Un rapport de la UK Health Security Agency prouve que les vaccins Covid-19 ne fonctionne pas!

Public Health England a maintenant été remplacée par la nouvelle UK Health Security Agency et l’un des premiers rapports publiés par l’UKHSA montre que les vaccins Covid-19 ont une efficacité inférieure 66%.

Pfizer affirme que l’injection d’ARNm de Covid-19 a une efficacité de 95%. Ce chiffre à été déterminé de la façon suivante : Au cours de l’essai clinique en cours, 43.661 sujets ont été répartis également entre les groupes placebo et vaccin (environ 21.830 sujets par groupe).

Dans le groupe placebo – le groupe qui n’a pas reçu le vaccin Pfizer Covid-19 – 162 ont été infectés par le coronavirus et ont présenté des symptômes. Alors que dans le groupe vacciné – le groupe qui a reçu le vrai vaccin – ce nombre n’était que de 8. Par conséquent, le pourcentage du groupe placebo qui a été infecté équivalait à 0,74 % ( 162 / 21830 x 100 = 0,74 ). Alors que 0,04% du groupe vacciné a été infecté (8 / 21.830 x 100 = 0,04 )

Afin de calculer l’efficacité de leur injection d’ARNm Covid-19, Pfizer a ensuite effectué le calcul suivant : Ils ont d’abord soustrait le pourcentage d’infections dans le groupe vacciné du pourcentage d’infections dans le groupe placebo.

0,74 % – 0,04 % = 0,7 %

Ensuite, ils ont divisé ce total par le pourcentage d’infections dans le groupe placebo, ce qui équivaut à 95%.

0,7 / 0,74 = 95 %.

Par conséquent, Pfizer a pu affirmer que leur injection d’ARNm Covid-19 est efficace à 95%.

Nous n’avons pas besoin de préciser que ce calcul était extrêmement trompeur et ne mesurait que l’efficacité relative plutôt que l’efficacité absolue. Nous n’avons pas non plus besoin de préciser que Pfizer a choisi d’ignorer des milliers d’autres infections suspectées au cours de l’essai en cours et de ne pas effectuer de test PCR pour confirmer l’infection, car l’efficacité aurait été inférieure au minimum requis de 50 % pour obtenir l’approbation réglementaire.

La raison pour laquelle nous n’avons pas a aller plus loin, est que le grand public s’est fait convaincre que le vaccin Pfizer était efficace à 95%, en raison du calcul effectué ci-dessus. Le même calcul a également été utilisé sur la base de résultats individuels, pour revendiquer une efficacité d’environ 70% pour AstraZeneca et d’environ 98% pour Moderna.

Désormais, grâce à la multitude de données publiées par la nouvelle Agence britannique de sécurité sanitaire, nous sommes en mesure d’utiliser le même calcul que celui utilisé pour calculer l’efficacité à 95 % du vaccin Pfizer, pour calculer l’efficacité des réelles vaccins Covid-19.

Le tableau 2 du rapport de surveillance des vaccins de la UK Health Security Agency, publié le 30 septembre 2021, montre le nombre d’infections enregistrées par statut vaccinal entre la semaine 35 et la semaine 38 de 2021. Il montre également le taux de « cas » confirmés parmi les personnes complètement vaccinées, et les taux parmi les personnes non vaccinées pour 100.000 personnes.

Pfizer avait un nombre égal de personnes qui avaient été vaccinées et n’avaient pas été vaccinées dans l’essai clinique en cours, afin de calculer l’efficacité de leur vaccin. même calcul en utilisant les taux pour 100.000 numéros fournis par la UK Health Security Agency, qui sont les suivants –

L’efficacité de tous les vaccins disponibles combinés est inférieure à 65,72 % dans le groupe d’âge 40-49 ans, et aussi élevée que 7,8 % dans le groupe d’âge 80+. Cela montre que les vaccins Covid-19 génèrent des gens plus susceptibles d’attraper Covid-19, plutôt que de prévenir les cas de Covid-19 à 95%.

En combinant les chiffres fournis pour tous les groupes d’âge de plus de 40 ans, nous avons pu calculer une efficacité vaccinale moyenne de 50,58 %, et nous le constatons certainement dans le nombre de cas confirmés par leur statut vaccinal.

Entre la semaine 35 et la semaine 38 de 2021, il y a eu 21.667 cas confirmés de Covid-19 chez les plus de 40 ans non vaccinés, 7.106 cas confirmés chez les plus de 40 ans partiellement vaccinés et un effrayant 202.343 cas confirmés chez les plus de 40 ans entièrement vaccinés.

La nouvelle Agence britannique de sécurité sanitaire prouve sans l’ombre d’un doute que les vaccins Covid-19 ne fonctionnent pas, et aggravent la santé des receveurs.

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-surveillance-report