«CLIMAT: COMMENT ÉVITER UN DÉSASTRE»

C’est le nouveau livre de BILL GATES qui va nous sauver!?!

La COVID, le réchauffement de la planète, inquiétez-vous pas, Bill prend tout ça en main. Il dit que lui et ses amis milliardaires vont tout faire (où tout acheter ?) pour sauver la planète et éliminer la pauvreté dans le monde.

Naturellement, il oublie de nous expliquer comment qu’en mettant TOUT l’argent dans leurs poches, ils vont en donner aux pauvres ? Lui, il dit que la fondation Bill Gates, déductible d’impôt, va s’occuper de la pauvreté galopante dans le monde?

Oui, il a toutes les solutions, toutes en faisant encore plus d’argent qu’avant la pandémie. Il va nous vendre plus de pétrole, plus d’électricité, plus d’ordinateurs et plus de … vaccins ! Oui, Bill est très généreux avec NOTRE argent. Il a même averti les gouvernements de toute la planète d’être vigilant envers leurs citoyens, de regarder ailleurs que dans sa cour, comme au CN, par exemple.

Bill veut qu’on lui donne CARTE BLANCHE dans TOUT ! Et il va arranger ça?

Donc, après avoir lu cela, j’étais toute étonné qu’on avait un SAUVEUR parmi nous et que c’était l’homme le plus riche au monde. Quelle coïncidence ! Tellement que ça m’a donné l’idée d’aller voir ailleurs.

Chez HUBERT REEVES, par exemple, qui aborde le même sujet mais qui arrive à des solutions complètement différentes que notre AMI Bill ? Et vu qu’HUBERT est beaucoup plus pauvre que Bill, j’ai une tendance naturelle à croire Hubert.

Bill veut réduire à ZÉRO EMISSION le carbone dans l’air à la grandeur de la planète d’ici 2050. Hubert aussi. MAIS, Bill veut le faire sans que ça dérange tous ses activités énergétiques actuelles et Trudeau est d’accord avec lui.

Hubert, qui n’a aucun moyen de joindre Trudeau, propose de l’action IMMÉDIATEMENT ! Bill veut dominer la Nature. Hubert veut vivre en harmonie avec la Nature. Il dit : «On est une espèce parmi d’autres».

Bill est à l’aise parmi les dirigeants du monde du G-7, par exemple. Il est même l’invité d’honneur. Il est un des décideurs ? Même si personne n’a voté pour lui ? Hubert n’a même pas eu d’invitation ?

Soudain, j’ai peur ! La majorité silencieuse va croire qui ? Bill Gates qui est ami avec TOUS les dirigeants de la planète et contrôle TOUS les media; versus Hubert Reeves, que tout le monde rationnel trouve sympathique ? David contre Goliath. Oui, j’ai peur. Et pas juste pour moi.

HUBERT nous explique notre place dans la Nature, notre rôle. Il ne tient qu’à NOUS de la préserver. Il nous explique que NOUS êtes en train de détruire les océans sans vraiment connaître ce qu’il y a dedans ! Il faut continuer à se battre comme si on avait un avenir. Dire NON à Bill Gates et ses amis milliardaires ! Et dire OUI au GRAND CHANGEMENT.

La philosophie Amérindienne nous demande de chercher la justice pour toute la création.

Serge Bouchard nous dit que les humains sont comme les chiens (pas les loups!).

Bill peu facilement convaincre un chien (ou autre ?) du bienfait de la laisse. C’est peut-être dans notre nature de nous soumettre ? Contrairement au loup!

John Mallette

Le Poète Prolétaire