnes entièrement vaccinées (Figure supplémentaire 1, Figure supplémentaire 2).

Il convient de noter que les données sur les cas de COVID-19 sont des cas confirmés, ce qui est fonction de facteurs liés à l’offre (par exemple, la variation des capacités de dépistage ou des pratiques de déclaration) et à la demande (par exemple, la variation de la décision des personnes quant au moment de se faire dépister).

Interprétation

Le recours exclusif à la vaccination comme stratégie principale pour atténuer le COVID-19 et ses conséquences néfastes doit être réévalué, surtout si l’on tient compte du variant Delta (B.1.617.2) et de la probabilité de futurs variants. D’autres interventions pharmacologiques et non pharmacologiques pourraient devoir être mises en place parallèlement à l’augmentation des taux de vaccination. Une telle correction de trajectoire, en particulier en ce qui concerne le discours politique, devient primordiale avec les nouvelles recherches scientifiques sur l’efficacité réelle des vaccins.

Par exemple, dans un rapport publié par le ministère de la Santé israélien, l’efficacité de deux doses du vaccin BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) pour prévenir l’infection par le COVID-19 était de 39 % , ce qui est nettement inférieur à l’efficacité de 96 % obtenue lors de l’essai . Il apparaît également que l’immunité dérivée du vaccin Pfizer-BioNTech pourrait ne pas être aussi forte que l’immunité acquise par guérison du COVID-19 . Un déclin substantiel de l’immunité des vaccins à ARNm 6 mois après l’immunisation a également été signalé . Alors que la vaccination protège les individus contre les hospitalisations graves et les décès, les CDC ont signalé une augmentation de 0,01 à 9 % et de 0 à 15,1 % (entre janvier et mai 2021) des taux d’hospitalisation et de décès chez les personnes entièrement vaccinées .

En résumé, même si des efforts doivent être faits pour encourager les populations à se faire vacciner, cela devrait être fait avec humilité et respect. Stigmatiser les populations peut faire plus de mal que de bien. Il est important de souligner que d’autres efforts de prévention non pharmacologiques (par exemple, l’importance d’une hygiène de base en matière de santé publique, en ce qui concerne le maintien d’une distance de sécurité ou le lavage des mains, la promotion de formes de dépistage plus fréquentes et moins coûteuses) doivent être renouvelés afin de trouver un équilibre pour apprendre à vivre avec le COVID-19, de la même manière que nous continuons à vivre, 100 ans plus tard, avec diverses modifications saisonnières du virus de la grippe de 1918.

V. Subramanian and Akhil Kumar

