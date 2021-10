LES ÉTATS-UNIS SONT-ILS PRÊTS À DÉCLENCHER UNE GUERRE À TAÏWAN?

Traduction et commentaire :

La tension entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine dans le détroit de Taïwan est à son paroxysme depuis les années 1950. Une déclaration formelle d’indépendance, que le parti au pouvoir à Formose menace de faire à tout moment, suffirait pour qu’une guerre à Taiwan confronte directement les deux grandes puissances impérialistes aux conséquences désastreuses. Cela semble fou, mais néanmoins, il y a des raisons sous-jacentes qui pourraient pousser les États-Unis à faire un pas sans reculer.

Le détroit de Taïwan est dans une spirale de manœuvres et de démonstrations de force

Des avions de chasse et des bombardiers nucléaires chinois patrouillent le long de la frontière avec Taïwan cette semaine.

Le mois d’octobre a commencé par des exercices militaires des marines américaine et britannique dans les eaux proches de Taïwan . La réponse chinoise a été d’envoyer des patrouilles aériennes au-dessus du détroit qui sépare le continent de Formose. En quatre jours, le nombre d’avions de ces unités est passé de 16 à 36 avions de combat et jusqu’à 12 bombardiers nucléaires . Ils étaient clairement de « leur côté » de la frontière – ce qu’aucune des parties ne reconnaît – mais les États-Unis et Taïwan ont entendu l’avertissement et ont exigé que Pékin arrête la pression.

Le lendemain, il est apparu qu’un sous-marin nucléaire américain avait subi une collision dans les eaux de la mer de Chine méridionale alors que la surveillance par satellite révélait que la Chine construisait rapidement des infrastructures pour concentrer ses capacités aériennes au large des côtes de l’île. La perspective d’une guerre à Taiwan était universellement présente.

Xi est intervenu publiquement pour s’assurer qu’il « préférait » la « réunification pacifique » à la conquête armée de l’île. Et le Premier ministre taïwanais, loin de chercher à calmer les eaux, a profité de l’attention internationale pour lancer des messages d’indépendance et des slogans de « résistance à l’annexion » .

Une déclaration formelle d’indépendance suffirait pour qu’une guerre éclate à Taïwan

Manœuvres amphibies de l’armée chinoise cette semaine. Le premier objectif de l’APL en cas de guerre à Taïwan serait le débarquement massif de troupes d’infanterie.

L’armée chinoise (APL) a répondu hier avec de nouveaux exercices de débarquement amphibie et la menace d' »écraser » tout pas en avant vers l’indépendance . Et aujourd’hui, il a été assuré depuis Pékin que l’armée fera le nécessaire pour « empêcher les actions conduisant à l’indépendance de Taïwan et l’ingérence de forces extérieures ».

Aujourd’hui, la situation est celle d’une spirale d’affrontement dans laquelle, compte tenu de la position chinoise, un geste déclaratif du gouvernement taïwanais suffirait à faire place à un conflit armé .

Avec la demande d’entrée au traité transpacifique, qui ignore que ses membres ne reconnaissent pas Taïwan en tant qu’État souverain, la présidente taïwanaise a démontré sa volonté de le faire et de pousser la situation à l’extrême. Mais le gouvernement de Taipei n’a pas de réelle capacité de décision. Vous avez besoin du feu vert de Washington. La question est donc de savoir si les États-Unis sont prêts à faire la guerre à et pour Taïwan…?!

Les États-Unis sont-ils prêts à faire la guerre à Taïwan dans cinq ans ?

Flotte conjointe des États-Unis, du Royaume-Uni et d’alliés régionaux dans les eaux proches de Taïwan ce mois-ci. Un signe qu’une guerre à Taïwan impliquerait directement les États-Unis.

Si quelque chose peut être exclu, c’est déjà une guerre à Taïwan « par procuration », c’est-à-dire alimentée par les États-Unis et la Chine mais combattue par d’autres. Pour la Chine, c’est leur territoire. Et le simple fait que les États-Unis envoient des conseillers militaires à Formose , immédiatement après la constitution de l’AUKUS et le sommet QUAD il y a un mois , envoie un signal clair à Pékin : si Taïwan déclare officiellement son indépendance – au lieu de maintenir son statut, gouvernement rebelle » – toute réponse militaire chinoise recevra une réponse directe des États-Unis, de l’Australie et de la Grande-Bretagne.

Biden a jusqu’à présent été favorable au maintien d’une « extrême pression », mais n’a pas conduit immédiatement à la guerre. L’envoi d’ une quantité minimale de troupes à Formose serait déjà un « casus belli » pour la Chine , par exemple. Cependant, « pression extrême » signifie garder ouverte indéfiniment la possibilité d’un conflit armé comme quelque chose d’immédiat. Et là, sur le terrain d’une « guerre froide », d’autres types de considérations peuvent produire un pas vers le désastre.

La Chine aura la capacité de fermer le détroit de Taïwan en 2025 selon le ministre taïwanais de la Défense . Autrement dit, 2025 marquerait un tournant dans les capacités militaires chinoises qui rendrait possible le blocus économique de l’île sans qu’il soit nécessaire d’entrer en guerre. La stratégie américaine consistant à faire pression sans aller à la confrontation directe, aurait dans ce cas une date d’expiration.

Bien que dans un cadre dans lequel aucune information n’est fiable, il faut la prendre avec des pincettes, les « fuites » sur la défaite des États-Unis dans la course à l’IA , revendiquées par Google lui – même , sont très inquiétantes. En fin de compte, la confrontation impérialiste entre les États-Unis et la Chine n’est pas une lutte de position comme entre la Russie et les États-Unis, mais une lutte directe pour les marchés et les applications du capital (pour la production de plus-value nouvelle et sa diffusion dans la chaîne de valorisation du capital) . Autrement dit, la course technologique en est l’expression la plus claire.

Si les États-Unis croient vraiment qu’ils peuvent prendre du retard technologiquement à court terme, la poussée pour la guerre apparaîtra comme une urgence immédiate.

En revanche, les dernières avancées de Huawei seront immédiatement intégrées à l’armée chinoise, qui développe déjà toute une flotte de sous-marins sans pilote et de robots navals et aériens. Si les États-Unis pensent vraiment qu’ils peuvent perdre leur supériorité navale en raison d’un écart technologique naissant, un nouveau compte à rebours serait incorporé dans les considérations militaires. (3) Ce ​​n’est un secret pour personne que le principal objectif du gouvernement américain actuel est de surmonter la fracture au sein de la bourgeoisie américaine qui s’est matérialisée dans le trumpisme. Mais le parti républicain n’a pas aujourd’hui la capacité de faire autre chose que de le reproduire et même de l’augmenter.

Mais ce que disent les sondages, c’est que le parti démocrate court un risque trop élevé aux élections de mi-mandat de 2022 et qu’à partir de 2026 il n’y aura plus rien d’autre qu’une majorité républicaine dans les deux chambres . Selon ses propres analystes, une « grande cause nationale » dirigée depuis la présidence serait nécessaire pour renverser cette attente démographique. Et la confrontation avec la Chine, pratiquement la seule question de consensus entre les deux grands partis, a tous les suffrages.

Pendant ce temps, à Washington, voire au Parti républicain , une nouvelle conception stratégique de l’affrontement impérialiste avec la Chine se dessine. Les « nouveaux faucons » voient la guerre à Taiwan comme la première d’une série de guerres locales qui marqueront l’encerclement américain de la Chine, conditionnant son développement économique et technologique.

Cette perspective limite le déroulement possible d’une guerre à Taïwan au scénario de guerre des Malvinas. Il suppose que cela n’affecterait pas les États de la région, ni les États-Unis continentaux. Les bureaucrates chinois le considèrent comme « fou » . Les États-Unis ne peuvent pas entrer en guerre à Formose sans impliquer leurs bases au Japon et en Corée , Formose n’est pas les Malvinas presque désertes et l’armée chinoise d’aujourd’hui n’est pas l’armée argentine de 1981. Mais les deux parties essaient de se convaincre qu’elles ont le droit de gagner. Mauvais symptôme.

Une guerre à Taïwan d’ici cinq ans ?

Xi et Biden

Comme l’a déclaré avant-hier le directeur international du Financial Times, les deux puissances impérialistes sont « dans une partie de poker potentiellement mortelle sur Taiwan, tout en essayant de se tromper en faisant croire que l’autre reculera ». L’analyste prédit un « moment de vérité » précoce au cours duquel le déclenchement de la guerre à Taiwan sera décidé « au hasard » à la manière de la crise des missiles cubains de 62. Le Wall Street Journal est venu soutenir la même idée hier.

La réalité est que les menaces des armes nucléaires , l’urgence des temps et le triomphalisme font partie du jeu de propagande et des «opérations psychologiques» du temps de la nouvelle « guerre froide » que nous vivons. Pour cette raison, en quelque sorte, la guerre à Taïwan a déjà commencé, même si avant de devenir une guerre ouverte elle passera sûrement par une phase de blocus naval chinois des exportations taïwanaises… ce qui, d’ailleurs, multiplierait la crise d’approvisionnement et la crise industrielle crise aux États-Unis, au Japon et en Europe.

(Les camarades espagnoles oublient d’inclure parmi les paramètres de cette troisième guerre mondiale en préparation les nouvelles armes numériques (Internet et Intelligence artificielle) et bactériologiques (Coronavirus, bactéries, vaccins) et climatologiques (agriculture et cataclysmes) et même financier (monnaie et transferts de capitaux). Autant d’armes qui permettent de redéfinir l’équilibre des forces militaires pré-nucléaires des alliances impériales. L’analyse géostratégique de la confrontation mondiale en préparation doit intégrer ces vecteurs dont les acteurs tiennent déjà compte dans leur affrontement et qui les influences grandement comme le prouve la crise patentée du COVID-19. NDÉ).

Donner des dates est pratiquement impossible. Mais la perspective est claire. Les deux puissances impérialistes sont sur une trajectoire de collision vers une guerre à Taiwan qui serait difficilement confinée à l’île et même au continent asiatique.

La seule alternative à ce glissement continu vers la guerre à Taiwan réside dans la capacité des travailleurs, au sein de chaque pays concerné, à résister à la propagande de guerre nationaliste de plus en plus écrasante et à transformer la perspective d’une nouvelle guerre impérialiste en un combat contre leurs propres classes dirigeantes. (Nous approuvons totalement cette conclusion car nous approchons du point de bascule ou l’opposition principale ne sera plus entre différentes factions de capitalistes désespérées mais entre le capital, sa classe sociale bourgeoise – et le travail, les salariés prolétarisés – pour la survie de l’humanité. NDÉ).